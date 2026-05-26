Рубио след новите удари по Иран: Ормузкият проток трябва и ще бъде отворен

Ормузкият проток ще бъде отворен „по един или друг начин“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, коментирайки ударите на САЩ срещу Иран, съобщава Ройтерс.

Той добави, че съгласуването на условията на сделката с Иран може „да отнеме няколко дни“.

По-рано говорителят на Централното командване на САЩ Тим Хокинс заяви пред Fox, че американските сили са атакували система за ракети земя-въздух в иранското пристанище Бандар Абас, както и два кораба на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), които се опитват да поставят мини. Хокинс отбеляза, че ударите са били „в самозащита“.

Военните подчертаха, че ударите са били „отбранителни, а не офанзивни“ и не са опит за нарушаване на прекратяването на огъня.

Цитиран от AFP, той отбеляза, че „преговори“ за Иран са се провели преди това в Катар. „Ще видим дали можем да постигнем напредък“, каза той. „Вярвам, че дискусиите бяха до голяма степен фокусирани върху усъвършенстване на първоначалния текст, което може да отнеме няколко дни“, подчерта държавният секретар.

„Президентът изрази желание да постигне [споразумение]. Той или ще сключи сделка, или не“, добави Рубио, който е на посещение в Индия.

Рубио отбеляза, че Вашингтон възнамерява да продължи да съдейства за уреждане на конфликта в Украйна.

„Съединените щати са готови да направят всичко възможно, за да помогнат за прекратяването на тази война и се надяваме, че такава възможност ще се появи в даден момент“, цитира го АФП.

Според Ройтерс Рубио, който е на посещение в Индия, е заявил, че консултациите за уреждане на конфликта в Украйна не са в ход и не са планирани.