Новини
България »
Българският INSAIT е в топ 4 на ЕС и с повече публикации от Кеймбридж, Принстън и Йейл на CVPR 2026

Българският INSAIT е в топ 4 на ЕС и с повече публикации от Кеймбридж, Принстън и Йейл на CVPR 2026

27 Май, 2026 12:26 296 1

  • insait-
  • cvpr 2026-
  • изкуствен интелект

Приетите разработки на INSAIT са в едни от най-актуалните области на изкуствения интелект днес

Българският INSAIT е в топ 4 на ЕС и с повече публикации от Кеймбридж, Принстън и Йейл на CVPR 2026 - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет е на първо място в Източна Европа и в топ 4 на институциите от страните в ЕС по брой приети публикации на най-престижната конференция в света за компютърно зрение и изкуствен интелект - CVPR 2026. Българската научна организация има 17 приети научни статии на глобалното събитие.

Институтът изпреварва университети като Кеймбридж, Принстън и Йейл, както и всички институции от Швеция, Финландия, Израел, Франция, Холандия и Испания. Освен 17-те статии в основната програма, INSAIT има и едно устно представяне — признание, което получават едва 3.5% от приетите разработки. Институтът към СУ има и три статии в новия раздел за открития, като така общо INSAIT има 20 приети статии. Институтът е и съорганизатор на два международни уъркшопа и две международни научни състезания в рамките на конференцията.

Приетите разработки на INSAIT са в едни от най-актуалните области на изкуствения интелект днес — AI за роботика, пространствено мислене, егоцентрично зрение, наблюдение на Земята, визуални агенти и агентно зрение.

CVPR ежегодно събира водещите учени и технологични компании в света в областта на компютърното зрение и AI. Изданието през 2026 г. се провежда в Денвър, САЩ, и се очаква да привлече над 10 000 участници.

Това е най-силното участие на INSAIT в CVPR досега. Общо 25% от подадените от INSAIT статии са приети за участие в конференцията — резултат, който допълнително затвърждава позицията на института като една от най-силните AI организации в Европа.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 номер 1 по мизерия

    1 0 Отговор
    за 30 години без война от 9 на 5 милиона

    12:29 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове