Наполи избра наследника на Конте

Наполи е все по-близо до назначението на Винченцо Италиано за нов старши треньор на отбора след очакваната раздяла с Антонио Конте, пише “Sport Mediaset”.

Президентът Аурелио Де Лаурентис вече е провел ключова среща в Рим с агента на специалиста Фали Рамадани. На разговорите е присъствал и спортният директор на неаполитанците Джовани Мана.

Според информациите срещата е преминала изключително позитивно, а двете страни са близо до окончателно споразумение.

Наполи предлага на Италиано договор до 2028 година с опция за още един сезон, а заплатата му ще бъде около 3 милиона евро годишно.

48-годишният специалист вече е уведомил Болоня, че възнамерява да напусне клуба след края на сезона. В четвъртък той ще проведе финални разговори с ръководството на „рособлу“.

Алтернативен вариант за „адзурите“ остава Масимилиано Алегри, който наскоро се раздели с Милан и поддържа отлични отношения с Де Лаурентис.