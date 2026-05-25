Шофьор прегази и уби на място легнал на пътя мъж в Монтана

25 Май, 2026 16:52 2 019 37

Инцидентът е станал през нощта

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж на 49 години от село Василовци, община Брусарци, който лежал на пътя, е бил прегазен през нощта на централния булевард „Трети март“ в Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирана от БТА.

Произшествието е станало към 3:55 ч. Водач на 65 години, движещ се от центъра на Монтана по посока Лом, е преминал със своя автомобил „Пежо 307“ през лежащия на шосето човек.

Той веднага подал сигнал на 112 и на място пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ от Монтана, който констатирал смъртта на прегазения.

Направен бил оглед от оперативна полицейска група, а шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

Образувано е досъдебно производство. Засега няма яснота защо загиналият мъж е лежал на пътното платно по това време на нощта и дали е могло фаталният инцидент да бъде избегнат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зъл пес

    30 2 Отговор
    Пиячката бе,как нямаяснота.По това вряме ва нощта ня може да е друго.

    16:55 25.05.2026

  • 2 Любопитно

    38 1 Отговор
    А пробите на другия колко кила ракия ще покажат?

    16:56 25.05.2026

  • 3 Яшар

    27 2 Отговор
    Бог да прости човека . Нека първо се разследва дали не е бил мъртъв още преди да го прегази ...мой познат имаше такъв случай в Германия

    16:57 25.05.2026

  • 4 Питане

    31 1 Отговор
    А куките сетиха ли се да "тестват" полегналия за сладка пиянска дрямка ???

    Коментиран от #17

    17:00 25.05.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    23 3 Отговор
    Мъжът е бил от общноста на бангарангите.Играл си е на легнал полицай,бог да го прости.😎🤔🤣👍

    17:02 25.05.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    14 1 Отговор
    ми той бил умрял ма

    17:04 25.05.2026

  • 7 минавал съм

    12 0 Отговор
    през ноща до пиян който лази но в градски условия

    Коментиран от #25

    17:08 25.05.2026

  • 8 Мнение

    26 0 Отговор
    Съжалявям за починалия, но пътя не е място за лежане, шофьора не е виновен.

    17:12 25.05.2026

  • 9 Тома

    0 4 Отговор
    Шофьора и легналия на пътя малко е да ги нае.....

    17:13 25.05.2026

  • 10 еха

    15 0 Отговор
    ако пробите бяха положителни, щеше да е виновен така ли

    17:14 25.05.2026

  • 11 Троян

    19 0 Отговор
    Във четири сутринта да се валяш по улицата обяснява всичко. Пиян като Донски Казак, после шофьора е виновен, за несъобазена скорост.

    17:16 25.05.2026

  • 12 Мишел

    13 0 Отговор
    Открай време в северозападналата България в тъмната част на денонощието няма трезвен човек .

    17:21 25.05.2026

  • 13 1488

    10 0 Отговор
    "няма яснота защо загиналият мъж е лежал на пътното платно по това време на нощта"

    петрохан и туйн пийкс репа да ядат

    17:21 25.05.2026

  • 14 кой мy дpeмe

    8 0 Отговор
    северозапада е бермудския триоголник на балканите

    Коментиран от #19

    17:24 25.05.2026

  • 15 Ами

    5 1 Отговор
    "ЛЕГНАЛ МЪЖ НА ПЪТЯ"! - СЛЕД КАТО НИКОЙ НЕ Е ВИДЯЛ КАКВОТО КАЖЕ ШОФЬОРЪТ ТОВА Е. КАТО ОГЛЕДАТ КОЛАТА МОЖЕ И ДРУГО ДА Е.

    17:24 25.05.2026

  • 16 Мнителен

    4 7 Отговор
    А дали шофьорът не го е ударил,като е пресичал пътното платно и да си е съчинил,че кротко си е лежал на пътя и тогава го е прегазил...пък няма и свидетели в 3,55 през нощта?!

    17:28 25.05.2026

  • 17 Друго питане!

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    Е как да тестват на пътя полегнал и прегазен човек,като не може да ...духа...😝?!

    Коментиран от #20

    17:29 25.05.2026

  • 18 Хаха

    1 6 Отговор
    Само тая кола ли е минала тази нощ, минали са десетки може би. И само тоя не е видял лежащ човек на пътя. Ами ако е бил пропаднал, станало му е лошо. Дайте да газим. Ами във село по всяко време на нощта има хора отиват на работа, връщат се от работа "нощните смени". На слепите шофьори мястото е у дома. На пътя със кола не.

    17:30 25.05.2026

  • 19 НАЛИ?!

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "кой мy дpeмe":

    А ако прегазеният е... твоят баща,дали ще викаш...,,на кой му дреме"...?!
    Аман от отворковци...

    Коментиран от #22

    17:32 25.05.2026

  • 20 Ох, аман

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Друго питане!":

    Незявисимо от това се взимат кръвни проби при аутопсията

    Коментиран от #24

    17:32 25.05.2026

  • 21 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    "Засега няма яснота защо загиналият мъж е лежал на пътното платно по това време на нощта..."
    -----
    Дъно, брат. Защо ли... Сигурно си е измил зъбите и е легнал да спи.

    17:34 25.05.2026

  • 22 кой мy дpeмe

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "НАЛИ?!":

    "ако прегазеният е... твоят баща,дали ще викаш...,,на кой му дреме"...?!"

    ми той умрял ма

    Коментиран от #26, #27

    17:34 25.05.2026

  • 23 6666

    0 2 Отговор
    Добре че шофьора не е загинал. Иначе ненормалните имат друго място не на пътя.

    Коментиран от #29

    17:35 25.05.2026

  • 24 Е при аутопсия-ДА!

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ох, аман":

    Но ти питаш,дали куките са се сетили да вземат проба на прегазения ,едва ли не -на място,което е абсурд!

    17:35 25.05.2026

  • 25 Ти винаги имаш

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "минавал съм":

    пример като участник в сходен случай на описания ! Не си пропуснал до сега нито един случай да кажеш, че и на теб се е случвало !

    17:37 25.05.2026

  • 26 6666

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "кой мy дpeмe":

    Тъпанар ако прегазеният е твоя баща се замисли дали и ти не трябва де си прегазен. И какво търси в 3 през нощта на пътя и къде си ти.

    17:38 25.05.2026

  • 27 Ок ,,Отворко",а ако...

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "кой мy дpeмe":

    ...прегазеният е твоят син,дали ще викаш...,,на кой му дреме"...?!

    Коментиран от #28

    17:38 25.05.2026

  • 28 кой мy дpeмe

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ок ,,Отворко",а ако...":

    "Ок ,,Отворко",а ако...прегазеният е твоят син,дали ще викаш...,,на кой му дреме"...?!"

    ми той не е роден ма

    Коментиран от #30

    17:42 25.05.2026

  • 29 А ако шофьора е бил ненормалния...

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "6666":

    ...а прегазеният се е движил спокойно по тротоара и оня е излязъл от пътното платно и го е прегазил...?!
    Пък после,си е съчинил набързо версията,че едва ли не жертвата кротко си е спинксла на асфалта...?!
    Мммм...?!

    Коментиран от #32, #36

    17:42 25.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нали ако е блънат

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "А ако шофьора е бил ненормалния...":

    от автомобила и е убит от ударът ще има следи по автомобила бе будалясъл тъпанар ? Не е нужно да ти се обяснява, повече, нямаш "акъл" за размисъл за да разбереш !

    Коментиран от #37

    17:49 25.05.2026

  • 33 Животното

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Емигрант":

    Няма да се научите, че Българщината означава нещо много, много различно от простотията, която вилнее... Най-малкото поне прочетете, какво означава името "Българи".... пък после гледайте, кой отговаря на това име...

    17:50 25.05.2026

  • 34 Пустиня(к)

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Емигрант":

    Нема начин да си живел у резерват Северозапад некога, та да ги пишеш тие неща. Намотал са е, у 4 сутринта баш ше да му е станало лошо, ше знаеш. Мое, ма от пиеньето.

    17:52 25.05.2026

  • 35 Животното

    0 0 Отговор
    Те така газят и хора и животни, и се мислят за велики, докато Кармата не му покаже значението си. Тоя шофьор, къде точно е гледал, че не е видял. Ще си гледа пътя и няма да види полегнал човек!? Това да не е клонче, камъче, че да не го види? Този не трябва да управлява автомобил. Ако беше голям клон, голям камък, изхвърлена гума от някой, като него, щеше да уреве ортълка, че държавата му е виновна.

    17:53 25.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Много филми си гледал...!

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нали ако е блънат":

    Ако го е блъснал,блъска човек,а не слон,че да му смачка колата...!
    Освен това може и с малка скорост да го е блъснал и после само да е зачистил кръвта по бронята и да го е провлачил ,вече безжизнен на пътното платно и тогава да е минал с гумите през него...?!
    А и колко коли карат с натиснати калници и брони, върви доказвай от паркинг ли са,или от удар в жертва...
    Освен това в такава ситуация човек е много уплашена и за да си спаси кожата,прави какво ли не...

    17:56 25.05.2026

