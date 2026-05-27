Мюсюлманите отбелязват празника Курбан Байрам

Мюсюлманите отбелязват в продължение на три дни Курбан Байрам - един от големите мюсюлмански празници в годината.
В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на Районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садуллов:
"Този, който коли курбан, традиционно разделя курбана на три. Едната част от курбана оставя за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част – на непознати и на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.", предава БНР.
Според жители на града тази година празникът е по-скъп в сравнение с предишни години и много от тях се ограничават в покупките.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Днес
Коментиран от #5
12:28 27.05.2026
2 честен ционист
12:29 27.05.2026
3 азиатско средновековие
12:30 27.05.2026
4 Кирил
12:32 27.05.2026
5 Има Такъв Нефелник
До коментар #1 от "Днес":Дедо Салко ще ви почерпи. Той крие, че носи фес, но ние знаем всичко за него.
12:32 27.05.2026
6 Човек в нужда
12:35 27.05.2026
7 АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ москалья
Опиняйте килимчето и ДУ.. парата нагоре,оти стана време за Обредната! Оджата веке вие от минарето!
АЛЛ АХ и У.. ЙЛО АК БАР!
12:36 27.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.