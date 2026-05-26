Путин опрощава дългове на нови участници във войната в Украйна

26 Май, 2026 07:19

Русия предлага нови финансови облекчения за военните и техните семейства

Путин опрощава дългове на нови участници във войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин подписа указ за опрощаване на дългове на нови участници във войната в Украйна и техните семейства. Мярката е част от усилията на Москва да увеличи числеността на армията в конфликта, който продължава вече повече от четири години, предава БТА.

Според новия указ хората, подписали договор с Руското министерство на отбраната след 1 май, както и техните съпрузи, могат да бъдат освободени от задължения до 10 милиона рубли, ако срещу тях е било образувано производство за събиране на дългове преди тази дата. Условието е договорът за участие в т.нар. „специална военна операция“ да бъде за минимум една година.

Сумата, която може да бъде опростена, приблизително съответства на стойността на малък апартамент в Москва, отбелязват международни агенции. Решението допълва вече съществуващи стимули за руските военнослужещи, сред които еднократни финансови бонуси, социални облекчения и преференциален достъп до висше образование.

Нови привилегии за участниците във войната

Путин е подписал и отделен указ, който удължава безсрочно правото на наем на държавни земи за участниците във войната.

Междувременно ситуацията на фронта остава напрегната. Русия и Украйна продължават взаимно да се обвиняват в ескалация на бойните действия, а украинските власти съобщават за изпращане на допълнителни сили към северните райони на страната заради опасения от ново руско настъпление.

На този фон мирните преговори, провеждани с посредничеството на Съединените щати, остават в застой.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Крепостен на Хартиената мечка

    19 12 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго

    ну паГади

    Коментиран от #55

    07:20 26.05.2026

  • 2 Крепостен на Хартиената мечка

    20 17 Отговор
    ...Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред... ама пак хванахме сред ния и живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Коментиран от #4

    07:21 26.05.2026

  • 3 БГ ПУЯK

    18 18 Отговор
    Чудя се до кога пepнaтите колеги ще крият че е имало два изтреляни Орешника. Втората е ударила нещо в източна Украйна, нещо западно от град Старабелск, където бaндepите извършиха злощастната терористична атака. Щом се мълчи дори че е имало втора ракета, значи нещо много важно е дало фиpa.

    Коментиран от #51, #53

    07:22 26.05.2026

  • 4 Ами, тaпeйкa

    17 8 Отговор

    До коментар #2 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Xвани някаква работа, вместо да се оплакваш за центове по сайтовете.

    Коментиран от #8, #22

    07:23 26.05.2026

  • 5 Реалист

    2 11 Отговор
    Ти! Бъди путинист!
    Доминирай! Или те ще доминират над дynето ти.
    Не бъди мекотело а путинист!
    Доминирай или ще бъдеш деноминиран!

    Коментиран от #28

    07:24 26.05.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    19 12 Отговор
    Руската мизерия е по-голяма от Вселената !!!
    Това физичен закон ☝️

    07:26 26.05.2026

  • 7 Дзак

    3 7 Отговор
    Тръгва по грешен път. Трябва мобилизация!

    07:26 26.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ИМА ПАРИ ЧОВЕКА

    16 10 Отговор
    Угажда си. Не е като фалиралото ЕС.

    07:28 26.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хонорира

    9 10 Отговор
    наеми убийци .

    07:29 26.05.2026

  • 13 пацо

    14 10 Отговор
    Много го е закъсал

    07:31 26.05.2026

  • 14 Ето

    18 13 Отговор
    я ползата от това да имаш бедно население което оцелява на бързи кредити. Колкото повече гладни и отчаяни хора са затънали в кредити, толкова повече принудени има които да си рискуват живота в Украйна срещу опрощаване на дълговете. Предимството на Русия е именно в мизерията на хората там

    07:31 26.05.2026

  • 15 И цяла Русия да мобилизира

    17 14 Отговор
    Пак ще си останат всички във Украинският Чернозем

    Коментиран от #16

    07:32 26.05.2026

  • 16 От Руснак Тор става но не и

    9 14 Отговор

    До коментар #15 от "И цяла Русия да мобилизира":

    Войник

    07:33 26.05.2026

  • 17 ру БЛАТА

    6 13 Отговор
    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    07:33 26.05.2026

  • 18 УСПЕХ УКРАЙНА

    8 14 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    07:33 26.05.2026

  • 19 Свободен

    7 12 Отговор
    Е как ще събере пари от убитите?!
    Украинците ги ядат като макарони за закуска, правят ги на юфка, а той щял да им опрости дълговете?!
    Ха Ха

    07:34 26.05.2026

  • 20 копейка с чалма

    10 9 Отговор
    И нова Лада за всички загинали.
    Венсеремус

    07:34 26.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ти кво работиш?

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ами, тaпeйкa":

    ТролскаСмрат.

    Коментиран от #24

    07:36 26.05.2026

  • 23 Няма край путинското унижение

    7 8 Отговор
    Няма.

    07:36 26.05.2026

  • 24 Дон Корлеоне

    8 7 Отговор

    До коментар #22 от "Ти кво работиш?":

    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #33, #36

    07:37 26.05.2026

  • 25 Ха ха ха

    5 1 Отговор
    Идиот.

    07:39 26.05.2026

  • 26 ОШУШКАН ЕВРОПЕЕЦ

    6 6 Отговор
    МА МНОГО ГО МИСЛИТЕ ПУТИН , НАЛИ НЕ ПОЛЗВА .....ЕВРОСРЕДСТВА

    07:39 26.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А ти

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    СМЕНИ П@МПЕРСА, ГНИ ДО !

    07:40 26.05.2026

  • 29 Рашка Феодалия

    4 7 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    07:41 26.05.2026

  • 30 Путлеристан 🤮🤮

    3 6 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    Коментиран от #40

    07:41 26.05.2026

  • 31 Ти да видиш

    4 9 Отговор
    Показаните от руските снимки на уж убитите момичета в общежитието/казарма в Старобелск са на убити деца от руските орки през 2023 година в Запорожие.

    Коментиран от #38, #42

    07:42 26.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Крепостен на Хартиената мечка

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "Дон Корлеоне":

    Даже Папуа Нова Гвинея имат Интернет 🙄???

    07:43 26.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    7 6 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    07:43 26.05.2026

  • 36 ИНТЕРЕСНО

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "Дон Корлеоне":

    За кво да им пуска интерент но бандерите, като нямат ток за рутерите?!

    07:44 26.05.2026

  • 37 Гудьо

    6 6 Отговор
    Абе , явно нещата нещо не вървят по план за укрите имам предвид, щом толкова настоятелно се пише от известно време колко закъсва Русия , колко зле са икономически, как няма хора , няма оръжия ...

    07:44 26.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ВИЖДА СЕ

    7 5 Отговор
    Напрегнали са се бандера подлогите у форума. Усещат дебелия.

    07:45 26.05.2026

  • 40 кога идват

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "Путлеристан 🤮🤮":

    ВСУ да не са объркали леко посоката? Русия е на изток, а ВСУ освобождава на запад.

    07:46 26.05.2026

  • 41 Вацев

    5 2 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    07:48 26.05.2026

  • 42 седи гледай тогава

    4 6 Отговор

    До коментар #31 от "Ти да видиш":

    Значи ще има още бангаранга в по бандерите.

    07:48 26.05.2026

  • 43 Владо

    2 3 Отговор
    Сбърканяк.

    07:49 26.05.2026

  • 44 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор
    До последния руснак !!!
    Територията требе се освободи за китай и манголяк ☝️

    07:59 26.05.2026

  • 45 Тодар Живков

    5 4 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти? Еми другари и другарки.Това са българските комунисти.

    08:04 26.05.2026

  • 46 Васил

    2 7 Отговор
    То останаха ли му хора???

    08:05 26.05.2026

  • 47 Ей това да си руснак е Божие наказание

    3 5 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️

    08:08 26.05.2026

  • 48 Умрел руснак

    2 4 Отговор
    Войната ще се реши в Малая Токмачка.

    08:09 26.05.2026

  • 49 666

    4 5 Отговор
    Колко хора ще убие комплексар с малките обувки?

    08:11 26.05.2026

  • 50 О чудо

    3 4 Отговор
    Този човек е икономическо "чудо",премахваш физически длъжниците и късаш тетрадката с вересиите. Само не става ясно погребението кой поема? Живей и умирай, бързо!

    08:13 26.05.2026

  • 51 Дъртанян

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "БГ ПУЯK":

    Освен мозъка ти друга фирма не се вижда

    08:17 26.05.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор
    Когато си плешив и неможещ ставаш Президент.
    Руски президент ☝️

    08:18 26.05.2026

  • 53 Руснак без крак...

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "БГ ПУЯK":

    "...значи нещо много важно е дало фиpa...."

    Пълна фира даде Русията, бомбира отвсякъде.

    08:21 26.05.2026

  • 54 Цената на човешкото месо се вдига

    2 6 Отговор
    Никога не е било по-изгодно да умреш за Путин.

    08:23 26.05.2026

  • 55 Който няма пари плаща с кръв

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    А БГ продължава смело да трупа дългове.

    08:29 26.05.2026

  • 56 Бог

    2 3 Отговор
    ми показа, как джуджето си отива позорно от този свят, точно обратното на това, което то постоянно прави опити - да превъзвиши себе си. Презряно, унизено и неглижирано от всички, без безмозъчните копейки разбира се.

    08:31 26.05.2026

  • 57 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Изтече му времето на бункерния престъпник, нека си опрощава!

    08:38 26.05.2026

  • 58 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Трябва свежа мяса, дворците и яхтите няма кой да ги брани от блатната лове!

    08:41 26.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Путин:

    1 0 Отговор
    Нема ора

    08:50 26.05.2026

  • 61 руски крепостни

    2 0 Отговор
    Водка и бомби в главите на руските мизерници

    08:51 26.05.2026

  • 62 Не е прокси война- НАТО удря Русия

    0 0 Отговор
    Не е прокси война- НАТО удря Русия, но Русия не отговаря никък срещу НАТО. НЯМАТ КУРАЖЪТ НА ИРАН И ДА ПРИЗНАЯТ РЕАЛНОСТИТЕ. Време е Париж, Берлин и Лондон, парламентът на ЕС да получат ОРЕШНИК.

    08:59 26.05.2026

