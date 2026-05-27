Благомир Коцев за незаконния град край Варна: Не са издавани разрешения за строеж

Съвместна акция на полицията и Община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността „Баба Алино“, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи.

Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите.

В ефира на „Здравей, България“ по Нова телевизия кметът на Варна Благомир Коцев потвърди мащаба на установеното незаконно строителство. По думите му територията обхваща около 100 декара земя, включително горски участъци, където дейността е била частично прикрита.

„Става въпрос за около 104 сгради, голяма част от които са еднофамилни къщи, но има и многофамилни обекти“, посочи Коцев, като допълни, че в годините назад са извършвани проверки и са съставяни актове, но строителството е продължавало въпреки тях.

Според общината за обекта не са издавани разрешения за строеж, а всички опити да бъдат представени документи са останали без резултат. В периода 2024-2025 г. са издавани актове за установяване на незаконно строителство и за сеч на дървета, но дейностите не са били прекратени своевременно.

Кметът коментира и твърденията на инвеститора, че проектът има обществена и икономическа полза, като подчерта, че законът трябва да се спазва и подобни действия не могат да бъдат толерирани. „В България има закони и те трябва да се спазват“, заяви Коцев, като допълни, че общината ще продължи процедурите до издаване на актове за премахване на незаконните постройки.

По думите му вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. Той уточни, че крайната фаза ще бъде премахване на незаконните сгради по реда на закона.

Кметът коментира и твърдения за евентуална институционална протекция, като заяви, че подобен мащаб на строителство трудно би се осъществил без „подкрепа на по-високо ниво“, като визира възможни зависимости извън местната власт.

Кметът коментира и ролята на ДАНС, като посочи, че през 2025 г. институцията е била сезирана с информация и документи, свързани със строителството и издаваните актове от общината. Той добави, че след това не са били ясни последващите действия на службата, както и че не може да коментира конкретни решения на ръководството ѝ.

По отношение на задържаните лица от акцията, Коцев заяви, че на място са били проверени основно работници, а към момента няма информация къде се намират инвеститорите, свързани с проекта.

От общината съобщиха още, че районът остава под наблюдение, тъй като без присъствие на полиция или общинска охрана строителни дейности са били възобновявани в предходни периоди.

Темата предизвика и въпроси за статута на земята, като стана ясно, че територията няма подробен устройствен план и все още е част от горски фонд, което допълнително възпрепятства каквото и да е законно строителство. Властите продължават проверките, а случаят се очаква да има развитие с последващи административни и евентуално съдебни действия.