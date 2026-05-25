Нигерия обявява висок риск от вируса Ебола

Националният център за контрол и превенция на заболяванията на Нигерия (NCDC) издаде повишено предупреждение относно разпространението на вируса Ебола в страната, съобщи Arise News.

Центърът предупреждава, че този риск е причинен от нарастващото огнище в Демократична република Конго (ДРК) и Уганда. Въпреки че Нигерия все още не е регистрирала потвърдени случаи на Ебола, властите засилват наблюдението на общественото здраве в цялата страна. Това се отнася предимно за щатите по източните граници на Нигерия, транспортните възли и граничните пунктове.

Националният център за управление на извънредни ситуации (NEMC), Националната система за извънредни операции (NEOS) и епидемиологичните служби са поставени в състояние на повишена готовност. Създават се временни изолационни центрове за предполагаеми случаи на Ебола, специални звена в болници за инфекциозни болести и лаборатории, а също така се складират специализирани консумативи и оборудване.

По-рано Федералната летищна администрация на Нигерия информира пътниците, че на всички международни летища в страната са въведени строги мерки за предотвратяване на разпространението на Ебола.

Епицентърът на настоящата епидемия е в провинция Итури в източната част на ДРК. Първият смъртен случай от ебола е регистриран там на 24 април, когато почина медицинска сестра. Смята се, че епидемията е възникнала сред златотърсачи в района, съседен на столицата на провинцията Буния. Здравните власти на ДРК са получили първите сигнали за тревога от Итури на 5 май. Девет дни по-късно конгоански лекари идентифицираха причинителя на епидемията – вируса Ебола-Бундибуджо, за който няма ваксина или специфично лечение. Незабавно е обявено огнище в ДРК и съседна Уганда.

В нощта на 17 май Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от ебола в тези две страни за глобална извънредна ситуация. Министерството на здравеопазването на ДРК обяви, че настоящата епидемия от ебола е убила 204 души. СЗО е съобщила за повече от 900 предполагаеми случая и 101 потвърдени случая на инфекция с вируса ебола в ДРК.