Спортът по ТВ във вторник (26 май)

26 Май, 2026 06:16 464 0

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов

11.30 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 2

13.20 Хокей на лед, Унгария – Латвия МАХ Спорт 1

14.30 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 16, мъже, директно Евроспорт 1

18.45 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 1

21.00 Баскетбол, Ховентуд – Уникаха Нова спорт

21.20 Хокей на лед, Чехия – Канада МАХ Спорт 1

21.30 Рот Вайс (Есен) – Гройтер Фюрт Диема спорт 3

21.45 Сент Етиен – Ница Диема спорт 2

22.15 Баскетбол, Сарагоса – Валенсия Диема спорт

01.00 Каракас – Ботафого МАХ Спорт 3

03.30 Ектудиантес – Индепентиенте (Меделин) МАХ Спорт 4

04.00 НХЛ, Вегас – Колорадо МАХ Спорт 2


