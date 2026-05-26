Стана ясна причината защо се бави завръщането на Моуриньо в Реал

Завръщането на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид изглежда все по-близо, но официалното обявяване на португалеца ще се забави заради предстоящите президентски избори в клуба, съобщава испанското издание “SI”.

Според информациите именно Моуриньо е големият фаворит на Флорентино Перес за наследник на Алваро Арбелоа, а двете страни вече са близо до договор за два сезона.

Очакванията бяха назначението да стане веднага след края на сезона в Ла Лига, но към момента от „Сантиаго Бернабеу“ все още няма официално потвърждение.

Междувременно самият Арбелоа окончателно потвърди, че напуска клуба след последния мач за сезона - победата с 4:2 над Атлетик Билбао.

„Напускам Реал Мадрид с огромна благодарност. Играчите ме направиха по-добър човек и ми помогнаха да се наслаждавам на всеки ден. Надявам се това да е само „до скоро“, защото винаги съм смятал този клуб за свой дом“, заяви Арбелоа.

Така пътят за Моуриньо изглежда отворен, но финалното решение вероятно ще бъде обявено едва след приключването на вътрешните процеси в клуба.