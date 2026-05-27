Реал Мадрид и Антонио Рюдигер продължават съвместния си път

Антонио Рюдигер и Реал Мадрид са постигнали пълно съгласие за удължаване на сътрудничеството си. Според информация на реномирания журналист Флориан Плетенберг, германският национал ще облече бялата фланелка поне до лятото на 2027 година.

В края на изминалата седмица се е състояла съдбоносна среща между ръководството на "кралския клуб" и агентите на Рюдигер. Именно тогава са били изгладени всички детайли по новия контракт, който ще влезе в сила след изтичането на настоящото споразумение през юни.

Антонио Рюдигер се присъедини към Реал Мадрид през лятото на 2022 година, след като напусна Челси като свободен агент. Оттогава насам, 33-годишният защитник се превърна в незаменима част от отбраната на "белите", като през последния сезон записа 26 участия във всички турнири.