Шофьор прегази и уби на място легнал на пътя мъж в Монтана

Мъж на 49 години от село Василовци, община Брусарци, който лежал на пътя, е бил прегазен през нощта на централния булевард „Трети март“ в Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирана от БТА.

Произшествието е станало към 3:55 ч. Водач на 65 години, движещ се от центъра на Монтана по посока Лом, е преминал със своя автомобил „Пежо 307“ през лежащия на шосето човек.

Той веднага подал сигнал на 112 и на място пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ от Монтана, който констатирал смъртта на прегазения.

Направен бил оглед от оперативна полицейска група, а шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

Образувано е досъдебно производство. Засега няма яснота защо загиналият мъж е лежал на пътното платно по това време на нощта и дали е могло фаталният инцидент да бъде избегнат.