Дряново се отърсва от водния ад, продължава огледът на щетите

След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места.

Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието.

В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи.

Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района около светата обител.

Стадионът в града е унищожен, а от общината казват, че ще се нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощ и от държавата.