Директор в ЦСКА: Планът е готов отдавна, започваме да го изпълняваме

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков направи остър коментар след загубата с 0:1 от Лудогорец в Разград в последния шести кръг на плейофите в efbet Лига. Той изрази сериозни претенции към съдийството и работата на ВАР. Величков говори още за вече изготвения план за лятната подготовка, предстоящите мачове в Европа и България, както и за бъдещето на Христо Янев начело на тима след спечелването на Купата на България.

„Доволни сме от играта, надиграхме противника. Доминирахме изцяло, не съумяхме да отбележим, отчитам го като слабост. Бяхме надиграни от съдиите и хората, отговарящи за видео наблюдението“, започна Величков пред DIEMA SPORT.

„Даже не смятам да го обяснявам (б.р. – за коя ситуация са претенциите на Бойко Величков и ЦСКА). Хората зад ВАР трябва да си ударят два шамара пред огледалото. Това беше безобразие, което се случи днес! Това не само е дузпа, а дузпа с червен картон. Всички трябва да знаят, че ще спазваме добрия тон, но няма да мълчим вече. Мога да дам конкретни примери и с една грешка, която беше в наш плюс в двубоя в Стара Загора с Берое. Тогава президентът взе отношение своевременно, което бе прецедент, разбира се. Двубоят с Левски есента, двубоят със Септември – в ситуация, в която се отсъжда дузпа за нас и се вика главния съдия, показва му се стоп кадър на вече стъпил крак на наш състезател, а нарушението е много преди това. Показва му се само стоп кадър, а не самото движение. Още чакаме повторението на гола на Септември, да се начертаят линиите.... Но днес бе върхът на всичко. Явно някой се страхува от ЦСКА и процесите, които се случват“.

„Аз смятам, че наченките за добро представяне от съдийството бяха налице. Въпросът е, че имаше и изключения и дали това бягство от феърплея е умишлено. За мен това днес е умишлено. Те трябва да са слепи“.

Величков подчерта, че в клуба предстои сериозна работа, а голяма част от решенията вече са изчистени.

„Планът е готов отдавна, започваме да го изпълняваме. Готвим се за мачовете в Европа и България. Почти всичко е изчистено и уточнено. Да отидат да си починат футболистите, нас ни очаква много работа“, заяви Величков за идващата лятна подготовка.

След това той бе попитан и дали Христо Янев ще продължи да е треньор на ЦСКА, или предстоят разговори с него, както самият треньор каза.

„Така е (б.р. - второто), Христо Янев продължава да бъде треньор, тепърва ще се уточняват много неща“, завърши Величков.