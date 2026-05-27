Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наполи избра наследника на Конте

Наполи избра наследника на Конте

27 Май, 2026 07:49 591 0

  • наполи-
  • винченцо италиано-
  • треньор-
  • антонио конте-
  • аурелио де лаурентис-
  • рим-
  • италия-
  • футбол

Позитивна среща в Рим доближи треньора на Болоня до „Диего Армандо Марадона“

Наполи избра наследника на Конте - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Наполи е все по-близо до назначението на Винченцо Италиано за нов старши треньор на отбора след очакваната раздяла с Антонио Конте, пише “Sport Mediaset”.

Президентът Аурелио Де Лаурентис вече е провел ключова среща в Рим с агента на специалиста Фали Рамадани. На разговорите е присъствал и спортният директор на неаполитанците Джовани Мана.

Според информациите срещата е преминала изключително позитивно, а двете страни са близо до окончателно споразумение.

Наполи предлага на Италиано договор до 2028 година с опция за още един сезон, а заплатата му ще бъде около 3 милиона евро годишно.

48-годишният специалист вече е уведомил Болоня, че възнамерява да напусне клуба след края на сезона. В четвъртък той ще проведе финални разговори с ръководството на „рособлу“.

Алтернативен вариант за „адзурите“ остава Масимилиано Алегри, който наскоро се раздели с Милан и поддържа отлични отношения с Де Лаурентис.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове