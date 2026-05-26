Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Иван Турицов напуска ЦСКА

Иван Турицов напуска ЦСКА

26 Май, 2026 18:34 791 1

  • иван турицов-
  • цска-
  • динамо батуми-
  • трансфер-
  • български национал-
  • футбол-
  • грузия-
  • свободен агент-
  • ново начало

Ново начало в Грузия

Иван Турицов напуска ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Иван Турицов се сбогува с ЦСКА. Десният защитник, който дълго време бе сред основните фигури на "армейците", е на прага на ново предизвикателство – този път извън пределите на България. Договорът му с 31-кратните шампиони изтича и няма да бъде подновен, което отваря вратата към нови хоризонти.

След като пропусна няколко възможности за трансфер в чужбина през последните години, сега Турицов е готов да поеме по нов път. Очаква се българският национал да подпише като свободен агент с грузинския гранд Динамо Батуми. Това ще бъде първото му предизвикателство извън родината, след като дълго време бе свързван с различни европейски клубове.

През изминалия сезон Турицов записа 20 мача и една асистенция с екипа на ЦСКА. Впечатляващата му визитка включва общо 222 срещи, 7 попадения и 13 голови подавания за "червените". Като юноша на Литекс, той бързо се наложи на "Българска армия", а в определен период дори носеше капитанската лента.

Въпреки успехите, кариерата на Турицов в ЦСКА не бе лишена от трудности. Пропуснатата дузпа срещу ЦСКА 1948 през 2023 година беляза началото на спад във формата му. Последваха напрегнати моменти с феновете след загубата от Сепси, които окончателно охладиха отношенията между защитника и "червената" публика.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мечо

    2 0 Отговор
    Язък. Кой ще им бие дузпите сега?

    18:47 26.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове