Над 300 туристи в Индия заседнаха на височина 150 метра

Над 300 туристи бяха блокирани в 65 кабини на една от най-високите въжени линии в Азия в северния индийски град Гулмарг, съобщи информационната агенция PTI.

Дейностите и на двете секции на въжената линия бяха преустановени след неизправност, възникнала около обяд. Техническата неизправност предизвика паника сред почиващите, много от които бяха блокирани в кабините, окачени на около 150 метра над земята.

Мащабната спасителна операция, в която участваха множество агенции, е продължила седем часа, усложнена от обилните валежи в района. Спасителни екипи използваха въжета и стълби, за да спуснат безопасно туристите на земята.

„Спасителната операция е приключила. Всички блокирани хора са евакуирани безопасно“, каза местен служител пред репортери.

Въжената линия в Гулмарг е имала технически проблеми преди това, включително временно спиране през януари 2025 г. Голяма трагедия се случи на 25 юни 2017 г., когато изкоренено дърво падна върху кабина по време на силни ветрове, причинявайки инцидент, при който загинаха седем души.