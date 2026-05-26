Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Янев коментира бъдещето си в ЦСКА

Христо Янев коментира бъдещето си в ЦСКА

26 Май, 2026 06:14 704 1

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска-
  • лудогорец

Той заяви, че договорката му е била до края на сезона, а поставената цел е била класиране за евротурнирите

Христо Янев коментира бъдещето си в ЦСКА - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, даде уклончив отговор по темата дали ще води отбора и през следващия сезон. Той заяви, че договорката му е била до края на сезона, а поставената цел е била класиране за евротурнирите.

„Видях много хубави неща, трябва да поздравя момчетата за мача. Създадохме много ситуации. Нямахме шанс при завършващия удар. Имаше и тънки моменти, които обърнаха мача в полза на Лудогорец.

Имахме възможност да се подготвим, бяхме ги разузнали добре с тяхната тройка. След това се смениха след началото, противодействахме им добре, намирахме празните пространства. Не знам дали друг е създавал толкова положения на Лудогорец. Единствено съжалявам, че не вкарахме гол, с който да спечелим.

Ами това нещо трябва да го кажат анализатори, тези, които коментират, тези, които критикуват. Играем силно срещу Лудогорец, който 14 години доминираше. Успяхме да покажем различно лице на ЦСКА срещу тях.

Когато подписах, исках да направя така, че този клуб да радва тези, които го обичат и подкрепят, да сме доминиращ отбор. В мачовете с Лудогорец ни се получи, победихме ги два пъти, преодоляхме ги за Купата. Тук е мястото да благодаря на собственика и изпълнителния директор, на всички в клуба, които ме подкрепяха. Без тяхна помощ нямаше да стигнем до този обрат в първенството. Когато обединим енергията в клуба, може да се получат нещата.

Когато подписах с ЦСКА, се разбрах, че трябва да свършим зададения план. Постигнахме този успех да играем в Европа. Оттук нататък ще седнем и ще говорим за това какво е планирал клубът“, заяви Янев.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    0 5 Отговор
    Слава Украина и президент Зеленски

    06:24 26.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове