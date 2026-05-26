Путин опрощава дългове на нови участници във войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин подписа указ за опрощаване на дългове на нови участници във войната в Украйна и техните семейства. Мярката е част от усилията на Москва да увеличи числеността на армията в конфликта, който продължава вече повече от четири години, предава БТА.

Според новия указ хората, подписали договор с Руското министерство на отбраната след 1 май, както и техните съпрузи, могат да бъдат освободени от задължения до 10 милиона рубли, ако срещу тях е било образувано производство за събиране на дългове преди тази дата. Условието е договорът за участие в т.нар. „специална военна операция“ да бъде за минимум една година.

Сумата, която може да бъде опростена, приблизително съответства на стойността на малък апартамент в Москва, отбелязват международни агенции. Решението допълва вече съществуващи стимули за руските военнослужещи, сред които еднократни финансови бонуси, социални облекчения и преференциален достъп до висше образование.

Нови привилегии за участниците във войната

Путин е подписал и отделен указ, който удължава безсрочно правото на наем на държавни земи за участниците във войната.

Междувременно ситуацията на фронта остава напрегната. Русия и Украйна продължават взаимно да се обвиняват в ескалация на бойните действия, а украинските власти съобщават за изпращане на допълнителни сили към северните райони на страната заради опасения от ново руско настъпление.

На този фон мирните преговори, провеждани с посредничеството на Съединените щати, остават в застой.