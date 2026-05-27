Разследват убийство в софийско село, мъж и жена са задържани

27 Май, 2026 12:22 496 1

  • ямна-
  • убийство

Светослава Ингилизова

Полицията разследва инцидент, станал във вчерашния ден, 26 май в софийското село Ямна, съобщават от ОДМВР-София.

Сигнал за починалия в частен дом мъж е бил подаден около 6 часа сутринта. При огледа на местопроизшествието по тялото са били установени видими следи от насилие. За срок до 24 часа са задържани обитателят на адреса и млада жена.

Образувано е досъдебно производство за умишлено убийство. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Опааа

    2 0 Отговор
    Софийско село…?!??!? Мисиркииииии! Има софийски квартали!

    12:25 27.05.2026