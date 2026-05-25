Задържането на митрополит Иларион в Чехия е провокация

25 Май, 2026 20:30 721 20

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия разглежда задържането на митрополит Иларион в Чехия като умишлена, оркестрирана провокация и настоява за освобождаването му. Това се казва в изявление на официалния говорител на руското външно министерство Мария Захарова.

„На 24 май митрополит Иларион (Алфеев), чието място на служба преди това е било определено като църквата „Апостоли Петър и Павел“ в Карлови Вари, беше задържан в Чехия по изфабрикувани обвинения“, заяви дипломатът.

„Ние разглеждаме този инцидент като умишлена, оркестрирана провокация, целяща да очерни както самия митрополит, така и чрез него православието като цяло, което напоследък е подложено на атаки в Чехия“, отбеляза Захарова. „Изискваме незабавното и безусловно освобождаване на митрополит Иларион и прекратяване на това изфабрикувано разследване.“

Официалният говорител на руското Министерство на външните работи отбеляза, че колата, превозваща митрополита, е била спряна от два патрулни автомобила на чешката полиция. „По време на претърсването, проведено без фото- или видеозапис или без участието на свидетели, в багажника на колата е открито неопределено вещество. Впоследствие в полицейското управление е извършен личен претърсване на Иларион и шофьора му, както и тест за наркотици (с отрицателен резултат)“, добави тя.

Захарова също така подчерта, че руското посолство ще продължи да предоставя на митрополита цялата необходима помощ.

Задържаният митрополит Иларион ще остане под стража до получаване на резултатите от експертизите. Окончателно решение няма да бъде взето в понеделник, съобщи Telegram каналът на митрополита.

„Според информацията, с която разполагат редакторите, митрополит Иларион остава задържан в Чехия. Днес няма да бъде взето окончателно процесуално решение. Чешките правоохранителни органи в момента очакват резултатите от необходимите експертизи“, се казва в изявлението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Поправка

    4 2 Отговор
    ИИ е опасен, защото е в ръцете на алчните, а най лошо е, ако алчните са и умни!

    19:14 25.05.2026

  • 2 Нехис

    5 4 Отговор
    Само че България е изостанала със 7 века от човечеството - 5 века турско и 2 века ромейско робство.
    Когато през Средновековието е имало ренесанси и бароци и хората са се учели на благородство и знания, нашите са правели тарикатлъци да оцеляват в Отоманската империя.
    И същите тарикатлъци продължават и днес.
    А, забравих и половин век мракобесен комунизъм, който продължава и днес дори.
    Всичките ни управляващи са червени потомци и фирмите се управляват на принципа наш човек и как да икономисаш пари от работниците.
    Няма оправия, ей.....

    Коментиран от #6

    19:15 25.05.2026

  • 3 Ехеее

    7 7 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    20:31 25.05.2026

  • 4 хихи

    7 4 Отговор
    поредния руски шпионин подвизаващ се като митрополит хихи

    20:34 25.05.2026

  • 5 Маша три рубля и наша

    3 5 Отговор
    И другата в посолствата на Ю.Америка и там прАвакация. Раша това е мусора на света.

    20:34 25.05.2026

  • 6 Спри се!

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нехис":

    Купи си малко книжки по история, не се излагай! Ако нямаш пари, ще ти съберем и пратим. Наблегни на темата: кога е настъпил Ренесансът в България...

    20:34 25.05.2026

  • 7 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    4 3 Отговор
    Пар цал.

    20:36 25.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Град Козлодуй

    4 3 Отговор
    А смахнатите тролове копейкаджий тук не са ли провокация.

    20:37 25.05.2026

  • 10 Неггър от Алабама

    3 3 Отговор
    Машши,Наташи, Альоши, руснаци, рускини -всичко с паламарката!

    Коментиран от #16

    20:37 25.05.2026

  • 11 койдазнай

    2 3 Отговор
    Майчето я разбира тая материя. Все пак в Аржентина и фанаха 4 тона кока на правителствения самолет.

    20:38 25.05.2026

  • 12 Гресирана ватенка

    3 4 Отговор
    Надрусан поп😁😁😁

    20:38 25.05.2026

  • 13 Маша Захарова, говорител МИД

    3 3 Отговор
    Кълна се, само глупак може да си мисли, че Русия ще нападне Украйна!
    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо ! Кажете точния ден и час , кажете де !
    Идеята, че Русия може да нападне Украйна е напълно несъстоятелна. Такова нещо могат да предполагат само душевно болни хора!

    20:39 25.05.2026

  • 14 Маша

    5 1 Отговор
    Е Велика !!!

    20:41 25.05.2026

  • 15 Ян Хус, еретик

    3 3 Отговор
    Изгорете го жив тоя алкохолизиран руски поп !!!
    Ша грее като факла 😄☝️

    20:41 25.05.2026

  • 16 Хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Неггър от Алабама":

    МОЧАТА го гътнаха сега е ред и на АЛЬОШАТА

    20:41 25.05.2026

  • 17 рецепта от геополитик

    0 2 Отговор
    смесете германия и русия и ще получите най-доброто бъдеще за света!

    20:42 25.05.2026

  • 18 пРосия

    1 0 Отговор
    Страната на идиотите.

    20:42 25.05.2026

  • 19 Историк

    1 0 Отговор
    В Русия няма православие. Християнството и православието са абсолютно несъвместими с руско/съветската/ идеология.

    20:43 25.05.2026

  • 20 Таня

    0 0 Отговор
    Ами ще ги удярят с тая излагация @ решника

    Двоен руски позор: Москва е изстреляла не един, а два "Орешник"-а с комични резултати

    20:44 25.05.2026

