Над 300 туристи в Индия заседнаха на височина 150 метра

25 Май, 2026 20:37 1 145 4

Причината е неизправност във въжената линия

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 300 туристи бяха блокирани в 65 кабини на една от най-високите въжени линии в Азия в северния индийски град Гулмарг, съобщи информационната агенция PTI.

Дейностите и на двете секции на въжената линия бяха преустановени след неизправност, възникнала около обяд. Техническата неизправност предизвика паника сред почиващите, много от които бяха блокирани в кабините, окачени на около 150 метра над земята.

Мащабната спасителна операция, в която участваха множество агенции, е продължила седем часа, усложнена от обилните валежи в района. Спасителни екипи използваха въжета и стълби, за да спуснат безопасно туристите на земята.

„Спасителната операция е приключила. Всички блокирани хора са евакуирани безопасно“, каза местен служител пред репортери.

Въжената линия в Гулмарг е имала технически проблеми преди това, включително временно спиране през януари 2025 г. Голяма трагедия се случи на 25 юни 2017 г., когато изкоренено дърво падна върху кабина по време на силни ветрове, причинявайки инцидент, при който загинаха седем души.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Присмехулник

    3 0 Отговор
    Голямо "засядане"!
    Къде сте учили български, вие си знаете.

    20:45 25.05.2026

  • 2 редник

    2 0 Отговор
    ./... когато изкоренено дърво падна върху кабина по време на силни ветрове, причинявайки инцидент, при който загинаха седем души./

    Тези индийци като нашите електричари - не поддържат просеките и не премахват опосни дървета...

    21:03 25.05.2026

  • 3 УдоМача

    2 0 Отговор
    В Мангалия това е част от приключението, наред с обяд/вечеря заедно с плъхове.

    21:10 25.05.2026

  • 4 Дудов

    2 0 Отговор
    Не ми.е жал.Повечето са американци и британци

    21:29 25.05.2026

