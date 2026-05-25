ЦСКА 1948 си осигури място в квалификациите на Лигата на конференциите след равенство с Левски

25 Май, 2026 22:31 367 1

"Червените" си осигуриха участие в Европа

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В последния кръг на шампионската група в Първа лига, ЦСКА 1948 и Левски не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 на стадион "Витоша" в Бистрица. Макар и без попадения, срещата предложи много емоции и напрежение до последния съдийски сигнал, даден от рефера Геро Писков.

18-годишният вратар на "сините" Огнян Владимиров, направи своя дебют в елита. Младокът демонстрира хладнокръвие и отличен рефлекс, като не позволи на домакините да го изненадат и запази вратата си суха.

Левски бе по-настойчивият тим на терена, отправяйки пет точни удара към вратата на ЦСКА 1948. Въпреки това, стражът Петър Маринов се превърна в истинска стена и не допусна топката да премине голлинията.

Точката от равенството бе достатъчна за ЦСКА 1948 да си гарантира второто място в крайното класиране с актив от 67 точки. Така "червените" ще представят България в квалификациите на Лигата на конференциите през следващия сезон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    За контролите на националният отбор странно е извикан вратаря Шейтанов, при положение че Петър Маринов е в много по-добра форма от него и много по-добър на излизания. Георги Русев от след контузии не прилича на себе си от преди. Само Борислав Цонев правилно го е викнал, че върши много работа последните мачове.
    Иначе мача някак го удържаха.

    22:55 25.05.2026

