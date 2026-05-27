Благомир Коцев за незаконния град край Варна: Не са издавани разрешения за строеж

Съвместна акция на полицията и Община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността „Баба Алино“, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи.
Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите.
В ефира на „Здравей, България“ по Нова телевизия кметът на Варна Благомир Коцев потвърди мащаба на установеното незаконно строителство. По думите му територията обхваща около 100 декара земя, включително горски участъци, където дейността е била частично прикрита.
„Става въпрос за около 104 сгради, голяма част от които са еднофамилни къщи, но има и многофамилни обекти“, посочи Коцев, като допълни, че в годините назад са извършвани проверки и са съставяни актове, но строителството е продължавало въпреки тях.
Според общината за обекта не са издавани разрешения за строеж, а всички опити да бъдат представени документи са останали без резултат. В периода 2024-2025 г. са издавани актове за установяване на незаконно строителство и за сеч на дървета, но дейностите не са били прекратени своевременно.
Кметът коментира и твърденията на инвеститора, че проектът има обществена и икономическа полза, като подчерта, че законът трябва да се спазва и подобни действия не могат да бъдат толерирани. „В България има закони и те трябва да се спазват“, заяви Коцев, като допълни, че общината ще продължи процедурите до издаване на актове за премахване на незаконните постройки.
По думите му вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. Той уточни, че крайната фаза ще бъде премахване на незаконните сгради по реда на закона.
Кметът коментира и твърдения за евентуална институционална протекция, като заяви, че подобен мащаб на строителство трудно би се осъществил без „подкрепа на по-високо ниво“, като визира възможни зависимости извън местната власт.
Кметът коментира и ролята на ДАНС, като посочи, че през 2025 г. институцията е била сезирана с информация и документи, свързани със строителството и издаваните актове от общината. Той добави, че след това не са били ясни последващите действия на службата, както и че не може да коментира конкретни решения на ръководството ѝ.
По отношение на задържаните лица от акцията, Коцев заяви, че на място са били проверени основно работници, а към момента няма информация къде се намират инвеститорите, свързани с проекта.
От общината съобщиха още, че районът остава под наблюдение, тъй като без присъствие на полиция или общинска охрана строителни дейности са били възобновявани в предходни периоди.
Темата предизвика и въпроси за статута на земята, като стана ясно, че територията няма подробен устройствен план и все още е част от горски фонд, което допълнително възпрепятства каквото и да е законно строителство. Властите продължават проверките, а случаят се очаква да има развитие с последващи административни и евентуално съдебни действия.
10 честен ционист
До коментар #9 от "Делю Хайдутин":Това е да свиквате с руския, който не е много по-различен звуково.
Коментиран от #33
09:11 27.05.2026
18 Сталин
До коментар #6 от "честен ционист":Щом са от Уман това обяснява престъпленията ,там освен еврей никой друг не живее
09:24 27.05.2026
кмета на града питахте ли го ??
09:31 27.05.2026
27 Бялджип
До коментар #14 от "На Дедо":Мисля че не е Коцев. Когато беше в затвора, го заместваше друг, той е разрешил на укрите.
Коментиран от #37, #41
09:33 27.05.2026
31 Финансови потоци
При мащабни строежи без изяснен произход на средствата понякога възникват съмнения за финансови нарушения, но те изискват разследване и доказателства.
09:35 27.05.2026
32 Ирония
До коментар #30 от "Този":Неее, корумпшраният Потник варненци го изритаха с шутове.
09:36 27.05.2026
33 Няма проблеми
До коментар #10 от "честен ционист":Всички "украинци" които срещам говорят само руски. Няма да може да се насладим на мовата. Езика на полските свинепаси
09:36 27.05.2026
35 КОЙ стои зад незаконния строеж? КОЙ?
37 Хм.....
До коментар #27 от "Бялджип":Наивно е да си мислиш, че този град е изникнал за малкото време, което корумпето прекара в затвора! А още по наивно е да си мислиш, че точно това корумпе е голям играч на терена!
Коментиран от #40
09:38 27.05.2026
38 Дрън-дрън-дрън
До коментар #34 от "Тоя црвл":С тази логика всеки кмет в България е автоматично виновен за всяко незаконно строителство в общината. Това не е контрол, а популистка вина по длъжност. Законът работи с доказателства, не с „ако е знаел/ако не е знаел.
Коментиран от #47
09:39 27.05.2026
40 Напротив!
До коментар #37 от "Хм.....":Корумпето е Потника, всички го знаят.
09:40 27.05.2026
41 Парадокс БГ
До коментар #27 от "Бялджип":НЯМА РАЗРЕШЕНИЕ, НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ.
09:41 27.05.2026
42 Коста
До коментар #1 от "Трол":Коцев е еманацията на корупцията във Варна. Шефът Драгнев и служителите на УСКОР Варна, които са лапнали рушветите да си затварят очите. УСКОР е създадена да събира рушвети. Една от връзките е Костова. Външна фирма осъществяваваща контакти със служителите на кметства и община, и събираща и разпределяща рушветите. Началничката на Варненския кадастър Кателиева, нея питайте колко е взела за да влязат постройките в кадастъра без един законен документ.
Коментиран от #44
09:41 27.05.2026
43 Кметът не е единственият „пазач“.
В България контролът е разпределен:
Общината (кмет + дирекции „строителство“, „инспекторат“)
ДНСК (Дирекция за национален строителен контрол) — ключов държавен орган
Министерство на регионалното развитие и благоустройството — общ контрол върху системата
МВР България — при нарушения, престъпления, осуетяване
прокуратурата — при съмнения за престъпление.
Тоест кметът не е единственият „пазач“.
09:42 27.05.2026
44 Адвокат
До коментар #42 от "Коста":Това твърдение съдържа тежки обвинения, представени като факти, без доказателства или официални установявания. В правов ред корупция не се „обявява“ в коментари, а се доказва от прокуратура и съд. Смесването на имена, институции и слухове без проверими източници не е аргумент, а спекулация. Ако има сигнали за нарушения, те трябва да бъдат проверени по законов ред, а не да се превръщат в публични обвинителни присъди.
Коментиран от #51, #58
09:43 27.05.2026
45 Истинската картина е по-сложна!!
Най-същественият въпрос тук не е кой е „по-виновен в политически смисъл“, а:
Защо е допуснато строителство в такъв мащаб;
Кой е пропуснал сигналите;
Защо реакцията идва чак след натрупване на 100+ постройки.
09:44 27.05.2026
46 Умников
Ако обаче мафията , не е държавата!
Толкова емблематичен случай, на срастване на две държави и мафията, скоро не бяхте публикували.
Браво!
Защото и на децата е ясно, че се строи с абсолютното съгласие на Държавата България, хунтата в Киев, и мафията.
Като последното е едно и също !
Парите на европейските мал@умници, дадени за "защита от агресора Русия" , отиват за златни тоалетни, и незаконни строжеи по цял свят.
09:44 27.05.2026
47 Прочети ако можеш
До коментар #38 от "Дрън-дрън-дрън":Закона за местното самоуправление и местната администрация и след това се прави на юрист.
Коментиран от #50
09:45 27.05.2026
49 Папуц
До коментар #2 от "Варна е руска губерния!":Оли, само ти ли не разбра, че КУБ е украинсото ТИМ???
Ама давай , плюй Русията , те са лошите!
Много си зле, ама не си за лекар, а за поп.
09:46 27.05.2026
51 Лопата с чип
До коментар #44 от "Адвокат":Дано не си наистина адвокат, гладен ще ходиш с такива пледоарии!
09:50 27.05.2026
52 Адвокат
Коментиран от #59
09:51 27.05.2026
58 Коста
До коментар #44 от "Адвокат":Ако си адвокат да ми станеш и да започваме борбата. Само да не се уплашил. За тези схеми няма доказателства. Или рядко излизат. Те се пазят. Въпреки че алчността им ги прави публични. Имаше един , който го гледаш на снимката, Коцев, лежа в ареста, точно защото се помисли за недосегаем.
09:56 27.05.2026
59 Парадокс
До коментар #52 от "Адвокат":„Незаконно строителство“ съществува в абсолютно всички държави със строителни правила, включително: ЕС държави (Германия, Франция, Италия) Великобритания,
САЩ.
И Точно обратното е вярно: ако има „незаконно строителство“, значи има закон, който е нарушен!
Може да има: слаб контрол, институционални пропуски, забавена реакция. Но това не е анархия. Бъркаш понятия.
Дори в най-строго регулирани държави има случаи на: незаконни квартали, неразрешено строителство, дори цели селища (узаконявани или събаряни по-късно).
09:56 27.05.2026
60 Разумен
Ако е имало 100+ сгради, това показва слаб или закъснял контрол.
09:57 27.05.2026
63 Извод
Коментиран от #69
10:00 27.05.2026
65 Госта.
До коментар #4 от "Ей, мушморок":Абе мушмурок забравили че първата работа на " сглобката" беше да вкарат Коцев в ареста,и колко месеца го държаха таам ? Лед като излезе първо поиска оставката на гл. архитект и сега е реда на незаконните строежи.Скоро във Варна ще има " самоубийства",падания от високи етажи а може и в София да има подобни случаи
Коментиран от #75
10:05 27.05.2026
69 Възмутен
До коментар #63 от "Извод":Още 100 клеветншчески коментъра да напишеш срещу достойния кмет Благомир Коцев, никой нява да то поварва на лъжите, защото именно той даде гласност на мръсната схема с този незаконин град, чийто строеж започна при корумпирания Потник, а после неговите шефове Шиши и Боко дадоха мръсна политическа поръчка да арестеват Коцев с фалшиви изфабрикувати обвинения, за да не им пречи.
Коментиран от #76, #105
10:07 27.05.2026
70 Защо не ги събори веднага
А тоя комплекс който го имате цялата фамилия,законен ли е?
Да имаш документи не означава, че е законен!
Бутяй,
Коментиран от #72, #77
10:09 27.05.2026
72 Ти някое лапе ли си бре?
До коментар #70 от "Защо не ги събори веднага":Не може просто “да ги събори веднага”, защото дори при очевидно незаконно строителство в България има задължителна процедура. Строителството вече е БИЛО СПРЯНО при съвместна акция с МВР и Общината. Кое не разбра?
10:12 27.05.2026
73 ФАКТ
До коментар #14 от "На Дедо":Коцев петроханеца им е издал Удостоверение за търпимост, като е разрешил постройките да бъдат обявени за строени преди 2001 г. И след това инициира създаване на ПУП с който укрите да ги продават законно. Възраждане спряха изготвянето на ПУП в Община Варна, а собственикът вика "омраза, омраза към Украйна" 🙈🙈🙈
10:12 27.05.2026
75 Коста
До коментар #65 от "Госта.":Що пишеш измишльотини? Строежите са започнали 3 години преди миналата, когато Коцев го вкараха в кауша, имаше защо. Главният архитект е бушон в момента. Виновникът е кметът. има едно нещо, на което се казва ПУП. И той е най-важен за един строеж, не подписа на главния архитект. И познай кой го подписва.
Коментиран от #79, #80
10:13 27.05.2026
76 Гледай СРС-та. Ти си роднина нали
До коментар #69 от "Възмутен":И ти лапаш от 15% те "въздух" на най-корумпирания кмет в историята на Варна.
10:14 27.05.2026
77 Да те светна...
До коментар #70 от "Защо не ги събори веднага":дори при установено незаконно строителство законът изисква административна последователност – съставяне на актове, констативни протоколи, връчване на заповеди и срокове за обжалване. Ако общината събори без това, решението лесно пада в съда и общината може да бъде осъдена.
Почти винаги има съдебна фаза. Възможно е инвеститорът или собствениците да обжалват всяка заповед за премахване, което автоматично спира изпълнението до произнасяне на съд.
На практика такива обекти често са с много участници (собственици, фирми, ипотеки, “разпродадени” имоти), което прави масовото събаряне юридически и технически много сложно.
В случая Коцев сам заявява, че Общината е в етап „документиране и започване на ПРОЦЕДУРА ПО СЪБАРЯНЕ“, т.е. ОЩЕ НЕ Е СТИГНАТО ДО ФИНОЛНОТА ФАЗА ЗА ПРИНУДИТИЛНО ПРИМОХВАНЕ!
10:15 27.05.2026
79 Що за глупости дрънкаш?
До коментар #75 от "Коста":Не е коректно всичко да се свежда до ‘виновен е кметът’. ПУП-овете се приемат от Общински съвет и минават през процедури и експертизи, а разрешенията за строеж се издават по законова процедура с участието на различни институции. Кметът не подписва еднолично нито ПУП, нито може да узаконява или спира сам такива процеси. Ако има нарушения, те трябва да се установят от контролни органи и съд, не с политически обвинения наизуст.
10:19 27.05.2026
86 образовател
До коментар #9 от "Делю Хайдутин":В Украйна има 70 български училища.
10:26 27.05.2026
87 Айде посмали малко
До коментар #84 от "Истината":Благо Коцев беше в ареста от юли 2025 до януари 2026-та. Станаха ли 7 месеца?
10:28 27.05.2026
До коментар #3 от "поизчакахте":рано-рано в 5 сутринта ставаш да храниш кокошките и..БОЖЕ.. комшия построил за една нощ цял град и все небостъргачи..а аз не съм чул..ЧУДЕСА..и аз искам да преживея КАТАРЗИС..но всевишния определя на кои хора позволено да го преживеят..не всеки може да издържи на напрежението..
10:35 27.05.2026
95 да да
До коментар #89 от "Абсурдистан":широко затворени очи...цяла държава ..институции или прости-туции..всичко се купува..
10:37 27.05.2026
99 фейк
До коментар #8 от "Всяко чудо за 3 дни":гледаш снимката на кмета и му вярваш безпрекословно на 100%..кълна се във вишестоящи сили..не съм пил не съм ял като разбрах за туй чудо..Обаче защо да събаряме туй създадено от човека..нека да родължат и ще видим как да го турим в законови рамки..$ПИТО $ ПЛАТЕНО$ АМИН!
10:40 27.05.2026
101 Възмутен
Добре, че варненци изхвърлиха Портних!!
103 Ддд
До коментар #101 от "Възмутен":Като гледам, този украински квартал се строи при Коцев. Явно си много доволен от него.
10:44 27.05.2026
104 друга истина
До коментар #84 от "Истината":Местните избори бяха есента на 2023г, до юли 2025 какво имаше в устата си благо коцев, че неможа да каже нищо за тея незаконни строежи?
10:46 27.05.2026
105 Точно така
До коментар #69 от "Възмутен":За "достойното" корумпе Коцев ли иде реч
10:47 27.05.2026
106 Ддд
До коментар #91 от "Логика":Коцев и компания управляват от близо 3 години, как приписвате това престъпление на ГЕРБ, а не на крдеца изммник Коцев, ми е трудно да разбера. При положение че Възраждане тръбят че всичко започва при управлението на Коцев?
10:48 27.05.2026
