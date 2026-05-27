Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид и Антонио Рюдигер продължават съвместния си път

Реал Мадрид и Антонио Рюдигер продължават съвместния си път

27 Май, 2026 12:06 362 0

  • реал мадрид-
  • антонио рюдигер-
  • нов договор-
  • удължаване-
  • футбол-
  • ла лига-
  • трансфери-
  • защита-
  • сантяго бернабеу

Германският бранител ще остане на "Сантяго Бернабеу" до 2027 година

Реал Мадрид и Антонио Рюдигер продължават съвместния си път - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Антонио Рюдигер и Реал Мадрид са постигнали пълно съгласие за удължаване на сътрудничеството си. Според информация на реномирания журналист Флориан Плетенберг, германският национал ще облече бялата фланелка поне до лятото на 2027 година.

В края на изминалата седмица се е състояла съдбоносна среща между ръководството на "кралския клуб" и агентите на Рюдигер. Именно тогава са били изгладени всички детайли по новия контракт, който ще влезе в сила след изтичането на настоящото споразумение през юни.

Антонио Рюдигер се присъедини към Реал Мадрид през лятото на 2022 година, след като напусна Челси като свободен агент. Оттогава насам, 33-годишният защитник се превърна в незаменима част от отбраната на "белите", като през последния сезон записа 26 участия във всички турнири.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове