Рубио след новите удари по Иран: Ормузкият проток трябва и ще бъде отворен

26 Май, 2026 06:19, обновена 26 Май, 2026 06:56 1 422 10

Вашингтон възнамерява да продължи да съдейства за уреждане на конфликта в Украйна

Рубио след новите удари по Иран: Ормузкият проток трябва и ще бъде отворен - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ормузкият проток ще бъде отворен „по един или друг начин“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, коментирайки ударите на САЩ срещу Иран, съобщава Ройтерс.

„Проливите трябва и ще бъдат отворени по един или друг начин“, каза Рубио пред репортери.

Той добави, че съгласуването на условията на сделката с Иран може „да отнеме няколко дни“.

По-рано говорителят на Централното командване на САЩ Тим Хокинс заяви пред Fox, че американските сили са атакували система за ракети земя-въздух в иранското пристанище Бандар Абас, както и два кораба на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), които се опитват да поставят мини. Хокинс отбеляза, че ударите са били „в самозащита“.

Военните подчертаха, че ударите са били „отбранителни, а не офанзивни“ и не са опит за нарушаване на прекратяването на огъня.

Държавният секретар на САЩ заяви, че може да отнеме още няколко дни, за да се финализира текстът на мирно споразумение с Иран.

Цитиран от AFP, той отбеляза, че „преговори“ за Иран са се провели преди това в Катар. „Ще видим дали можем да постигнем напредък“, каза той. „Вярвам, че дискусиите бяха до голяма степен фокусирани върху усъвършенстване на първоначалния текст, което може да отнеме няколко дни“, подчерта държавният секретар.

„Президентът изрази желание да постигне [споразумение]. Той или ще сключи сделка, или не“, добави Рубио, който е на посещение в Индия.

Рубио отбеляза, че Вашингтон възнамерява да продължи да съдейства за уреждане на конфликта в Украйна.

„Съединените щати са готови да направят всичко възможно, за да помогнат за прекратяването на тази война и се надяваме, че такава възможност ще се появи в даден момент“, цитира го АФП.

Според Ройтерс Рубио, който е на посещение в Индия, е заявил, че консултациите за уреждане на конфликта в Украйна не са в ход и не са планирани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НА СНИМКАТА

    16 2 Отговор
    Група бандити.

    06:25 26.05.2026

  • 2 Лост

    17 0 Отговор
    Иран:Ще остане затворен по един или друг начин.

    06:28 26.05.2026

  • 3 Kaлпазанин

    16 2 Отговор
    Вие трябва да бъдете прибрани в обора заедно с всички евреи от Палестина и света ,и да не бъдете допускани никъде да припарвате по света ,където стъпи ваш крак и рибите започват да се бият

    06:28 26.05.2026

  • 4 Доналд Тръмп, президент

    1 15 Отговор
    Време е си спомним за Украйна и преговорите !!!
    Да ударим Москва......по "погрешка" ☝️

    06:36 26.05.2026

  • 5 Ние

    7 2 Отговор
    Води ни Путине!

    06:43 26.05.2026

  • 6 Баце ЕООД

    10 0 Отговор
    Абе, той си беше отворен преди да се намесите..

    06:47 26.05.2026

  • 7 така, така

    9 0 Отговор
    От емоционална гледна точка, да нанасяш удари по време "уж" на финализиране на преговори, си е като покана войната да продължи. Може и да са искали американците да демонстрират на иранците "цялата сериозност" на своите заплахи, един вид, да придобият коз, който са усещали, че нямат в преговорния процес. Обаче, силно се съмнявам, че така ще направят по-сговорчиви иранците.
    Този американски подход го наблюдаваме във всичките им преговори досега. Резултата е плачевен за САЩ, не само в геополитически план, но и при вътрешната употреба на конфликта.
    В практичен аспект, САЩ могат да изпуснат поредната възможност за излизане от войната с потенциал да се пишат за победители. Ако надменното поведение и сбърканата им стратегия за преговори продължи, то САЩ рискуват да получат втори Виетнам, но гарниран с тотална световна икономическа и енергийна криза.
    Така не се брани хегемония, така се срива международен авторитет и се губи респект

    06:47 26.05.2026

  • 8 Тръмпоча

    0 0 Отговор
    И аз това казвам от три месеца! Кога го отваряме?

    07:05 26.05.2026

  • 9 нннн

    0 0 Отговор
    Военните подчертаха, че огънят не е опит за нарушаване на прекратяването на огъня. Това било самозащита.
    САЩ са се самозащитавали на стотици места по земното кълбо. Сега се самозащитават в Персийския залив. Най- самозащитаващата се държава в света!

    07:06 26.05.2026

  • 10 сащисан кравар

    0 0 Отговор
    Пълно краварско безсилие! Молят се на иранците да отворят протока да не излагат Бай Дончо Миротвореца!?

    07:08 26.05.2026