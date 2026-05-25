На полигона "Корен" край Хасково започва тактическото учение на НАТО с бойни стрелби „Ответен удар 26“

Тактическото учение на НАТО с бойни стрелби „Ответен удар 26“ („Strike Back 26“) ще се проведе на Учебен полигон „Корен“ край Хасково от 26 май до 13 юни.

По информация от Министерството на отбраната, в учението ще вземат участие Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, както и Многонационалната бойна група на НАТО у нас.

Поради мащаба на събитието, гражданите трябва да очакват интензивно движение на военни колони. Военните колони с личен състав и техниката по републиканските пътища ще бъдат ескортирани от структурите на Служба „Военна полиция“.

На 31 май и 1 юни формированията от ротационния контингент на Сухопътните войски на САЩ и Многонационалната бойна група на НАТО ще се преместят от Учебен полигон „Ново село“ към полигон „Корен“.

На 1 юни военнослужещите и техниката от въоръжените сили на Румъния и Турция ще преминат през ГКПП на страната и ще се насочат към Хасково.