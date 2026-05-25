Лудогорец надделя над ЦСКА, но ще играе бараж за Европа

В последния кръг на шампионската група в Първа лига, Лудогорец и ЦСКА предложиха истински футболен спектакъл на стадион "Хювефарма Арена" в Разград. Домакините се наложиха с 1:0 след късен гол, но въпреки успеха, завършиха сезона на третата позиция.

Още в първите минути напрежението на терена бе осезаемо. Вратарят на ЦСКА, Хендрик Бонман, допусна неточност при изнасянето на топката, което позволи на Бруно Жордао да изведе Макс Ебонг на чиста позиция. Бонман обаче се реваншира с решителна намеса и предотврати ранен гол. Малко по-късно Алехандро Пиедарита демонстрира отлична визия, като намери Лео Перейра, но и този път стражът на гостите показа класа. Петко Панайотов също бе близо до попадение, след като удари гредата, а Анхело Мартино и Леандро Годой не успяха да преодолеят вратаря на "червените".

В началото на второто полувреме страстите се нажежиха, след като Идан Нахмиас от Лудогорец вдигна високо крака си и удари Леандро Годой в наказателното поле. Играчите на ЦСКА бурно протестираха за дузпа, но съдията Стоян Арсов и ВАР екипът останаха безмълвни, въпреки видимите следи от сблъсъка.

В 72-ата минута Факундо Родригес от ЦСКА получи пети жълт картон за сезона, което означава, че ще пропусне първия мач от следващата кампания. Малко по-късно Бърнард Текпетей създаде опасност пред вратата на гостите, но Теодор Иванов се намеси решително. В заключителните минути напрежението достигна връхната си точка. Петър Станич намери Ивайло Чочев на отлична позиция, но Фьодор Лапоухов спаси удара му, а съдиите не забелязаха, че топката е излязла в корнер.

В четвъртата минута на добавеното време Ивайло Чочев се превърна в герой за "орлите", след като с прецизен удар с левия крак от границата на наказателното поле донесе победата на своя тим.

Въпреки трите точки, Лудогорец приключва сезона на трето място с 67 точки и ще се изправи срещу Локомотив (Пловдив) в бараж за участие в Лигата на конференциите. ЦСКА финишира четвърти с 63 точки, но след триумфа си в Купата на България, "червените" си осигуриха място в квалификациите за Лига Европа.