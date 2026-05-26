Меси не е контузен и ще играе на Мондиала

26 Май, 2026 06:45 333 2

Ситуацията около Меси е особено деликатна именно заради наближаващото Световно първенство

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Лионел Меси предизвика сериозно безпокойство, след като бе принуден да напусне терена по време на зрелищната победа на Интер Маями с 6:4 срещу Филаделфия Юниън в мач от редовния сезон на МЛС. Осемкратният носител на „Златната топка“ е с проблем в подколянното сухожилие.

Бившият футболист на Барселона започна силно срещата и асистира за два от головете на Интер Маями през първото полувреме. В 73-ата минута обаче Меси се хвана за крака след изпълнение на пряк свободен удар, което веднага породи съмнения за мускулна травма. Аржентинецът бе заменен от Матео Силвети и се отправи директно към тунела. Все пак той напусна терена без помощта на медицинския щаб, което остави надежди, че контузията може да не е сериозна.


Ивенно това са показали и медицинските изследвания, като по информация на Doble Amarilla и журналиста Гасто Едул, Лео не е контузен, а просто е получил крампа от преумора. Смята се, че легендата на световния футбол дори ще може да взече участие в приятелските мачове срещу Хондурас и Исландия в началото на месец юни.

Ситуацията около Меси е особено деликатна именно заради наближаващото Световно първенство. Нападателят, който вече е участвал на пет Мондиала, неведнъж е подчертавал, че ще играе на турнира само ако се намира в оптимално физическо състояние. Аржентина започва защитата на световната си титла на 16 юни срещу Алжир, а останалите отбори в Група J са Австрия и дебютантът Йордания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Нека играе!! Хайде дано и Аржентина и Португалия се класират за елиминации и ако е речено да се сблъскат!! Да изгледаме един последен танц на Роналдо и Меси, като апотеоз на двете може би най феноменални кариери и със сигурност най великия сблъсък и преследване в историята на двама играчи! За едни крал ще бъде Пеле, за други божество ще бъде Марадона, за прагматиците може би Кройф , но всеки от тях блестеше в собствената си ера , а тези двамата подариха на света на футбола такава гонка и преследване, че цифрите им на моменти граничеха с чиста лудост! Това помогна и на двамата да надскочат себе си и съм благодарен за възможността да изгледам цялата им кариера!!

    07:05 26.05.2026

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Меси да му мисли, нас този Мондиал въобще не ни касае.

    07:06 26.05.2026

