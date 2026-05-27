Русия обяви, че е свалила 140 украински дрона за една нощ

Русия съобщи, че през изминалата нощ е прехванала и унищожила 140 украински дрона над различни руски региони. Информацията беше разпространена от Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Според военното ведомство атаките са били отблъснати в периода между 20:00 ч. московско време на 26 май и 07:00 ч. на 27 май.

По данни на Москва средствата за противовъздушна отбрана са свалили безпилотни летателни апарати над Белгородска, Волгоградска, Воронежка, Курска, Орловска и Тулска област, както и над Краснодарския край.

Руският военен доклад посочва още, че дронове са били унищожени и над акваториите на Азовско и Черно море.

В изявлението се допълва, че руски сили са свалили безпилотни апарати и над Кримския полуостров, който Москва анексира от Украйна през 2014 г.