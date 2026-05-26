Дряново се отърсва от водния ад, продължава огледът на щетите

След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места.
Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието.
В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи.
Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района около светата обител.
Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че ще се нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощ и от държавата.
1 Последния Софиянец
06:43 26.05.2026
3 оня с коня
06:58 26.05.2026
4 Мнение
07:04 26.05.2026