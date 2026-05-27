Благомир Коцев за незаконния град край Варна: Не са издавани разрешения за строеж

27 Май, 2026 09:03 2 875 107

Благомир Коцев за незаконния град край Варна: Не са издавани разрешения за строеж - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съвместна акция на полицията и Община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността „Баба Алино“, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи.
Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите.
В ефира на „Здравей, България“ по Нова телевизия кметът на Варна Благомир Коцев потвърди мащаба на установеното незаконно строителство. По думите му територията обхваща около 100 декара земя, включително горски участъци, където дейността е била частично прикрита.

„Става въпрос за около 104 сгради, голяма част от които са еднофамилни къщи, но има и многофамилни обекти“, посочи Коцев, като допълни, че в годините назад са извършвани проверки и са съставяни актове, но строителството е продължавало въпреки тях.

Според общината за обекта не са издавани разрешения за строеж, а всички опити да бъдат представени документи са останали без резултат. В периода 2024-2025 г. са издавани актове за установяване на незаконно строителство и за сеч на дървета, но дейностите не са били прекратени своевременно.

Кметът коментира и твърденията на инвеститора, че проектът има обществена и икономическа полза, като подчерта, че законът трябва да се спазва и подобни действия не могат да бъдат толерирани. „В България има закони и те трябва да се спазват“, заяви Коцев, като допълни, че общината ще продължи процедурите до издаване на актове за премахване на незаконните постройки.

По думите му вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. Той уточни, че крайната фаза ще бъде премахване на незаконните сгради по реда на закона.

Кметът коментира и твърдения за евентуална институционална протекция, като заяви, че подобен мащаб на строителство трудно би се осъществил без „подкрепа на по-високо ниво“, като визира възможни зависимости извън местната власт.

Кметът коментира и ролята на ДАНС, като посочи, че през 2025 г. институцията е била сезирана с информация и документи, свързани със строителството и издаваните актове от общината. Той добави, че след това не са били ясни последващите действия на службата, както и че не може да коментира конкретни решения на ръководството ѝ.

По отношение на задържаните лица от акцията, Коцев заяви, че на място са били проверени основно работници, а към момента няма информация къде се намират инвеститорите, свързани с проекта.

От общината съобщиха още, че районът остава под наблюдение, тъй като без присъствие на полиция или общинска охрана строителни дейности са били възобновявани в предходни периоди.

Темата предизвика и въпроси за статута на земята, като стана ясно, че територията няма подробен устройствен план и все още е част от горски фонд, което допълнително възпрепятства каквото и да е законно строителство. Властите продължават проверките, а случаят се очаква да има развитие с последващи административни и евентуално съдебни действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    16 36 Отговор
    Г-н Коцев ще ни спаси от корупцията във Варна.

    Коментиран от #42, #64

    09:05 27.05.2026

  • 2 Варна е руска губерния!

    16 39 Отговор
    Тя е друга държава!

    Коментиран от #49

    09:06 27.05.2026

  • 3 поизчакахте

    60 3 Отговор
    а ся се правите на ударени

    Коментиран от #94

    09:07 27.05.2026

  • 4 Ей, мушморок

    82 10 Отговор
    тези вече 3 години строят там. Ти досега защо се правише на приятно разсеян? Пак ще ходиш у кауша май?

    Коментиран от #65

    09:07 27.05.2026

  • 5 Радев, ко става?

    47 8 Отговор
    Ще борим ли олигархията?

    09:07 27.05.2026

  • 6 честен ционист

    29 4 Отговор
    И в град Умань в Украйна не им издават никакви разрешителни и даже в събота строят.

    Коментиран от #18

    09:07 27.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    87 5 Отговор
    Коцев се прави на луд .От Възраждане сто пъти му казваха да спре това безобразие на укрите

    Коментиран от #83

    09:08 27.05.2026

  • 8 Всяко чудо за 3 дни

    64 5 Отговор
    Кметовете си лаят строежите си вървят. Фирмата е украинска, което у нас я прави със статут на свещенна крава.

    Коментиран от #99

    09:08 27.05.2026

  • 9 Делю Хайдутин

    59 9 Отговор
    На украинците всичко е разрешено.Вече по БНТ има новини на украински,в училище ще се изучава украински език,ще ни поправят учебниците по история.

    Коментиран от #10, #86

    09:10 27.05.2026

  • 10 честен ционист

    14 5 Отговор

    До коментар #9 от "Делю Хайдутин":

    Това е да свиквате с руския, който не е много по-различен звуково.

    Коментиран от #33

    09:11 27.05.2026

  • 11 Украинките си правят градче!

    59 3 Отговор
    Ганя гледа като теле в железница!

    09:12 27.05.2026

  • 12 Ватманяк

    38 3 Отговор
    Няма страшно. Това са прани пари от заемите за оръжие, които никога няма да бъдат върнати, но пък ето един начин да сме по-малко ощетени, като общината и държавата конфискуват незаконните строежи и настанят под наем там всички украински преибваващи във Варненска област.

    09:16 27.05.2026

  • 13 военен неможач

    39 1 Отговор
    До № 2 Варна.... Не се дразним от украински тролове, вижда се че Варна е украински запазен начин за пране на корупционни пари.

    09:19 27.05.2026

  • 14 На Дедо

    47 7 Отговор
    Коцев става само, за Комански свидетел! Ни - чул, ни - видял. Но да питам? Кой! Е издал и пидписъл партидите, за ток и вода, а боклука?! Кой е чистил? Но, иначе кмета Коцев. Не знае нищо.

    Коментиран от #27, #73

    09:19 27.05.2026

  • 15 Сталин

    56 6 Отговор
    Значи цяла Варна знае че там се строи незаконен град ,а само този негодник не е чувал

    09:20 27.05.2026

  • 16 Ловим лицемери

    59 4 Отговор
    Установи??? Алооо Възраждане от няколко години сигнализират, правят протести, задават въпроси в народното събрание, десетки пъти повдигаха темата за тези незаконни сгради, А ВИЕ СЕГА ГО РАЗКРИВАТЕ ТАКА ЛИ?!? МАМИЦАТ ВИ ЛИЦЕМЕРН.

    09:20 27.05.2026

  • 17 Лопата Орешник

    33 1 Отговор
    Да ве, знаем! Нали затова е незаконен, Оли такъв!! Въпросът е защо не ги спряхте да не бетонират природен парк със 104 сгради!! Има ги на обява във всички сайтове тия къщички от първия ден на строителството!!

    09:23 27.05.2026

  • 18 Сталин

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Щом са от Уман това обяснява престъпленията ,там освен еврей никой друг не живее

    09:24 27.05.2026

  • 19 ха-ха

    32 1 Отговор
    Защо до сега не го направи @зрод? Разрушете и екстрадирайте украйнците да ги изпратят за пушечно месо,а не да мародерстват в България.

    09:24 27.05.2026

  • 20 Старчо Сарача

    33 1 Отговор
    Чак сега ли ги видяхте тези незаконни постройки? Кьорави ли сте?

    09:26 27.05.2026

  • 21 ха-ха

    23 1 Отговор
    Защо до сега не го направи @зрод? Разрушете и екстрадирайте украйнците да ги изпратят за пушечно месо,а не да мародерстват в България. Имаше силен гръб и си затваряше очите. Сега когато се разшумя и реши,че имаш влас и можеше да спазваш законите.

    09:26 27.05.2026

  • 22 Украинци

    36 1 Отговор
    Да бяхте писали, че строителите са украински мафиоти, пардон инвеститори, от "корпорация" КУБ.

    09:28 27.05.2026

  • 23 Пич

    30 1 Отговор
    Реалността !!! Чудовищна корупция във Варна, срастване на властта на ПП с мафията на Украйна !!! Среастване на мафията от Украйна с нашата мафия (ТИМ)! Крадене на пари и от България, и от ЕС!!! Защо обаче сега ги подгониха ?! Радев ли - не!!! По скоро мисля, че Радев е про САЩ, и оттам са го стимулирали да покаже украинските същности!!!

    09:30 27.05.2026

  • 24 кой мy дpeмe

    16 1 Отговор
    града щеше да се казва Нова Одеса (препратка хем към старото име на Варна, хем към кримския град, щото е построен от урки)

    09:31 27.05.2026

  • 25 1488

    12 1 Отговор
    а вие кои сте че бутате градовете на Новоукрайнската Република ???

    кмета на града питахте ли го ??

    09:31 27.05.2026

  • 26 Благо Коцев

    18 2 Отговор
    Много бях зает да гнявя мазния и не съм забелязал някакви 104 сгради

    09:32 27.05.2026

  • 27 Бялджип

    3 13 Отговор

    До коментар #14 от "На Дедо":

    Мисля че не е Коцев. Когато беше в затвора, го заместваше друг, той е разрешил на укрите.

    Коментиран от #37, #41

    09:33 27.05.2026

  • 28 1488

    20 0 Отговор
    когаго българите бягат навън, чужди народи строят свои градове и основават свои дьржави в неговата, като кукувици

    09:34 27.05.2026

  • 29 Алоууу кмете.

    19 2 Отговор
    Там са строи от година.
    Къв кмет си ако не знаеш че е незаконно.

    09:34 27.05.2026

  • 30 Този

    18 3 Отговор
    корумпиран смешник кмет ли е на Варна или случаЕно минава през общината!?

    Коментиран от #32

    09:35 27.05.2026

  • 31 Финансови потоци

    22 1 Отговор
    Защо не разследват откъде идват финансовите потоци за този мащабен проект?
    При мащабни строежи без изяснен произход на средствата понякога възникват съмнения за финансови нарушения, но те изискват разследване и доказателства.

    09:35 27.05.2026

  • 32 Ирония

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Този":

    Неее, корумпшраният Потник варненци го изритаха с шутове.

    09:36 27.05.2026

  • 33 Няма проблеми

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Всички "украинци" които срещам говорят само руски. Няма да може да се насладим на мовата. Езика на полските свинепаси

    09:36 27.05.2026

  • 34 Тоя црвл

    15 2 Отговор
    го играе вода ненапита, както и мухльовците от цялата общинска и областна администрация. Няма начин да не са забъркани и разните тн политици. Чорапът да не се крие а да ги подкарва всички с тоягата.

    Коментиран от #38

    09:36 27.05.2026

  • 35 КОЙ стои зад незаконния строеж? КОЙ?

    15 0 Отговор
    Строителството в голям мащаб в рискови сектори като недвижими имоти понякога се използва в схеми за пране на пари.

    09:37 27.05.2026

  • 36 Ирония

    18 0 Отговор
    ТЕ СА ГО КАЗАЛИ ОТДАВНА: ПАРИ СЕ ПЕРАТ НАЙ-ЛЕСНО В СТРОЕЖ НА СГРАДИ, ФУТБОЛНИ ОТБОРИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ, МЕДИИ !!!!

    09:38 27.05.2026

  • 37 Хм.....

    19 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бялджип":

    Наивно е да си мислиш, че този град е изникнал за малкото време, което корумпето прекара в затвора! А още по наивно е да си мислиш, че точно това корумпе е голям играч на терена!

    Коментиран от #40

    09:38 27.05.2026

  • 38 Дрън-дрън-дрън

    4 7 Отговор

    До коментар #34 от "Тоя црвл":

    С тази логика всеки кмет в България е автоматично виновен за всяко незаконно строителство в общината. Това не е контрол, а популистка вина по длъжност. Законът работи с доказателства, не с „ако е знаел/ако не е знаел.

    Коментиран от #47

    09:39 27.05.2026

  • 39 дядо поп

    16 0 Отговор
    Или булдозерите веднага , или национализация!

    09:40 27.05.2026

  • 40 Напротив!

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Хм.....":

    Корумпето е Потника, всички го знаят.

    09:40 27.05.2026

  • 41 Парадокс БГ

    12 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бялджип":

    НЯМА РАЗРЕШЕНИЕ, НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ.

    09:41 27.05.2026

  • 42 Коста

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Коцев е еманацията на корупцията във Варна. Шефът Драгнев и служителите на УСКОР Варна, които са лапнали рушветите да си затварят очите. УСКОР е създадена да събира рушвети. Една от връзките е Костова. Външна фирма осъществяваваща контакти със служителите на кметства и община, и събираща и разпределяща рушветите. Началничката на Варненския кадастър Кателиева, нея питайте колко е взела за да влязат постройките в кадастъра без един законен документ.

    Коментиран от #44

    09:41 27.05.2026

  • 43 Кметът не е единственият „пазач“.

    13 1 Отговор
    Кой е длъжен да контролира незаконното строителство
    В България контролът е разпределен:
    Общината (кмет + дирекции „строителство“, „инспекторат“)
    ДНСК (Дирекция за национален строителен контрол) — ключов държавен орган
    Министерство на регионалното развитие и благоустройството — общ контрол върху системата
    МВР България — при нарушения, престъпления, осуетяване
    прокуратурата — при съмнения за престъпление.
    Тоест кметът не е единственият „пазач“.

    09:42 27.05.2026

  • 44 Адвокат

    2 7 Отговор

    До коментар #42 от "Коста":

    Това твърдение съдържа тежки обвинения, представени като факти, без доказателства или официални установявания. В правов ред корупция не се „обявява“ в коментари, а се доказва от прокуратура и съд. Смесването на имена, институции и слухове без проверими източници не е аргумент, а спекулация. Ако има сигнали за нарушения, те трябва да бъдат проверени по законов ред, а не да се превръщат в публични обвинителни присъди.

    Коментиран от #51, #58

    09:43 27.05.2026

  • 45 Истинската картина е по-сложна!!

    14 0 Отговор
    Истинската картина е по-сложна: комбинация от бездействие, административни пропуски, евентуални частни интереси и бавни институции.
    Най-същественият въпрос тук не е кой е „по-виновен в политически смисъл“, а:
    Защо е допуснато строителство в такъв мащаб;
    Кой е пропуснал сигналите;
    Защо реакцията идва чак след натрупване на 100+ постройки.

    09:44 27.05.2026

  • 46 Умников

    13 0 Отговор
    Всяка държава , е по-силна от мафията!
    Ако обаче мафията , не е държавата!
    Толкова емблематичен случай, на срастване на две държави и мафията, скоро не бяхте публикували.
    Браво!
    Защото и на децата е ясно, че се строи с абсолютното съгласие на Държавата България, хунтата в Киев, и мафията.
    Като последното е едно и също !
    Парите на европейските мал@умници, дадени за "защита от агресора Русия" , отиват за златни тоалетни, и незаконни строжеи по цял свят.

    09:44 27.05.2026

  • 47 Прочети ако можеш

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Дрън-дрън-дрън":

    Закона за местното самоуправление и местната администрация и след това се прави на юрист.

    Коментиран от #50

    09:45 27.05.2026

  • 48 Мнение

    4 4 Отговор
    Кметът не следи ежедневно всяка строителна площадка; това е работа на контролни звена. Ако те не са реагирали навреме, проблемът е системен, не индивидуален.

    09:45 27.05.2026

  • 49 Папуц

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Варна е руска губерния!":

    Оли, само ти ли не разбра, че КУБ е украинсото ТИМ???
    Ама давай , плюй Русията , те са лошите!
    Много си зле, ама не си за лекар, а за поп.

    09:46 27.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Лопата с чип

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Адвокат":

    Дано не си наистина адвокат, гладен ще ходиш с такива пледоарии!

    09:50 27.05.2026

  • 52 Адвокат

    12 0 Отговор
    Това доказва, че България е разграден двор и няма никакво управление. Да изникне цял незаконен град, не само една сграда,каквито има хиляди, е уникално. Никъде в цивилизования свят няма понятие "незаконно строителство ". Самото понятие съдържа отговора, че няма закони и никой не забелязва . Това се нарича "анархия".

    Коментиран от #59

    09:51 27.05.2026

  • 53 Хи хи

    14 1 Отговор
    Защо не казвате, че това са урки бе ??!! урките окупират територията ни, и строят незаконно с нашите пари, които крадат от помощите които им даваме !!!

    09:51 27.05.2026

  • 54 пенсионер от Варна

    11 1 Отговор
    и как проспахте градежа !!??? май още 8 месеца на топло не стигат !?

    09:52 27.05.2026

  • 55 Браво на Благомир Коцев!

    1 9 Отговор
    Благомир Коцев е достоен кмет на Варна, не като корумпето Потника, с баща руснак.

    09:52 27.05.2026

  • 56 Типичен

    10 0 Отговор
    Ппдб++ педроханец, като веска Софийска - живота и строежите, бо кл уците се случват покрай тях. Гледам София пак за м и рисала.

    09:53 27.05.2026

  • 57 Ужас безкрай

    11 0 Отговор
    За това строителство знае почти цялото население и то не от вчера. Само общинарите и полицията са разбрали 5 минути преди въвеждане в експлоатация.

    09:54 27.05.2026

  • 58 Коста

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Адвокат":

    Ако си адвокат да ми станеш и да започваме борбата. Само да не се уплашил. За тези схеми няма доказателства. Или рядко излизат. Те се пазят. Въпреки че алчността им ги прави публични. Имаше един , който го гледаш на снимката, Коцев, лежа в ареста, точно защото се помисли за недосегаем.

    09:56 27.05.2026

  • 59 Парадокс

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "Адвокат":

    „Незаконно строителство“ съществува в абсолютно всички държави със строителни правила, включително: ЕС държави (Германия, Франция, Италия) Великобритания,
    САЩ.
    И Точно обратното е вярно: ако има „незаконно строителство“, значи има закон, който е нарушен!
    Може да има: слаб контрол, институционални пропуски, забавена реакция. Но това не е анархия. Бъркаш понятия.
    Дори в най-строго регулирани държави има случаи на: незаконни квартали, неразрешено строителство, дори цели селища (узаконявани или събаряни по-късно).

    09:56 27.05.2026

  • 60 Разумен

    9 0 Отговор
    Мащабното незаконно строителство е сериозен управленски проблем.
    Ако е имало 100+ сгради, това показва слаб или закъснял контрол.

    09:57 27.05.2026

  • 61 Анонимен

    4 2 Отговор
    А ти какво прави толкова години до сега? Как така тепърва тръгнал да документира нарушенията?

    09:59 27.05.2026

  • 62 Някой

    9 1 Отговор
    И общината и кметът не са знаели за този строеж. Кай ли ви вярвана оправданията.

    10:00 27.05.2026

  • 63 Извод

    9 1 Отговор
    Та значи тоя не напразно го прибраха у кауша!!!! Що се прави на ударен, те цял нов град построили, но нали са украинци на тях всичко им е позволено!!! Горката наша мила. Родина!!!

    Коментиран от #69

    10:00 27.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Госта.

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ей, мушморок":

    Абе мушмурок забравили че първата работа на " сглобката" беше да вкарат Коцев в ареста,и колко месеца го държаха таам ? Лед като излезе първо поиска оставката на гл. архитект и сега е реда на незаконните строежи.Скоро във Варна ще има " самоубийства",падания от високи етажи а може и в София да има подобни случаи

    Коментиран от #75

    10:05 27.05.2026

  • 66 Анонимен

    4 1 Отговор
    Ако ги съборът, язък за материала. Да попитам кой ще плати събарянето?

    10:06 27.05.2026

  • 67 Коцев корумпето

    5 2 Отговор
    Само удостоверения за търпимост им издадох срещу 2 млн евро.

    10:07 27.05.2026

  • 68 БРАВО

    6 0 Отговор
    Ще има май скоро ще има трупове , Някой ще трябва да плати !

    10:07 27.05.2026

  • 69 Възмутен

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Извод":

    Още 100 клеветншчески коментъра да напишеш срещу достойния кмет Благомир Коцев, никой нява да то поварва на лъжите, защото именно той даде гласност на мръсната схема с този незаконин град, чийто строеж започна при корумпирания Потник, а после неговите шефове Шиши и Боко дадоха мръсна политическа поръчка да арестеват Коцев с фалшиви изфабрикувати обвинения, за да не им пречи.

    Коментиран от #76, #105

    10:07 27.05.2026

  • 70 Защо не ги събори веднага

    4 0 Отговор
    Бе, контейнер?
    А тоя комплекс който го имате цялата фамилия,законен ли е?
    Да имаш документи не означава, че е законен!
    Бутяй,

    Коментиран от #72, #77

    10:09 27.05.2026

  • 71 Благо Коцев е Герой!

    5 0 Отговор
    В общината вече тече вътрешна проверка, която да изясни доколко служителите на дирекцията "Строителен контрол" са си вършили задълженията, посочи още кметът на Варна.

    10:10 27.05.2026

  • 72 Ти някое лапе ли си бре?

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Защо не ги събори веднага":

    Не може просто “да ги събори веднага”, защото дори при очевидно незаконно строителство в България има задължителна процедура. Строителството вече е БИЛО СПРЯНО при съвместна акция с МВР и Общината. Кое не разбра?

    10:12 27.05.2026

  • 73 ФАКТ

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "На Дедо":

    Коцев петроханеца им е издал Удостоверение за търпимост, като е разрешил постройките да бъдат обявени за строени преди 2001 г. И след това инициира създаване на ПУП с който укрите да ги продават законно. Възраждане спряха изготвянето на ПУП в Община Варна, а собственикът вика "омраза, омраза към Украйна" 🙈🙈🙈

    10:12 27.05.2026

  • 74 Джон Диар

    4 0 Отговор
    Багерите и фадромите по незаконните постройки на терористите.Изравнете всичко и екстрадация от България.

    10:13 27.05.2026

  • 75 Коста

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Госта.":

    Що пишеш измишльотини? Строежите са започнали 3 години преди миналата, когато Коцев го вкараха в кауша, имаше защо. Главният архитект е бушон в момента. Виновникът е кметът. има едно нещо, на което се казва ПУП. И той е най-важен за един строеж, не подписа на главния архитект. И познай кой го подписва.

    Коментиран от #79, #80

    10:13 27.05.2026

  • 76 Гледай СРС-та. Ти си роднина нали

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Възмутен":

    И ти лапаш от 15% те "въздух" на най-корумпирания кмет в историята на Варна.

    10:14 27.05.2026

  • 77 Да те светна...

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Защо не ги събори веднага":

    дори при установено незаконно строителство законът изисква административна последователност – съставяне на актове, констативни протоколи, връчване на заповеди и срокове за обжалване. Ако общината събори без това, решението лесно пада в съда и общината може да бъде осъдена.
    Почти винаги има съдебна фаза. Възможно е инвеститорът или собствениците да обжалват всяка заповед за премахване, което автоматично спира изпълнението до произнасяне на съд.
    На практика такива обекти често са с много участници (собственици, фирми, ипотеки, “разпродадени” имоти), което прави масовото събаряне юридически и технически много сложно.
    В случая Коцев сам заявява, че Общината е в етап „документиране и започване на ПРОЦЕДУРА ПО СЪБАРЯНЕ“, т.е. ОЩЕ НЕ Е СТИГНАТО ДО ФИНОЛНОТА ФАЗА ЗА ПРИНУДИТИЛНО ПРИМОХВАНЕ!

    10:15 27.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Що за глупости дрънкаш?

    5 0 Отговор

    До коментар #75 от "Коста":

    Не е коректно всичко да се свежда до ‘виновен е кметът’. ПУП-овете се приемат от Общински съвет и минават през процедури и експертизи, а разрешенията за строеж се издават по законова процедура с участието на различни институции. Кметът не подписва еднолично нито ПУП, нито може да узаконява или спира сам такива процеси. Ако има нарушения, те трябва да се установят от контролни органи и съд, не с политически обвинения наизуст.

    10:19 27.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този какво се прави на изненадан?

    3 2 Отговор
    Кмет е от октомври 2023. За две години и половина какво направи?

    10:23 27.05.2026

  • 82 Д-р Ментал

    1 2 Отговор
    Богомилчо настъпи интереси и го опандизиха, сега очакваме втора серия обвинения към него….

    10:24 27.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Гост

    0 0 Отговор
    Беге мутрите няма кой да спре.

    10:25 27.05.2026

  • 86 образовател

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Делю Хайдутин":

    В Украйна има 70 български училища.

    10:26 27.05.2026

  • 87 Айде посмали малко

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Истината":

    Благо Коцев беше в ареста от юли 2025 до януари 2026-та. Станаха ли 7 месеца?

    10:28 27.05.2026

  • 88 Историята се помни

    2 0 Отговор
    Преди 3 години, когато не са допускали институциите до обекта, Портних беше кмет, а Коцев излежа 5 месеца в ареста. Наистина типичен представител на партията е бил предишния кмет. Освен това помня кой ряза лентата на комплекс "Камчия" - ако някой не помни, Баце Бойко от ГЕРБ беше.

    10:29 27.05.2026

  • 89 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Не е и необходимо. Достатъчно е да си затворите очите.

    Коментиран от #95

    10:30 27.05.2026

  • 90 Пич !

    1 1 Отговор
    Аз Ли Да Дойда ?

    Да ти Свърша !

    Работата !

    Тук Споменават !

    3 Години !

    10:31 27.05.2026

  • 91 Логика

    2 1 Отговор
    Е как ще изникне цял град на 100 дкр. изведнъж. Това е ставало постепенно, пред широко затворените очи на управляващите от ГЕРБ!

    Коментиран от #106

    10:32 27.05.2026

  • 92 АъмБляк

    1 0 Отговор
    Има си Закон за устройство на територия, в който ясно е записано какъв е редът. Ако някой си е затварял очите или е получил подкуп да си понесе отговорността! Виза за проектиране, съгласуване на проекта, разрешение за строеж, актуване. Друг е въпросът, че инфраструктурата е задължение на общините, когато имотът е в регулация и има издаден ПУП, а а общините изнудват собствениците да я проектира, изградят и да я прехвърлят на общината.

    10:33 27.05.2026

  • 93 Къласк

    2 0 Отговор
    Проруският ТИМ окупира Свети Константин и Елена, презастрои го, уникожи гората, скри морето, но никой не забеляза и не ги спря.Сега ще грабят алея Първа.Но сега ще си го изкарат на едни украинци защото властта се е сменила в България и "Крим е руски" командва.

    10:34 27.05.2026

  • 94 куку

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "поизчакахте":

    рано-рано в 5 сутринта ставаш да храниш кокошките и..БОЖЕ.. комшия построил за една нощ цял град и все небостъргачи..а аз не съм чул..ЧУДЕСА..и аз искам да преживея КАТАРЗИС..но всевишния определя на кои хора позволено да го преживеят..не всеки може да издържи на напрежението..

    10:35 27.05.2026

  • 95 да да

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Абсурдистан":

    широко затворени очи...цяла държава ..институции или прости-туции..всичко се купува..

    10:37 27.05.2026

  • 96 Кривак

    2 3 Отговор
    Още много такива изненади ще излязат. Затова "поръчаха" фалшиво разследване кмета, но няма да им мине номера. Коцив ще им разнищи мръсните схеми на ГИРБ-ДПС и мафията зад тях.

    10:37 27.05.2026

  • 97 Още

    4 1 Отговор
    Пропуснали са да напишат, че KYB са "украинци", ама не съвсем. И че "украинските" им документи са все фалшшшиви и с изтекла годност. И че "редът, инфраструктурата, чистотата и развитието" са гарантирани ое от бившия кмет портних (ГЕРБ). Щото и той уж "украинец", ъма баща му руснак... Повече - от Веселина Томова и "Бандитска ГАРБаджийска Варна".

    10:40 27.05.2026

  • 98 анонимко

    1 1 Отговор
    Дано не съм лош пророк,но очаквам в скоро време,или някое показно убийство,или някъде ще избухне или ще се запали нещо.

    10:40 27.05.2026

  • 99 фейк

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Всяко чудо за 3 дни":

    гледаш снимката на кмета и му вярваш безпрекословно на 100%..кълна се във вишестоящи сили..не съм пил не съм ял като разбрах за туй чудо..Обаче защо да събаряме туй създадено от човека..нека да родължат и ще видим как да го турим в законови рамки..$ПИТО $ ПЛАТЕНО$ АМИН!

    10:40 27.05.2026

  • 100 Малина Магда

    3 1 Отговор
    Кметът да си провери общинските служби / строителен контрол, архитектурния отдел и ДНСК във Варна/. За района е имало отговорен поне стр. техник или инженер, спали ли са , че не са видяли , че строи , а в общината няма разрешително за строеж и приет проект за застрояване почти на квартал.

    10:41 27.05.2026

  • 101 Възмутен

    1 2 Отговор
    Taka e! Където ГЕРБ/ДПС "управляват" или "управляваха" само свинщини...беззаконие, корупция, пране на пари, мръсни схеми.
    Добре, че варненци изхвърлиха Портних!!

    Коментиран от #103

    10:43 27.05.2026

  • 102 Ддд

    2 0 Отговор
    Къде са всички протестиращи за Коцев, да ги питаме дали са доволни от КРДЕЦА КМЕТ Коцев?

    10:43 27.05.2026

  • 103 Ддд

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Възмутен":

    Като гледам, този украински квартал се строи при Коцев. Явно си много доволен от него.

    10:44 27.05.2026

  • 104 друга истина

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Истината":

    Местните избори бяха есента на 2023г, до юли 2025 какво имаше в устата си благо коцев, че неможа да каже нищо за тея незаконни строежи?

    10:46 27.05.2026

  • 105 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Възмутен":

    За "достойното" корумпе Коцев ли иде реч

    10:47 27.05.2026

  • 106 Ддд

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Логика":

    Коцев и компания управляват от близо 3 години, как приписвате това престъпление на ГЕРБ, а не на крдеца изммник Коцев, ми е трудно да разбера. При положение че Възраждане тръбят че всичко започва при управлението на Коцев?

    10:48 27.05.2026

  • 107 Георги

    0 0 Отговор
    ама как го е измислил украинецът, веднъж краде от военна и финансова помощ там, после продава незаконно тук. Очевидно обаче е стиснат и не е кихнал където и колкото трябва, иначе никой нямаше да го чака да строи 2 години незаконно.

    10:49 27.05.2026

