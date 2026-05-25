Новини
България »
Хасково »
На полигона "Корен" край Хасково започва тактическото учение на НАТО с бойни стрелби „Ответен удар 26“

На полигона "Корен" край Хасково започва тактическото учение на НАТО с бойни стрелби „Ответен удар 26“

25 Май, 2026 20:26, обновена 25 Май, 2026 20:36 975 31

  • хасково-
  • корен-
  • полигон-
  • нато-
  • учение

То ще продължи но 13 юни

На полигона "Корен" край Хасково започва тактическото учение на НАТО с бойни стрелби „Ответен удар 26“ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тактическото учение на НАТО с бойни стрелби „Ответен удар 26“ („Strike Back 26“) ще се проведе на Учебен полигон „Корен“ край Хасково от 26 май до 13 юни.

По информация от Министерството на отбраната, в учението ще вземат участие Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, както и Многонационалната бойна група на НАТО у нас.

Поради мащаба на събитието, гражданите трябва да очакват интензивно движение на военни колони. Военните колони с личен състав и техниката по републиканските пътища ще бъдат ескортирани от структурите на Служба „Военна полиция“.

На 31 май и 1 юни формированията от ротационния контингент на Сухопътните войски на САЩ и Многонационалната бойна група на НАТО ще се преместят от Учебен полигон „Ново село“ към полигон „Корен“.

На 1 юни военнослужещите и техниката от въоръжените сили на Румъния и Турция ще преминат през ГКПП на страната и ще се насочат към Хасково.


Хасково / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    25 6 Отговор
    Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от Сащ,и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери.Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия,представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери.Това ще бъде най красивата картинка в цялата история на България

    20:40 25.05.2026

  • 2 При НАТО всичко е ответен удар и отбрана

    30 3 Отговор
    И Югославия беше отбрана, и Ирак и Либия, абе само се отбраняват.

    20:41 25.05.2026

  • 3 Ганьо с еврото

    19 3 Отговор
    Супер! Кога обявяват задължителната мобилизация за българи, като партньорско пушечно месо за Източния фронт?

    20:42 25.05.2026

  • 4 Сталин

    16 4 Отговор
    Скоро цървулите ще бъдат ютилизирани за ционизма и исраhell

    20:42 25.05.2026

  • 5 Сатаняху

    22 3 Отговор
    И запомнете който не иска да мре за ционизма и исраhell е антисемит

    20:43 25.05.2026

  • 6 И Киев е Руски

    15 3 Отговор
    Време е за Посейдон.Споко в Украйна

    Коментиран от #10

    20:44 25.05.2026

  • 7 Отан мощ и сила

    4 20 Отговор
    Бай Ганчо русофила е пиян като талпа,и се търкаля в калта,но руския господар като му разбие аспуха се стряска

    Коментиран от #9

    20:46 25.05.2026

  • 8 Сатана Z

    15 6 Отговор
    Най накрая Турските войски в България да се чувстват като у дома си.

    20:47 25.05.2026

  • 9 Би било добре ОТАН

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Отан мощ и сила":

    Да изпрати децата ти в Украйна на помощ на Зеленски.Дири ще ти дадат пари заедно с труповете им ако си късметлия да ги намерят.

    Коментиран от #13, #17

    20:48 25.05.2026

  • 10 Копейкотрошач

    1 12 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Време е за теслата!

    Коментиран от #14, #18

    20:50 25.05.2026

  • 11 Фелдмаршал сър Гутрие

    1 17 Отговор
    НАТО е част от стратегическа система "бърз глобален удар" на англосаксите,за няколко секунди русия светва като нощна лампа,и става атракцион големия каньон 2

    20:50 25.05.2026

  • 12 Механик

    24 3 Отговор
    И на кого ще правим "ответен удар"??
    Кой ще ни напада?? Ако мислите, че това ще е Русия, много се лъжете. Русия вече не ни иска. А ако реши да дойде в БГ, ние ще ги посрещнем с хляб и сол. Както е било винаги и както е правилно.
    п.п.
    А сега, тротнетки, вийте! Вийте, милички, виене му е майката (за сега). После в БелЯне, виенето няма да помага.

    Коментиран от #16

    20:50 25.05.2026

  • 13 би било добре на го наб ия

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Би било добре ОТАН":

    На мак я ти.

    20:51 25.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Софето

    0 1 Отговор
    Слагайте каските против 5Г и не излизайте че пръскат с ебола ;)

    20:53 25.05.2026

  • 16 😂😂😂😂😂😂

    2 9 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Още ли хабиш кислород дърт изкуффялник?

    20:53 25.05.2026

  • 17 Механик

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Би било добре ОТАН":

    За какви деца говориш? Тоя няма и не може да има деца по няколко причини. Той не го дига и си пада по мъже. Никоя жена не си пада по такъв тип мъже, защото това са "мъже от другия пол". А както е известно, макар някои опити в Анадола да продължават, все още няма случай на мъж, заченал от мъж.

    Коментиран от #19

    20:53 25.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ол1гофрен,

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    От опит ли знаеш?

    Коментиран от #21

    20:56 25.05.2026

  • 20 НАТЮ

    7 1 Отговор
    На кой ще отговаря?

    20:57 25.05.2026

  • 21 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ол1гофрен,":

    От опит, моето момче, от опит :) Вече те гледам 4 години как се напъваш като глист на буца и то денонощно. Няма да имаш деца. В БелЯне никой не е заченал. И ти няма.

    20:58 25.05.2026

  • 22 Гресирана ватенка

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "404":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да се шиеш в г.а...зу..ндера.😄

    20:58 25.05.2026

  • 23 ЗабеляЗЪЛ

    1 10 Отговор
    Копейките още не могат да запомнят цените в евро и затова ги лъжат в магазините.

    20:59 25.05.2026

  • 24 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯТ

    2 3 Отговор
    КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА ЗА МАЛАЯ ТОКМАЧКА?

    21:01 25.05.2026

  • 25 На ответния удар, удара

    8 2 Отговор
    Ко бях на мястото на Путин, щях да проведа едно учение в Беларус с име "Ответен удар на ответния удар 2026г." И после щях да гледам с кеф урсулите църкат недоволно

    21:03 25.05.2026

  • 26 АПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН!

    4 1 Отговор
    ДОКЛАДВАМ:
    ТУБ$ на нато "ОТВ€Т€Н УДАР" Щ€ $€ ПРОВ€Д€, А народът, КВОТ НАМЕРИ ДА ПАСЕ!
    вУ€нният мини $тър - митко $€кр€тарка , НАЛИ € натов$ка хл€барка, Щ€ ОТЧ€Т€ В€ЛИК У$П€Х,
    А р"ум€н"- А Г€НТ ТРОЙНО , Щ€ ЛЪ$Н€, ПАК ,Ч€ € ТРОЯН$КИ кон!
    Р€ЗУЛТАТЪТ: БИТИЯТ $И € БИТ, € . АНИЯТ -€ . АН, КОЛОНИЯТА РБ(Р€ПУЛИКА БАНАНОВъ)
    ВЪРВИ КЪМ СВОЯ КРАЙ!

    21:22 25.05.2026

  • 27 Смотаняху

    2 1 Отговор
    Ама тя Втората световна не свърши ли вече?

    21:31 25.05.2026

  • 28 Търновец

    3 0 Отговор
    Според мен стрелбите са бойни когато има бой между врагове, тук по скоро става дума за учебни стрелби. А преди много години някъде там Български цар с лъкове копия и саби победи Хеленизирани Ромеи.

    21:45 25.05.2026

  • 29 смешник

    0 1 Отговор
    служил съм в Марица на времето по 3 пъти на година ходехме на учение на Корен.Загуба на време.

    22:20 25.05.2026

  • 30 Я да питам

    4 0 Отговор
    Как ще се отразят барутните домове на екологията и качеството на въздуха ни?
    Ще ни наложат ли глоби?

    22:25 25.05.2026

  • 31 Баце

    2 0 Отговор
    Като почне бангарангата да няма после ама защо и нас?!?

    22:42 25.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове