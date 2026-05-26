Военна техника ще се придвижва за учението “Ответен удар 26”

Мащабно придвижване на военнослужещи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби ”Ответен удар 26” (”STRIKE BACK 26”) на учебен полигон ”Корен“ край Хасково, съобщават от Министерство на отбраната.
В учението ще участват военнослужещи от Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ, Турция и Многонационалната бойна група на НАТО в страната.
На 31 май и 1 юни формированията от ротационния контингент на Сухопътните войски на САЩ и Многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижат от учебен полигон ”Ново село” към Хасково.
На 1 юни към тях ще се присъединят и представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижат от граничните пунктове до полигона. Всички колони с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от екипи на Служба ”Военна полиция”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 авантгард
Шматки туристически харчещи пари.
А относно т.нар. ответен удар - големи фантазьори, гледащи Рамбо, първа кръв, писледна кръв, АЛАБАЛА.
Коментиран от #28, #30
07:40 26.05.2026
3 Свободен
Но както казват мъдреците :
"Ако хвърляш камъни по всяко куче, което те лае - няма да стигнеш далеч!"
07:40 26.05.2026
4 Боруна Лом
07:40 26.05.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:44 26.05.2026
6 Нокаут
07:45 26.05.2026
7 ха ха
Коментиран от #15
07:46 26.05.2026
8 нату са терористи
07:46 26.05.2026
9 Айде копеи!
07:46 26.05.2026
10 СРЕЩУ КОГО
Коментиран от #13, #14
07:47 26.05.2026
11 Пустиня(к)
07:47 26.05.2026
12 Мда
07:48 26.05.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "СРЕЩУ КОГО":Ела срещу Куба❗ Нали Първата секретарка казА, че Куба заплашвала ШАШт😉
07:49 26.05.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "СРЕЩУ КОГО":"Куба представлява „заплаха за националната сигурност“ на САЩ, а шансът за постигане на мирно споразумение е „ниска вероятност“."-
Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Би Би Си,
07:51 26.05.2026
15 Ха ха
До коментар #7 от "ха ха":тази лъжа че ще ни вкарат във войната я слушам от първия ден още. Всички копейки разправяха как били чули (неясно откъде) че българските войски ги готвят да се включват на страната на НАТО. Вече 5та година слушаме същите измишльотини.
Кога ще престанете да лъжете, копейки? Кога?
Коментиран от #31
07:52 26.05.2026
16 Да, подготвят се
Коментиран от #21
08:04 26.05.2026
17 ДЕ ЖА ВЮ
08:06 26.05.2026
18 матю хари
Да живее НАТО - страж на мира!
Коментиран от #23
08:09 26.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Любо
Превърнахме в дърво без корен!
08:09 26.05.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Да, подготвят се":20.05.2026.г.
Военни полицаи от 12 страни тренираха
КОНТРОЛ НА ТЪЛПАТА
на полигон "Ново село" в рамките на учението "Отвъд хоризонта 26"🤔❗
08:11 26.05.2026
22 деНАТОфикация
20 годишният договор изтече миналата година!!!
08:12 26.05.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "матю хари":Вече половин век все показвате готовност за ОТВЕТЕН УДАР по МаЦква,
а МаЦква така и не Ви напада🤔❗
08:15 26.05.2026
24 Слава ЕС и НАТО
Коментиран от #25, #29
08:20 26.05.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "Слава ЕС и НАТО":ЕсеС и НАТьО те пазят от Русия
колкото баба ти те е пазила от Торбалан😀❗
08:25 26.05.2026
26 Мащабно придвижване на военнослужещи
Коментиран от #27
08:25 26.05.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Мащабно придвижване на военнослужещи":Така е❗ Никой няма да провери САШтинските сили с какви оръжия и боеприпаси ще дойдат, както и румънските сили с какви ще напуснат страната😉
08:34 26.05.2026
28 Турция и Румъния вероятно ще
До коментар #2 от "авантгард":"играят" нападатели. Те традиционно досега като такива са идвали-))
08:41 26.05.2026
29 ТИР
До коментар #24 от "Слава ЕС и НАТО":Дано само да не брулят орешака ТН
( наши защитници),,,,
08:44 26.05.2026
30 Ердоган
До коментар #2 от "авантгард":Ти не гледали Венецуела и спасяването на пилота от Иран без нито една жетвра, Рамбо пасти да яде.
08:50 26.05.2026
31 Всяко зло за добро
До коментар #15 от "Ха ха":Кого да включат като нямаме вече армия,,,
няма и желаещи да тръгнат срещу братски Народ, освен да ринем барут и носим снаряди на гръб друго няма с какво да ни включат,,,,
08:54 26.05.2026
32 Русодебил
08:56 26.05.2026
33 Кво учение, ква техника,
08:56 26.05.2026
34 Мунчо
08:56 26.05.2026