Русия обяви, че е свалила 140 украински дрона за една нощ

27 Май, 2026 08:53 900 23

По данни на Москва безпилотните апарати са били прехванати над няколко руски области, Краснодарския край и Черно море

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия съобщи, че през изминалата нощ е прехванала и унищожила 140 украински дрона над различни руски региони. Информацията беше разпространена от Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Според военното ведомство атаките са били отблъснати в периода между 20:00 ч. московско време на 26 май и 07:00 ч. на 27 май.

По данни на Москва средствата за противовъздушна отбрана са свалили безпилотни летателни апарати над Белгородска, Волгоградска, Воронежка, Курска, Орловска и Тулска област, както и над Краснодарския край.

Руският военен доклад посочва още, че дронове са били унищожени и над акваториите на Азовско и Черно море.

В изявлението се допълва, че руски сили са свалили безпилотни апарати и над Кримския полуостров, който Москва анексира от Украйна през 2014 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варненец

    18 12 Отговор
    А колко не е свалила? Щото пак горят рафинерии.

    Коментиран от #2, #6, #11, #18

    08:54 27.05.2026

  • 2 честен ционист

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Варненец":

    Горят частни рафинерии.

    Коментиран от #8

    08:56 27.05.2026

  • 3 име

    14 17 Отговор
    Кримския полуостров, който Москва анексира от Украйна през 2014

    Полуострова не е анексиран, а Република Крим и преди, и сега си е автономна, просто реши да се отдели от Украйна и да се придъедини към РФ. Пробвайте с някакви други лъжи.

    Коментиран от #7

    08:56 27.05.2026

  • 4 Вацев

    11 7 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    08:57 27.05.2026

  • 5 Нема по големи смешници

    14 8 Отговор
    от руските смешници!

    Коментиран от #17, #19

    08:58 27.05.2026

  • 6 Хахахаха

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Варненец":

    Така е. Не споменават нищо, че е ударено военно летище Балтимор! Че има удари по летище в Таганрог. Че има удари по Туапсе отново. Че има удари по Севастапол и Симферопол! За това не споменават нищо рашите?

    Коментиран от #12

    08:59 27.05.2026

  • 7 Пак аз бе

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    08:59 27.05.2026

  • 8 Хахахаха

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    В рашата всички рафинерии са частни. На цар тупин.

    09:00 27.05.2026

  • 9 оня с коня

    12 8 Отговор
    Целта е Русия да сваля колкото се може повече Укр. Дронове защото разходите по производството на Противодронни и всякакви други ПВО-ракети Смазват Икономиката й.

    09:00 27.05.2026

  • 10 Майор Деянов, на всеки километър

    11 7 Отговор
    И колко още 10 года Русия ще "сваля"
    дронове с рафинерии и деца ? А где и когда ще е паБедата бе таваришчи или пак нагазихте в копривата ?

    09:01 27.05.2026

  • 11 име

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Варненец":

    Ама, давай, де, продължавай нататък. ЩЕ свърши нафтата, ЩЕ свършат картофите, ЩЕ свършат яйцата, ЩЕ ги налегни глад щото няма да има с какво да орат земята, народа ЩЕ се навдигне на бунт, олигарсите ЩЕ свалят Путин, икономиката ЩЕ се срине за три месеца от новитя пакет санкции, федерацията ЩЕ се разпадне, Путин ЩЕ почине от неизлечима болест.... и като стигнеш до края почваш на ново да повтаряш опорките!

    09:01 27.05.2026

  • 12 Мдаа

    11 9 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Магистралата от Мариопул към Крим е под контрола на ВСУ. Преустановено е всякакво движение.Крим е отрязан.Мостчето е за десерт.

    Коментиран от #15

    09:02 27.05.2026

  • 13 да питам

    8 4 Отговор
    А нещо запалило ли се е от "отломките" ?!🤔

    09:04 27.05.2026

  • 14 Швейк

    7 4 Отговор
    А отломките свалиха ли ги големите свалячи ?

    09:05 27.05.2026

  • 15 Точно така

    7 7 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа":

    Очаква се всеки момент бандерите да влязат като на парад в Крим, бегай да ги посрещаш!

    09:06 27.05.2026

  • 16 Хахахаха

    11 4 Отговор
    ВСУ просто помага на тупин. Осигурява му движухата, която искаше. Иначе му било скучно.

    09:06 27.05.2026

  • 17 Жалки руски Смешници

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Нема по големи смешници":

    Великата непобедимая корумпирана руско-Фашистка армия, свалила 140дрона! Ура!

    09:13 27.05.2026

  • 18 Колко ли?

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Варненец":

    Ами, 1 или 2% макс, за разлика от украинското ПВО, което пуска 20%. Горките хора. Дано войната да спре час по-скоро. Но не би. ЕС си мисли погрешно, че ще има полза като разруши Украйна.

    09:14 27.05.2026

  • 19 Близко си

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Нема по големи смешници":

    Руснаците винаги са имали добро чувсто за хумор, даже в най-критични моменти. Даже ракетите им имат смешни имена. Лешник, смешно нали?

    Коментиран от #20

    09:23 27.05.2026

  • 20 мдаааа

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Близко си":

    Даже и ракети МиР си имат .. 🤔 Смешно , нали ?😁

    09:48 27.05.2026

  • 21 гост

    3 3 Отговор
    Руският опозиционер и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров заяви в остро интервю за UANews , че не може да има „морално равенство“ между действията на Украйна и Русия и настоя, че войната трябва да приключи единствено с поражение на режима на Владимир Путин.
    „Русия удря цивилни цели. Съзнателно унищожава цивилни и използва тежка балистика. Украйна прави всичко възможно да минимизира цивилните жертви“, каза Каспаров. Според него всякакви опити да се търси „среден път“ между Москва и Киев означават обслужване на агресора.
    „Няма еквивалент. Има зло и добро“, подчерта той. По думите му „всичко, което идва от Русия, е абсолютно зло и това зло трябва да бъде унищожено“. Той разкритикува западните гласове, които настояват за „антивоенна позиция“ без да посочват как трябва да приключи конфликтът. „Войните не свършват сами. Ако не кажете как трябва да свърши тази война, значи играете по свирката на Путин“, заяви Каспаров.

    Според него единственият приемлив изход е „поражението на путинска Русия“. „Путин не може да спре войната. Войната се превърна в смисъл на съществуването на режима му“, каза още той.

    Коментиран от #22

    09:56 27.05.2026

  • 22 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Особено място в интервюто заема украинският президент Володимир Зеленски, когото Каспаров сравни исторически с Уинстън Чърчил.
    „Това, което Зеленски направи през 2022 г., е сравнимо с ролята на Чърчил. Ако беше напуснал Киев, картата на Европа щеше да изглежда различно“, каза той. По думите му именно решението на Зеленски да остане в украинската столица е спасило не само Украйна, но и самото НАТО.
    Каспаров нападна и международните институции, които според него са „парализирани от корупция и страх“. Той нарече ООН „безполезна организация“, а НАТО – структура, която трябва коренно да се промени.
    „Свободният свят има огромни ресурси. Украйна показа какво могат свободните хора, когато защитават свободата си“, каза още опозиционерът.
    В интервюто Каспаров отдели внимание и на вътрешната руска опозиция. Той остро критикува онези руски емигрантски среди, които според него чакат „удобен момент“ за промяна на режима, без реален план.

    Коментиран от #23

    09:58 27.05.2026

  • 23 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Вместо това той предложи идеята за своеобразен „Руски Тайван“ – структура за обединение на антипутински настроени руснаци извън Русия, които да изградят основите на бъдеща демократична държава.

    „Империята е обречена. Украйна трябва да победи, а империята трябва да бъде разрушена“, заяви Каспаров. „Само върху руините на тази автокрация може да започне нова глава в руската история.“

    10:00 27.05.2026

