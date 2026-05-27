Ван И призова за обединени действия в подкрепа на ООН

27 Май, 2026 12:27 334 1

Китайският външен министър настоя международната общност да защити и укрепи ролята на Организацията на обединените нации

Ван И призова за обединени действия в подкрепа на ООН - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайският министър на външните работи Ван И призова международната общност да действа заедно за защита, съживяване и укрепване на Организацията на обединените нации (ООН), предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Ван И, който е член на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, направи изявлението си в качеството си на председател на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на темата за поддържането на целите и принципите на Устава на ООН и укрепването на международната система, изградена около организацията.

По време на заседанието генералният секретар на ООН Антонио Гутериш представи доклад за актуалната международна обстановка.

На форума присъстваха представители на над 100 държави, включително повече от 20 външни министри и високопоставени делегати.


  • 1 Лицемерни 60клуци

    1 0 Отговор
    ООН се оказа безполезна лобистка институция

    12:43 27.05.2026

