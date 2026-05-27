Мюсюлманите отбелязват празника Курбан Байрам

27 Май, 2026 12:25

  • курбан байрам-
  • мюсюлмани-
  • кърджали

Тази година празникът е по-скъп в сравнение с предишни години и много от тях се ограничават в покупките

Мюсюлманите отбелязват празника Курбан Байрам - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Мюсюлманите отбелязват в продължение на три дни Курбан Байрам - един от големите мюсюлмански празници в годината.

В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на Районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садуллов:

"Този, който коли курбан, традиционно разделя курбана на три. Едната част от курбана оставя за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част – на непознати и на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.", предава БНР.

Според жители на града тази година празникът е по-скъп в сравнение с предишни години и много от тях се ограничават в покупките.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Днес

    0 0 Отговор
    всички окастрени да почерпят.

    Коментиран от #5

    12:28 27.05.2026

  • 2 честен ционист

    3 0 Отговор
    Защо днешният ден е неработен само за мюсюлманите в България при положение, че те почиват и на официалните християнски празници?

    12:29 27.05.2026

  • 3 азиатско средновековие

    0 0 Отговор
    бият главата в пода и фъфлят на арабски...

    12:30 27.05.2026

  • 4 Кирил

    0 0 Отговор
    Сега се редят пред мимас аз по един свински...

    12:32 27.05.2026

  • 5 Има Такъв Нефелник

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Днес":

    Дедо Салко ще ви почерпи. Той крие, че носи фес, но ние знаем всичко за него.

    12:32 27.05.2026

  • 6 Човек в нужда

    0 0 Отговор
    Аз не можах да хапна агнешко на празниците. Ще се надявам на милостиня.

    12:35 27.05.2026

  • 7 АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ москалья

    2 0 Отговор
    И Ко пейки !
    Опиняйте килимчето и ДУ.. парата нагоре,оти стана време за Обредната! Оджата веке вие от минарето!
    АЛЛ АХ и У.. ЙЛО АК БАР!

    12:36 27.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.