Задържането на митрополит Иларион в Чехия е провокация

Русия разглежда задържането на митрополит Иларион в Чехия като умишлена, оркестрирана провокация и настоява за освобождаването му. Това се казва в изявление на официалния говорител на руското външно министерство Мария Захарова.
„На 24 май митрополит Иларион (Алфеев), чието място на служба преди това е било определено като църквата „Апостоли Петър и Павел“ в Карлови Вари, беше задържан в Чехия по изфабрикувани обвинения“, заяви дипломатът.
„Ние разглеждаме този инцидент като умишлена, оркестрирана провокация, целяща да очерни както самия митрополит, така и чрез него православието като цяло, което напоследък е подложено на атаки в Чехия“, отбеляза Захарова. „Изискваме незабавното и безусловно освобождаване на митрополит Иларион и прекратяване на това изфабрикувано разследване.“
Официалният говорител на руското Министерство на външните работи отбеляза, че колата, превозваща митрополита, е била спряна от два патрулни автомобила на чешката полиция. „По време на претърсването, проведено без фото- или видеозапис или без участието на свидетели, в багажника на колата е открито неопределено вещество. Впоследствие в полицейското управление е извършен личен претърсване на Иларион и шофьора му, както и тест за наркотици (с отрицателен резултат)“, добави тя.
Захарова също така подчерта, че руското посолство ще продължи да предоставя на митрополита цялата необходима помощ.
Задържаният митрополит Иларион ще остане под стража до получаване на резултатите от експертизите. Окончателно решение няма да бъде взето в понеделник, съобщи Telegram каналът на митрополита.
„Според информацията, с която разполагат редакторите, митрополит Иларион остава задържан в Чехия. Днес няма да бъде взето окончателно процесуално решение. Чешките правоохранителни органи в момента очакват резултатите от необходимите експертизи“, се казва в изявлението.
2 Нехис
Когато през Средновековието е имало ренесанси и бароци и хората са се учели на благородство и знания, нашите са правели тарикатлъци да оцеляват в Отоманската империя.
И същите тарикатлъци продължават и днес.
А, забравих и половин век мракобесен комунизъм, който продължава и днес дори.
Всичките ни управляващи са червени потомци и фирмите се управляват на принципа наш човек и как да икономисаш пари от работниците.
Няма оправия, ей.....
До коментар #2 от "Нехис":Купи си малко книжки по история, не се излагай! Ако нямаш пари, ще ти съберем и пратим. Наблегни на темата: кога е настъпил Ренесансът в България...
13 Маша Захарова, говорител МИД
Трябва да е луд някой да твърди такова нещо ! Кажете точния ден и час , кажете де !
Идеята, че Русия може да нападне Украйна е напълно несъстоятелна. Такова нещо могат да предполагат само душевно болни хора!
15 Ян Хус, еретик
Ша грее като факла 😄☝️
До коментар #10 от "Неггър от Алабама":МОЧАТА го гътнаха сега е ред и на АЛЬОШАТА
20 Таня
