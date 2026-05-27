Денков оповести данни за политически чадър, свързан със строителна фирма, и ареста на Благомир Коцев

Във Варна има потресаващи факти за незаконно строителство, което не само трябва да бъде спряно, но и трябва да бъде разрушено. Това заяви акад. Николай Денков от "Продължаваме промяната" пред журналисти в кулоарите на НС, цитиран от novini.bg.

По думите му без никакви разрешителни са построени или са в строеж около 100 сгради в района, който е съседен на природен парк "Златни пясъци". " Важно е да се каже, че на 3 юли миналата година, единият от ръководителите на фирмата, която осъществява тези строежи, получава забрана да влиза в България. Има заповед за екстрадиция и тази заповед идва от ръководството на ДАНС. На 7 юли - 4 дни по-късно тази заповед е отменена, а на 8 юли е арестуван кметът Благомир Коцев и няколко дни по-късно идва информацията, че има защитен свидетел, който ще свидетелства срещу него. По медийни публикации този защитен свидетел е именно въпросният ръководител на фирмата, която осъществява строителството. Междувременно дойде информация, че зам.-кметът на Варна, който беше привлечен по това дело, е бил заплашван директно от ръководството на Антикорупционната комисия. Не е казано официално кой е защитеният свидетел и затова не искам да казвам имена, допълни Денков.

Имало е политически чадър, които е свързан със строителството на тази фирма и ареста на Благомир Коцев. Имаме изпратени сигнали в прокуратурата и все още нямаме информация какво се е случвало с тях. Предишното ръководство на Антикорупционната комисия трябва да бъде разследвано, да бъде извадена официална информация. Ще поискаме изслушване в Комисията за контрол върху службите. Ние не сме разследващ орган, очакваме информация от институциите, които имат нови ръководства, допълни още Николай Денков.