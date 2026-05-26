Иван Турицов напуска ЦСКА

Иван Турицов се сбогува с ЦСКА. Десният защитник, който дълго време бе сред основните фигури на "армейците", е на прага на ново предизвикателство – този път извън пределите на България. Договорът му с 31-кратните шампиони изтича и няма да бъде подновен, което отваря вратата към нови хоризонти.

След като пропусна няколко възможности за трансфер в чужбина през последните години, сега Турицов е готов да поеме по нов път. Очаква се българският национал да подпише като свободен агент с грузинския гранд Динамо Батуми. Това ще бъде първото му предизвикателство извън родината, след като дълго време бе свързван с различни европейски клубове.

През изминалия сезон Турицов записа 20 мача и една асистенция с екипа на ЦСКА. Впечатляващата му визитка включва общо 222 срещи, 7 попадения и 13 голови подавания за "червените". Като юноша на Литекс, той бързо се наложи на "Българска армия", а в определен период дори носеше капитанската лента.

Въпреки успехите, кариерата на Турицов в ЦСКА не бе лишена от трудности. Пропуснатата дузпа срещу ЦСКА 1948 през 2023 година беляза началото на спад във формата му. Последваха напрегнати моменти с феновете след загубата от Сепси, които окончателно охладиха отношенията между защитника и "червената" публика.