Шофьор се вряза умишлено в колона от мотоциклети в Пазарджишко

Досъдебно производство е образувано спрямо водач на автомобил, умишлено предизвикал инцидент с мотоциклетист, съобщиха от ОДМВР-Пазарджик.
Сигналът са катастрофа бил получен на 25 май около 18.30 ч. на телефон 112. По първоначално събраните данни в района на село Звъничево шофьор на лека кола се врязал в група мотоциклетисти, като един от тях е пострадал. Към мястото незабавно били насочени екипи на РУ-Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, пожарната и „Спешна помощ“.
Пристигайки в центъра на пазарджишкото село Звъничево униформените установили, че 66-годишен мъж от София предприел завой с лек автомобил „Фолксваген“. Така той не пропуснал движещата се колона мотоциклетисти, навлязъл в групата и блъснал един от тях.
В резултат на удара е пострадал 50-годишен моторист от Хасково. Той е транспортиран в МБАЛ-Пазарджик, за радост с леки наранявания и травми и по-късно е освободен от болничното заведение.
Полицаите разбрали още, че шофьорът на леката кола умишлено е отнел предимството на мотоциклетната колона. Той не е задържан, тъй като също е настанен с наранявания в МБАЛ-Пазарджик.
Спрямо него е образувано досъдебно производство за хулиганство, което е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.
1 Рокера
13:24 26.05.2026
2 Албенчо от факултету
13:25 26.05.2026
3 Тоя
13:26 26.05.2026
4 Тираджията
До коментар #1 от "Рокера":Хубуу ,ма донорите що са се правили на безсмъртни ?
13:27 26.05.2026
5 ТИР
13:29 26.05.2026
6 Дърт софиянец
13:29 26.05.2026
7 Тома
13:29 26.05.2026
9 Ако по пътищата започнат да се движат
13:31 26.05.2026
10 Рокера
До коментар #4 от "Тираджията":И ти ако прережеш колоната и ти ще си в болницата. Имаш и легло в кабината. Ще се молиш бързо да дойдат органите на реда, за да те спасят от членовете на групата рокери.
13:31 26.05.2026
11 Ами Нети
До коментар #1 от "Рокера":Явно теб скоро не са те били ,за другото не знам ,а и не ме интересува .Законът за движение по пътищата е един и същ за всички участници в движението !Уважавай останалите за да те уважават и те !
13:32 26.05.2026
12 Анонимен
13:32 26.05.2026
13 Факт
13:33 26.05.2026
14 Минчо
13:33 26.05.2026
15 Барът е само с млечни шейкове и безалко
До коментар #7 от "Тома":холно , щото после ще караме и не близваме бира-))
13:34 26.05.2026
16 Личен опит
До коментар #3 от "Тоя":Мотористите са потенциални убийци и самоубийци по пътищата! Не признават пешеходни пътеки, светофари, презимство.
13:35 26.05.2026
17 Със сигурност
Това им е навик!
Човекът не е издържал на тормоза и ги е засякъл .
Не казвам, че случилото се е правилно, но не бързайте да съдите.
13:35 26.05.2026
19 Читател
13:38 26.05.2026
21 Пълна лъжа
До коментар #16 от "Личен опит":Мотористите почти винаги биват УБИВАНИ от субекти , които нямат никаква колегиалност , компетентност и дори мозък в кратуните ! Зяпат в телефони , а не пътя си , ни наляво , ни надясно , ни назад.......
13:40 26.05.2026
22 Брат на вятъра
13:42 26.05.2026
23 Не знам защо, но
Като ги знаем мотористите какви не хулигани са, нещо не ми се вярва шофьорът на колата да е такъв хулиганин! Неговите наранявания от мотористите ли са?
13:43 26.05.2026
24 Ще има
До коментар #22 от "Брат на вятъра":да плаща грехове до десето коляно ! Това си е умишлен опит за убийство , това е престъпление !
13:44 26.05.2026
25 Димитър Георгиев
До коментар #21 от "Пълна лъжа":Що бе Нинджите Злодеи с онези мотори с бързооборотните двигатели сами си го търсят .Как си караш нормално инякой се измъкне отникъде и те мине ей така от ляво или дясно .
13:45 26.05.2026
27 А ти в кое платно караше
До коментар #19 от "Читател":щом те е изпреварил ?
13:46 26.05.2026
28 Румен Димитров
До коментар #22 от "Брат на вятъра":Подкрепям на 100 %!
13:46 26.05.2026
29 Тираджията
До коментар #26 от "Тъжната истина":Що бе ,Рокера ,кое не ти хареса в случая ?Пътищата са за всички да ги споделят и няма привилигировани ,това че някои се имат за много специални си е за тяхна сметка .
13:49 26.05.2026
30 Трътлю
14:03 26.05.2026