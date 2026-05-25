ЦСКА 1948 си осигури място в квалификациите на Лигата на конференциите след равенство с Левски

В последния кръг на шампионската група в Първа лига, ЦСКА 1948 и Левски не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 на стадион "Витоша" в Бистрица. Макар и без попадения, срещата предложи много емоции и напрежение до последния съдийски сигнал, даден от рефера Геро Писков.

18-годишният вратар на "сините" Огнян Владимиров, направи своя дебют в елита. Младокът демонстрира хладнокръвие и отличен рефлекс, като не позволи на домакините да го изненадат и запази вратата си суха.

Левски бе по-настойчивият тим на терена, отправяйки пет точни удара към вратата на ЦСКА 1948. Въпреки това, стражът Петър Маринов се превърна в истинска стена и не допусна топката да премине голлинията.

Точката от равенството бе достатъчна за ЦСКА 1948 да си гарантира второто място в крайното класиране с актив от 67 точки. Така "червените" ще представят България в квалификациите на Лигата на конференциите през следващия сезон.