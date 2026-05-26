Новини
България »
Шофьор се вряза умишлено в колона от мотоциклети в Пазарджишко

Шофьор се вряза умишлено в колона от мотоциклети в Пазарджишко

26 Май, 2026 13:21 2 223 30

  • шофьор-
  • удар-
  • мотористи

В резултат на удара е пострадал 50-годишен моторист от Хасково. Той е транспортиран в МБАЛ-Пазарджик

Шофьор се вряза умишлено в колона от мотоциклети в Пазарджишко - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Досъдебно производство е образувано спрямо водач на автомобил, умишлено предизвикал инцидент с мотоциклетист, съобщиха от ОДМВР-Пазарджик.

Сигналът са катастрофа бил получен на 25 май около 18.30 ч. на телефон 112. По първоначално събраните данни в района на село Звъничево шофьор на лека кола се врязал в група мотоциклетисти, като един от тях е пострадал. Към мястото незабавно били насочени екипи на РУ-Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, пожарната и „Спешна помощ“.

Пристигайки в центъра на пазарджишкото село Звъничево униформените установили, че 66-годишен мъж от София предприел завой с лек автомобил „Фолксваген“. Така той не пропуснал движещата се колона мотоциклетисти, навлязъл в групата и блъснал един от тях.

В резултат на удара е пострадал 50-годишен моторист от Хасково. Той е транспортиран в МБАЛ-Пазарджик, за радост с леки наранявания и травми и по-късно е освободен от болничното заведение.

Полицаите разбрали още, че шофьорът на леката кола умишлено е отнел предимството на мотоциклетната колона. Той не е задържан, тъй като също е настанен с наранявания в МБАЛ-Пазарджик.

Спрямо него е образувано досъдебно производство за хулиганство, което е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рокера

    18 11 Отговор
    Явно спътниците на рокера са го насрочили както му се полага. В село му викаме хем бит хем......

    Коментиран от #4, #11

    13:24 26.05.2026

  • 2 Албенчо от факултету

    22 3 Отговор
    Като пият наркотици и не знаят кво прават. Дрогирват са направо.

    13:25 26.05.2026

  • 3 Тоя

    15 10 Отговор
    си е потенциален убиец !

    Коментиран от #16

    13:26 26.05.2026

  • 4 Тираджията

    18 16 Отговор

    До коментар #1 от "Рокера":

    Хубуу ,ма донорите що са се правили на безсмъртни ?

    Коментиран от #8, #10

    13:27 26.05.2026

  • 5 ТИР

    10 7 Отговор
    Тоя сигурно е от Ония ваксинираните,,,

    13:29 26.05.2026

  • 6 Дърт софиянец

    14 5 Отговор
    Без два грама мозък в главата не дава предимство , резултата налице, дано човека се оправи психихически и физически. Пълно е с идиоти по пътищата на България.

    13:29 26.05.2026

  • 7 Тома

    11 10 Отговор
    След като го изпишат шофьора от болницата го каним в бар синята стрида казаха рокерите.

    Коментиран от #15

    13:29 26.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ако по пътищата започнат да се движат

    19 4 Отговор
    само мотори без никакви други превозни стредства, тогава кой ще е виновен при инцидентите?

    13:31 26.05.2026

  • 10 Рокера

    8 12 Отговор

    До коментар #4 от "Тираджията":

    И ти ако прережеш колоната и ти ще си в болницата. Имаш и легло в кабината. Ще се молиш бързо да дойдат органите на реда, за да те спасят от членовете на групата рокери.

    Коментиран от #18, #20

    13:31 26.05.2026

  • 11 Ами Нети

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Рокера":

    Явно теб скоро не са те били ,за другото не знам ,а и не ме интересува .Законът за движение по пътищата е един и същ за всички участници в движението !Уважавай останалите за да те уважават и те !

    13:32 26.05.2026

  • 12 Анонимен

    23 4 Отговор
    Със сигурност не е точно така. Като знаем всички, какви са моторджиите особено, когато са в група.

    13:32 26.05.2026

  • 13 Факт

    17 5 Отговор
    Да се радват че не е изкарал пищова,тия мотористи като са на стади са много смели,иначе по ниски от тревата

    13:33 26.05.2026

  • 14 Минчо

    8 2 Отговор
    Човек вече и да пръдне на улицата го арестуват.Арестите не водят до нищо в поведението на гражданите.

    13:33 26.05.2026

  • 15 Барът е само с млечни шейкове и безалко

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тома":

    холно , щото после ще караме и не близваме бира-))

    13:34 26.05.2026

  • 16 Личен опит

    19 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя":

    Мотористите са потенциални убийци и самоубийци по пътищата! Не признават пешеходни пътеки, светофари, презимство.

    Коментиран от #21

    13:35 26.05.2026

  • 17 Със сигурност

    21 6 Отговор
    колоната моторджии са притискали човека на пътя и да се държали агресивно.
    Това им е навик!
    Човекът не е издържал на тормоза и ги е засякъл .

    Не казвам, че случилото се е правилно, но не бързайте да съдите.

    13:35 26.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Читател

    23 4 Отговор
    В събота един такъв идиот ме изпревари на задна гума и караше в насрещното и то в града.

    Коментиран от #27

    13:38 26.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пълна лъжа

    4 16 Отговор

    До коментар #16 от "Личен опит":

    Мотористите почти винаги биват УБИВАНИ от субекти , които нямат никаква колегиалност , компетентност и дори мозък в кратуните ! Зяпат в телефони , а не пътя си , ни наляво , ни надясно , ни назад.......

    Коментиран от #25

    13:40 26.05.2026

  • 22 Брат на вятъра

    10 5 Отговор
    Браво на шофьора. Тази нечистоплътна рокерска сган трябва да се редуцира .

    Коментиран от #24, #28

    13:42 26.05.2026

  • 23 Не знам защо, но

    9 4 Отговор
    Веднага си спомням баснята на Лафонтен за вълка и агнето, което му мътело водата, нищо, че пиело по-надолу по течението на реката!
    Като ги знаем мотористите какви не хулигани са, нещо не ми се вярва шофьорът на колата да е такъв хулиганин! Неговите наранявания от мотористите ли са?

    13:43 26.05.2026

  • 24 Ще има

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Брат на вятъра":

    да плаща грехове до десето коляно ! Това си е умишлен опит за убийство , това е престъпление !

    13:44 26.05.2026

  • 25 Димитър Георгиев

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Пълна лъжа":

    Що бе Нинджите Злодеи с онези мотори с бързооборотните двигатели сами си го търсят .Как си караш нормално инякой се измъкне отникъде и те мине ей така от ляво или дясно .

    13:45 26.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А ти в кое платно караше

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Читател":

    щом те е изпреварил ?

    13:46 26.05.2026

  • 28 Румен Димитров

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Брат на вятъра":

    Подкрепям на 100 %!

    13:46 26.05.2026

  • 29 Тираджията

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тъжната истина":

    Що бе ,Рокера ,кое не ти хареса в случая ?Пътищата са за всички да ги споделят и няма привилигировани ,това че някои се имат за много специални си е за тяхна сметка .

    13:49 26.05.2026

  • 30 Трътлю

    1 1 Отговор
    Браво на тоз шофьор! Всеки ден! Всеки ден! По пет на капака!

    14:03 26.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове