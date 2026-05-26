Вече е ясно кой ще е новият треньор на Лацио, но Лотито бави раздялата със Сари

Дженаро Гатузо е избраникът на Лацио за наследник на Маурицио Сари, съобщават медиите в Италия. Римският клуб вече е постигнал пълно споразумение с бившия селекционер на “адзурите”, който е свободен агент след напускането на националния тим.

Според информациите Гатузо ще подпише договор за две години, а общата стойност на контракта ще бъде около 3 милиона евро.

Въпреки това официалното назначение все още се бави. Причината е, че Лацио първо трябва да реши окончателно ситуацията със Сари.

Настоящият наставник вече има договорка с Аталанта и е готов да поеме тима от Бергамо, но раздялата с „бианкочелестите“ се оказва далеч по-сложна от очакваното.

Сари има контракт до 2028 година със заплата от 2,5 милиона евро на сезон плюс бонуси, а между него и президента Клаудио Лотито вече има сериозно напрежение.

Очаква се решаваща среща между двете страни, на която да бъде договорено прекратяването на договора. Едва след това Лацио ще може официално да обяви Гатузо като нов треньор на отбора. Не е изключена и опцията “орлите” да поискат пари от Аталанта за правата на Маурицио Сари.