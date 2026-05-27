Арина Сабаленка продължава победния си марш на "Ролан Гарос"

Арина Сабаленка, която оглавява световната тенис ранглиста при дамите, даде силна заявка за титлата на тазгодишния "Ролан Гарос". В първия си двубой на кортовете в Париж тя не остави никакви шансове на испанката Хесика Бусас Манейро, като я надигра с категоричното 6:4, 6:2 само за 76 минути. С този успех Сабаленка удължи впечатляващата си серия от 22 поредни победи в първи кръг на турнирите от Големия шлем – постижение, което я нарежда сред най-постоянните състезателки в съвременния тенис.

Последният път, когато беларуската тенисистка напусна надпревара от Големия шлем още в първия кръг, бе през 2020 година на Australian Open. Оттогава насам Сабаленка не познава вкуса на поражението в откриващите си мачове, а последният сет, който загуби на старта на турнир от тази категория, бе именно в Париж през 2022 година. След като по-рано през сезона стана едва петата жена с т.нар. Sunshine Double (титли в Индиън Уелс и Маями), формата ѝ леко се колеба в Мадрид и Рим, но на "Ролан Гарос" тя отново демонстрира най-доброто от себе си.

Въпреки че Бусас Манейро вече е доказвала, че може да изненадва фаворитките – с победи над Маркета Вондроушова и Ема Наваро в предишни издания на Големия шлем – този път Сабаленка не ѝ остави никакви шансове. Световната номер 1 стартира вихрено, повеждайки с 4:0 в първия сет и 5:0 във втория, като не позволи на испанката да намери ритъма си. Всички елементи от играта на Арина работеха като добре смазана машина – от мощния ѝ сервис до агресивната игра на мрежата.

След двубоя Сабаленка не скри радостта си от представянето: *"Най-голямото удоволствие в момента е, че мога да излизам на мрежата и да печеля точки по този начин. Това ми носи истинско забавление. Много съм горда, че успях да развия този аспект от играта си и да го покажа на корта,"* сподели тя пред WTA.

Във втория кръг Арина Сабаленка ще се изправи срещу победителката от двубоя между французойката Елса Жакмо и чехкинята Линда Фрухвиртова. Очаква се нова интригуваща битка, в която беларуската звезда ще търси продължение на победната си серия.

Освен Сабаленка, първият кръг на "Ролан Гарос" донесе радост и за американските тенисистки. Ива Йович, поставена под номер 17, се наложи над Александра Еала от Филипините с 6:4, 6:2 след оспорван двубой, продължил час и 41 минути. В следващата фаза Йович ще срещне сънародничката си Ема Наваро, която елиминира Джанис Тиен от Индонезия с 6:4, 6:3.

Ан Ли, 29-а в световната ранглиста, също записа убедителна победа – 6:4, 6:2 срещу Шуай Чжан от Китай.