Военна техника ще се придвижва за учението “Ответен удар 26”

Мащабно придвижване на военнослужещи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби ”Ответен удар 26” (”STRIKE BACK 26”) на учебен полигон ”Корен“ край Хасково, съобщават от Министерство на отбраната.

В учението ще участват военнослужещи от Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ, Турция и Многонационалната бойна група на НАТО в страната.

На 31 май и 1 юни формированията от ротационния контингент на Сухопътните войски на САЩ и Многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижат от учебен полигон ”Ново село” към Хасково.

На 1 юни към тях ще се присъединят и представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижат от граничните пунктове до полигона. Всички колони с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от екипи на Служба ”Военна полиция”.