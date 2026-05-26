Военна техника ще се придвижва за учението “Ответен удар 26”

26 Май, 2026 07:35 1 087 34

В учението ще участват военнослужещи от Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ, Турция и Многонационалната бойна група на НАТО в страната

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мащабно придвижване на военнослужещи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби ”Ответен удар 26” (”STRIKE BACK 26”) на учебен полигон ”Корен“ край Хасково, съобщават от Министерство на отбраната.

В учението ще участват военнослужещи от Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ, Турция и Многонационалната бойна група на НАТО в страната.

На 31 май и 1 юни формированията от ротационния контингент на Сухопътните войски на САЩ и Многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижат от учебен полигон ”Ново село” към Хасково.

На 1 юни към тях ще се присъединят и представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижат от граничните пунктове до полигона. Всички колони с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от екипи на Служба ”Военна полиция”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 авантгард

    28 3 Отговор
    Ще тренират как да се придвижват ли?
    Шматки туристически харчещи пари.
    А относно т.нар. ответен удар - големи фантазьори, гледащи Рамбо, първа кръв, писледна кръв, АЛАБАЛА.

    Коментиран от #28, #30

    07:40 26.05.2026

  • 3 Свободен

    16 2 Отговор
    " Орешниците" вият покрай пътя!
    Но както казват мъдреците :
    "Ако хвърляш камъни по всяко куче, което те лае - няма да стигнеш далеч!"

    07:40 26.05.2026

  • 4 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    УУУУУ

    07:40 26.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 2 Отговор
    Те НАТОпорчените сили все тренират ОТВЕТЕН удар и все УЖ някой ги нападнал от Югославия, от Сирия, от Либия, от Ирак, от Иран......🤔❗

    07:44 26.05.2026

  • 6 Нокаут

    18 1 Отговор
    Ако наистина се стигне до удар, ответен удар няма да има.

    07:45 26.05.2026

  • 7 ха ха

    13 3 Отговор
    още един от държавата бандит който провокира за да лови "копейки" , а истината е че ще ни вкарат във война за благото на клептократите

    Коментиран от #15

    07:46 26.05.2026

  • 8 нату са терористи

    13 3 Отговор
    наказанието е само едно

    07:46 26.05.2026

  • 9 Айде копеи!

    5 11 Отговор
    Залягайте по шосетата.Стига скимтене.🤡🤡🤡

    07:46 26.05.2026

  • 10 СРЕЩУ КОГО

    11 1 Отговор
    Е ответния удар??

    Коментиран от #13, #14

    07:47 26.05.2026

  • 11 Пустиня(к)

    7 1 Отговор
    Тва нема нищо общо с некогашния "Щит". Даже съм сигурен, че нема да има умрели тука.

    07:47 26.05.2026

  • 12 Мда

    11 2 Отговор
    А овцете пеят Бангаранга! За фронта трябва месо ! На кого ще отвръщаме Радефф???

    07:48 26.05.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "СРЕЩУ КОГО":

    Ела срещу Куба❗ Нали Първата секретарка казА, че Куба заплашвала ШАШт😉

    07:49 26.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "СРЕЩУ КОГО":

    "Куба представлява „заплаха за националната сигурност“ на САЩ, а шансът за постигане на мирно споразумение е „ниска вероятност“."-

    Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Би Би Си,

    07:51 26.05.2026

  • 15 Ха ха

    2 14 Отговор

    До коментар #7 от "ха ха":

    тази лъжа че ще ни вкарат във войната я слушам от първия ден още. Всички копейки разправяха как били чули (неясно откъде) че българските войски ги готвят да се включват на страната на НАТО. Вече 5та година слушаме същите измишльотини.

    Кога ще престанете да лъжете, копейки? Кога?

    Коментиран от #31

    07:52 26.05.2026

  • 16 Да, подготвят се

    8 0 Отговор
    Тренират, как международно ще мачкат бъдещите бунтове на недоволните хора.

    Коментиран от #21

    08:04 26.05.2026

  • 17 ДЕ ЖА ВЮ

    12 2 Отговор
    С 5 вековния поробител Турция срещу ОСВОБОДИТЕЛКАТА РУСИЯ. Май ще има отново НАРОДЕН СЪД 2

    08:06 26.05.2026

  • 18 матю хари

    2 7 Отговор
    Ответен удар по Масква!

    Да живее НАТО - страж на мира!

    Коментиран от #23

    08:09 26.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Любо

    10 1 Отговор
    Добре че БНА ви направи и полигони за да има къде сега да тренират натовците посеρковци!!!
    Превърнахме в дърво без корен!

    08:09 26.05.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да, подготвят се":

    20.05.2026.г.
    Военни полицаи от 12 страни тренираха
    КОНТРОЛ НА ТЪЛПАТА
    на полигон "Ново село" в рамките на учението "Отвъд хоризонта 26"🤔❗

    08:11 26.05.2026

  • 22 деНАТОфикация

    10 2 Отговор
    Крайно време е България да напусне този терористичен съюз на психопати , убийци и терористи наречен НАТО!
    20 годишният договор изтече миналата година!!!

    08:12 26.05.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "матю хари":

    Вече половин век все показвате готовност за ОТВЕТЕН УДАР по МаЦква,
    а МаЦква така и не Ви напада🤔❗

    08:15 26.05.2026

  • 24 Слава ЕС и НАТО

    3 11 Отговор
    Нашите защитници от варварска терористична русия!

    Коментиран от #25, #29

    08:20 26.05.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "Слава ЕС и НАТО":

    ЕсеС и НАТьО те пазят от Русия
    колкото баба ти те е пазила от Торбалан😀❗

    08:25 26.05.2026

  • 26 Мащабно придвижване на военнослужещи

    7 0 Отговор
    и бойна техника от 26 май до 13 юни, т.е. 20 дни. То за учение бойната техника и военослужещите трябва да са на място още първия ден, а не да се точат един след друг 20 дена. Какво учение, какви бели кецове? Направо ще се ескортират оръжия в "неизвестна" посока. И едни самолети, дето били наели паркоместа на единственото ни читаво гражданско летище...

    Коментиран от #27

    08:25 26.05.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мащабно придвижване на военнослужещи":

    Така е❗ Никой няма да провери САШтинските сили с какви оръжия и боеприпаси ще дойдат, както и румънските сили с какви ще напуснат страната😉

    08:34 26.05.2026

  • 28 Турция и Румъния вероятно ще

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    "играят" нападатели. Те традиционно досега като такива са идвали-))

    08:41 26.05.2026

  • 29 ТИР

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Слава ЕС и НАТО":

    Дано само да не брулят орешака ТН
    ( наши защитници),,,,

    08:44 26.05.2026

  • 30 Ердоган

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Ти не гледали Венецуела и спасяването на пилота от Иран без нито една жетвра, Рамбо пасти да яде.

    08:50 26.05.2026

  • 31 Всяко зло за добро

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха":

    Кого да включат като нямаме вече армия,,,
    няма и желаещи да тръгнат срещу братски Народ, освен да ринем барут и носим снаряди на гръб друго няма с какво да ни включат,,,,

    08:54 26.05.2026

  • 32 Русодебил

    0 3 Отговор
    Още не са изпукали напълно дрътите русодебили!

    08:56 26.05.2026

  • 33 Кво учение, ква техника,

    0 0 Отговор
    при конфликт, нито едното, нито другото ще е необходимо. Извън WCкрайна войната ще е изпепеляващо ядрена.

    08:56 26.05.2026

  • 34 Мунчо

    0 0 Отговор
    На полигона в Корен, Ответен удар 26,с пряка доставка в Осрайна! По пътищата на страната," Всекидневен удар 26" !

    08:56 26.05.2026

