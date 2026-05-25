Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец надделя над ЦСКА, но ще играе бараж за Европа

Лудогорец надделя над ЦСКА, но ще играе бараж за Европа

25 Май, 2026 22:36 474 4

  • лудогорец-
  • цска-
  • първа лига-
  • футбол-
  • плейофи-
  • шампионска група-
  • ивайло чочев-
  • хювефарма арена-
  • бараж-
  • лига на конференциите-
  • лига европа-
  • резултати-
  • класиране

Разградчани триумфират с минимална победа, но остават трети в крайното класиране

Лудогорец надделя над ЦСКА, но ще играе бараж за Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В последния кръг на шампионската група в Първа лига, Лудогорец и ЦСКА предложиха истински футболен спектакъл на стадион "Хювефарма Арена" в Разград. Домакините се наложиха с 1:0 след късен гол, но въпреки успеха, завършиха сезона на третата позиция.

Още в първите минути напрежението на терена бе осезаемо. Вратарят на ЦСКА, Хендрик Бонман, допусна неточност при изнасянето на топката, което позволи на Бруно Жордао да изведе Макс Ебонг на чиста позиция. Бонман обаче се реваншира с решителна намеса и предотврати ранен гол. Малко по-късно Алехандро Пиедарита демонстрира отлична визия, като намери Лео Перейра, но и този път стражът на гостите показа класа. Петко Панайотов също бе близо до попадение, след като удари гредата, а Анхело Мартино и Леандро Годой не успяха да преодолеят вратаря на "червените".

В началото на второто полувреме страстите се нажежиха, след като Идан Нахмиас от Лудогорец вдигна високо крака си и удари Леандро Годой в наказателното поле. Играчите на ЦСКА бурно протестираха за дузпа, но съдията Стоян Арсов и ВАР екипът останаха безмълвни, въпреки видимите следи от сблъсъка.

В 72-ата минута Факундо Родригес от ЦСКА получи пети жълт картон за сезона, което означава, че ще пропусне първия мач от следващата кампания. Малко по-късно Бърнард Текпетей създаде опасност пред вратата на гостите, но Теодор Иванов се намеси решително. В заключителните минути напрежението достигна връхната си точка. Петър Станич намери Ивайло Чочев на отлична позиция, но Фьодор Лапоухов спаси удара му, а съдиите не забелязаха, че топката е излязла в корнер.

В четвъртата минута на добавеното време Ивайло Чочев се превърна в герой за "орлите", след като с прецизен удар с левия крак от границата на наказателното поле донесе победата на своя тим.

Въпреки трите точки, Лудогорец приключва сезона на трето място с 67 точки и ще се изправи срещу Локомотив (Пловдив) в бараж за участие в Лигата на конференциите. ЦСКА финишира четвърти с 63 точки, но след триумфа си в Купата на България, "червените" си осигуриха място в квалификациите за Лига Европа.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    2 2 Отговор
    Чиста дузпа за ЦСКА и после ми обясняват,че не помогали на Лудогорец!

    22:41 25.05.2026

  • 2 Някой

    1 2 Отговор
    Чочев вкарва много важни голове. Да се връща в ЦСКА 1948.

    22:47 25.05.2026

  • 3 Добряк

    1 0 Отговор
    С опит за убийство на трибуната им започнаха , с опит за убийство приключи делиорманската, мафиотска, задушаваща футбола разходка
    Венец-Шишимпиони от Подуене.

    22:50 25.05.2026

  • 4 Хмм

    1 0 Отговор
    вс някога щешеда се стигне дотам, в учебника ни по английски помня дават коментари на мач - единият фен на Челси, другият на Ливърпул - Ливърпул може години наред да има проблеми, но винаги ще се завръща като най-добрият,така и с Лудогорец, преди това с Литекс - Левски и ЦСКА могат да имат проблеми, но винаги ще се завръщат

    22:58 25.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове