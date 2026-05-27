Разследват убийство в софийско село, мъж и жена са задържани

Полицията разследва инцидент, станал във вчерашния ден, 26 май в софийското село Ямна, съобщават от ОДМВР-София.

Сигнал за починалия в частен дом мъж е бил подаден около 6 часа сутринта. При огледа на местопроизшествието по тялото са били установени видими следи от насилие. За срок до 24 часа са задържани обитателят на адреса и млада жена.

Образувано е досъдебно производство за умишлено убийство. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.