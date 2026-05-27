Русия обяви, че е свалила 140 украински дрона за една нощ

Русия съобщи, че през изминалата нощ е прехванала и унищожила 140 украински дрона над различни руски региони. Информацията беше разпространена от Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.
Според военното ведомство атаките са били отблъснати в периода между 20:00 ч. московско време на 26 май и 07:00 ч. на 27 май.
По данни на Москва средствата за противовъздушна отбрана са свалили безпилотни летателни апарати над Белгородска, Волгоградска, Воронежка, Курска, Орловска и Тулска област, както и над Краснодарския край.
Руският военен доклад посочва още, че дронове са били унищожени и над акваториите на Азовско и Черно море.
В изявлението се допълва, че руски сили са свалили безпилотни апарати и над Кримския полуостров, който Москва анексира от Украйна през 2014 г.
1 Варненец
08:54 27.05.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Варненец":Горят частни рафинерии.
08:56 27.05.2026
3 име
Полуострова не е анексиран, а Република Крим и преди, и сега си е автономна, просто реши да се отдели от Украйна и да се придъедини към РФ. Пробвайте с някакви други лъжи.
08:56 27.05.2026
5 Нема по големи смешници
08:58 27.05.2026
6 Хахахаха
До коментар #1 от "Варненец":Така е. Не споменават нищо, че е ударено военно летище Балтимор! Че има удари по летище в Таганрог. Че има удари по Туапсе отново. Че има удари по Севастапол и Симферопол! За това не споменават нищо рашите?
08:59 27.05.2026
7 Пак аз бе
До коментар #3 от "име":Да не си бит с мотика по главата като малък?
08:59 27.05.2026
8 Хахахаха
До коментар #2 от "честен ционист":В рашата всички рафинерии са частни. На цар тупин.
09:00 27.05.2026
10 Майор Деянов, на всеки километър
дронове с рафинерии и деца ? А где и когда ще е паБедата бе таваришчи или пак нагазихте в копривата ?
09:01 27.05.2026
11 име
До коментар #1 от "Варненец":Ама, давай, де, продължавай нататък. ЩЕ свърши нафтата, ЩЕ свършат картофите, ЩЕ свършат яйцата, ЩЕ ги налегни глад щото няма да има с какво да орат земята, народа ЩЕ се навдигне на бунт, олигарсите ЩЕ свалят Путин, икономиката ЩЕ се срине за три месеца от новитя пакет санкции, федерацията ЩЕ се разпадне, Путин ЩЕ почине от неизлечима болест.... и като стигнеш до края почваш на ново да повтаряш опорките!
09:01 27.05.2026
12 Мдаа
До коментар #6 от "Хахахаха":Магистралата от Мариопул към Крим е под контрола на ВСУ. Преустановено е всякакво движение.Крим е отрязан.Мостчето е за десерт.
09:02 27.05.2026
15 Точно така
До коментар #12 от "Мдаа":Очаква се всеки момент бандерите да влязат като на парад в Крим, бегай да ги посрещаш!
09:06 27.05.2026
17 Жалки руски Смешници
До коментар #5 от "Нема по големи смешници":Великата непобедимая корумпирана руско-Фашистка армия, свалила 140дрона! Ура!
09:13 27.05.2026
18 Колко ли?
До коментар #1 от "Варненец":Ами, 1 или 2% макс, за разлика от украинското ПВО, което пуска 20%. Горките хора. Дано войната да спре час по-скоро. Но не би. ЕС си мисли погрешно, че ще има полза като разруши Украйна.
09:14 27.05.2026
19 Близко си
До коментар #5 от "Нема по големи смешници":Руснаците винаги са имали добро чувсто за хумор, даже в най-критични моменти. Даже ракетите им имат смешни имена. Лешник, смешно нали?
09:23 27.05.2026
20 мдаааа
До коментар #19 от "Близко си":Даже и ракети МиР си имат .. 🤔 Смешно , нали ?😁
09:48 27.05.2026
21 гост
„Русия удря цивилни цели. Съзнателно унищожава цивилни и използва тежка балистика. Украйна прави всичко възможно да минимизира цивилните жертви“, каза Каспаров. Според него всякакви опити да се търси „среден път“ между Москва и Киев означават обслужване на агресора.
„Няма еквивалент. Има зло и добро“, подчерта той. По думите му „всичко, което идва от Русия, е абсолютно зло и това зло трябва да бъде унищожено“. Той разкритикува западните гласове, които настояват за „антивоенна позиция“ без да посочват как трябва да приключи конфликтът. „Войните не свършват сами. Ако не кажете как трябва да свърши тази война, значи играете по свирката на Путин“, заяви Каспаров.
Според него единственият приемлив изход е „поражението на путинска Русия“. „Путин не може да спре войната. Войната се превърна в смисъл на съществуването на режима му“, каза още той.
09:56 27.05.2026
22 гост
До коментар #21 от "гост":Особено място в интервюто заема украинският президент Володимир Зеленски, когото Каспаров сравни исторически с Уинстън Чърчил.
„Това, което Зеленски направи през 2022 г., е сравнимо с ролята на Чърчил. Ако беше напуснал Киев, картата на Европа щеше да изглежда различно“, каза той. По думите му именно решението на Зеленски да остане в украинската столица е спасило не само Украйна, но и самото НАТО.
Каспаров нападна и международните институции, които според него са „парализирани от корупция и страх“. Той нарече ООН „безполезна организация“, а НАТО – структура, която трябва коренно да се промени.
„Свободният свят има огромни ресурси. Украйна показа какво могат свободните хора, когато защитават свободата си“, каза още опозиционерът.
В интервюто Каспаров отдели внимание и на вътрешната руска опозиция. Той остро критикува онези руски емигрантски среди, които според него чакат „удобен момент“ за промяна на режима, без реален план.
09:58 27.05.2026
23 гост
До коментар #22 от "гост":Вместо това той предложи идеята за своеобразен „Руски Тайван“ – структура за обединение на антипутински настроени руснаци извън Русия, които да изградят основите на бъдеща демократична държава.
„Империята е обречена. Украйна трябва да победи, а империята трябва да бъде разрушена“, заяви Каспаров. „Само върху руините на тази автокрация може да започне нова глава в руската история.“
10:00 27.05.2026