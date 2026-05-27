Денков оповести данни за политически чадър, свързан със строителна фирма, и ареста на Благомир Коцев

27 Май, 2026 12:35 3 445 68

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Във Варна има потресаващи факти за незаконно строителство, което не само трябва да бъде спряно, но и трябва да бъде разрушено. Това заяви акад. Николай Денков от "Продължаваме промяната" пред журналисти в кулоарите на НС, цитиран от novini.bg.

По думите му без никакви разрешителни са построени или са в строеж около 100 сгради в района, който е съседен на природен парк "Златни пясъци". " Важно е да се каже, че на 3 юли миналата година, единият от ръководителите на фирмата, която осъществява тези строежи, получава забрана да влиза в България. Има заповед за екстрадиция и тази заповед идва от ръководството на ДАНС. На 7 юли - 4 дни по-късно тази заповед е отменена, а на 8 юли е арестуван кметът Благомир Коцев и няколко дни по-късно идва информацията, че има защитен свидетел, който ще свидетелства срещу него. По медийни публикации този защитен свидетел е именно въпросният ръководител на фирмата, която осъществява строителството. Междувременно дойде информация, че зам.-кметът на Варна, който беше привлечен по това дело, е бил заплашван директно от ръководството на Антикорупционната комисия. Не е казано официално кой е защитеният свидетел и затова не искам да казвам имена, допълни Денков.

Имало е политически чадър, които е свързан със строителството на тази фирма и ареста на Благомир Коцев. Имаме изпратени сигнали в прокуратурата и все още нямаме информация какво се е случвало с тях. Предишното ръководство на Антикорупционната комисия трябва да бъде разследвано, да бъде извадена официална информация. Ще поискаме изслушване в Комисията за контрол върху службите. Ние не сме разследващ орган, очакваме информация от институциите, които имат нови ръководства, допълни още Николай Денков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 22 Отговор
    Само синагогата да не сте пипнали..

    Коментиран от #27, #42

    12:40 27.05.2026

  • 2 И един

    35 0 Отговор
    Кристиан Назарян има с потресаваща дейност за милиони . + строителите на мафията и олигархията !

    12:41 27.05.2026

  • 3 ДенковЕНКО е потресаващо нагъл

    50 27 Отговор
    Коцев е съучастник. 3 години си е мълчал П.С. Денков в лицето прилича на вагина. Дълго употребявана при това

    12:41 27.05.2026

  • 4 ПеПедофил

    49 15 Отговор
    Значи, коцко бил кмет от есента на 2023г, боко и шишо го вкарали в кауша лятото на 25г и излезнал след половин година, досега никой от ПП-ДБ не вдигал врява за незаконните строежи на украинците, обаче сега се пишат много големи правораздаватели. Същата работа като пискането на Асан Василев, че мерките на Радев няма да свалят инфлацията, вместо докато той беше дyпeтат миналата година, да предложи работещи мерки! И също като тупането в гърдите на Гaнчo Мирчев с двата пръста чело, че той постигнал победа когато Сарафов си подаде оставката.

    Коментиран от #39

    12:44 27.05.2026

  • 5 Георги

    53 16 Отговор
    невинният Коцев е кмет на Варна от 13 ноември 2023 г. , а строежите са от 2024-2025, още преди да влезе в ареста. Какво точно е правил кметя през това време та е допуснато изобщо да започне този проект? Ако си отсечеш дърво в двора и си направиш външен к-н-ф общината ще те запука още на другия ден, а тук две години 100дка и 100+ къщи си се строят.

    12:46 27.05.2026

  • 6 Лицемерни 60клуци

    38 10 Отговор
    Човек като изпусне властта и става стожер на народа.

    12:46 27.05.2026

  • 7 Виж сега,

    39 14 Отговор
    Недей, Денков,не се мъчи да изпереш Коцев с вениш. Няма да ти се получи. Изчете ли 70 тома обевинителен акт срещу корумпето?

    12:48 27.05.2026

  • 8 Красимир Петров

    37 12 Отговор
    Никой не ви вярват мо,ше,ници

    12:49 27.05.2026

  • 9 МЪКА

    31 2 Отговор
    Гербери, чалгари и подобните им. Осъзнайте се докато е време какво става със строителството във Варна и околностите, както и в някои други части на България.

    12:50 27.05.2026

  • 10 Чърчил

    32 9 Отговор
    Има потресаващи фактори и за законното строителство във Варна на този Коцев .Къде е новата библиотека , къде е новата математическа гимнази , къде е новата съдебна палата , къде е новото кръстовище при елпром и т. н. и т. н.

    12:51 27.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тома

    32 5 Отговор
    Строителната мафия искаше между две болници в центъра на варна Ега си мафията и чудото в общината да построи небостъргач и беше обещала на коцев два етажа.На Златни пясъци се строи цял град от три години и никои нищо не е направил след като е имало много сигнали от граждани.

    12:52 27.05.2026

  • 13 Зеления

    34 7 Отговор
    Абе къде е Мирчев?
    Нещо много гузно се крие след случката с доставчика.

    Коментиран от #19, #21, #40

    12:52 27.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 На Дедо

    24 4 Отговор
    Жълтопаветна Соросо.. на секта ?! От цяла България! Съешавайте се?! Упс!!!!! Обеденявайте се, в защита на Благоверния Коцев.

    12:54 27.05.2026

  • 16 Див селянин

    15 2 Отговор
    Яла бърже та издрънча и тебе с аннъ лопата

    12:54 27.05.2026

  • 17 Мнение

    40 0 Отговор
    Наистина е чудовищно, гледах по телевизията днес това огромно строителство. За някоя ограда, или дето един в Пловдив си беше удължил асмата в собствения си двор се вдигна голям шум за незаконното му строителство, а тук очевидно става дума за много време и много сгради, за изсечена гора и НИЩО!

    12:54 27.05.2026

  • 18 Дзак

    10 1 Отговор
    Това ми напомня кой беше най-гласовит борец с корупцията във факти.бг!

    12:55 27.05.2026

  • 19 На Дедо

    29 3 Отговор

    До коментар #13 от "Зеления":

    Десанчика демо-крат Мирчев! По бащина линия комунист. Мирчев сега разнася пици.

    12:56 27.05.2026

  • 20 хе хе

    35 1 Отговор
    "100 сгради в района на Златни пясъци. Кметът се задайствал и 4 дни по-късно го арестували?"

    Ако това може да бъде доказано би било невероятен имиджов удар.
    Но аз имам един въпрос: Академик Денков сливи ли е имал в устата до сега , че не гое казал, дори когато съратника му беше в пандиза???

    Коментиран от #25

    12:57 27.05.2026

  • 21 Георги

    18 2 Отговор

    До коментар #13 от "Зеления":

    покрил се е, че стана неудобно, да си прави ПР на гърба на обикновен работник, който е принуден да спира неправилно за да може такива като мирчев да не се разхождат до пицарията. Не, че жълтопаветните го осъзнаха, ама те са има-няма 8% с шашмите и заигравката с чичо румен.

    13:00 27.05.2026

  • 22 лама Иво Калушев

    13 5 Отговор
    Всички ПеПеdofili и ДеБili сте добре дошли при мен. Чакам ви на Околчица. Ще има рецитал на мантри от Сингх Ричпомче

    Коментиран от #28

    13:01 27.05.2026

  • 23 Дано

    11 5 Отговор
    на Коцев му пръснат дюзата в затвора

    Коментиран от #34

    13:02 27.05.2026

  • 24 Павел Пенев

    28 7 Отговор
    Денков, защо не казваш,че строителите на този град до "Златни пясъци" са украинска фирма? На украинските фашисти даваме, пари и оръжия,купуваме им боклуците, а сега сме подарили 100 декара до елитен български курорт. Браво на Боко и Шишко и техните правителства.

    Коментиран от #46

    13:03 27.05.2026

  • 25 Георги

    25 4 Отговор

    До коментар #20 от "хе хе":

    това е толкова изкривено, коцев е кмет от август 23та, строежите са започнали 24-25та, а кметя го арестуваха юли 25та. През тая година и половина къде е бил? Тук не става въпрос за нярушение спрямо строителните документи, а за пълна липса на такива. Последните 8 месеца защо не казаха нищо за връзката? Да не би да са чакали обещетение ?

    13:03 27.05.2026

  • 26 бобошен

    15 3 Отговор
    "Продължаваме подмяната." .

    13:03 27.05.2026

  • 27 честен бизнесмен

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    собственикът на фирмата - украински честен бизнесмен с протекции от ЕС и кой знае къде още. На ПП май им е неудобно да споменават такива факти.

    13:04 27.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Денкоо,

    10 3 Отговор
    Ами нали има "партаментче" за нашата патка от партньорът Зеленски .

    13:15 27.05.2026

  • 30 Цвете

    15 2 Отговор
    ОТ КОЯ ДЪРЖАВА Е ЕКСТРАДИРАНИЯТ ? ЗАЩО Е СПЕСТЕНО И ИМЕНАТА МУ? ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ, ЧЕ ОТ НЕИЗВЕСТНИ СТРАНИ СИ ПОЗВОЛЯВАТ " СВОБОДЕН СТРОЕЖ " ,НО НЕ БЕЗ ПРОТЕКЦИЯТА НА КОЙ ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ? ДЕНКОВ, КАТО СИ РАЗКАЗАЛ НА ПОЛОВИНАТА ,НИЕ ДА ГАДАЕМ ЛИ ,КОЙ И ЗАЩО РАЗРЕШАВА ПОДОБНО БЕЗОБРАЗИЕ? 🤷‍♀️🚔👨‍🎓🤔🤫👍🇧🇬

    13:16 27.05.2026

  • 31 Хаха

    21 2 Отговор
    Партията с отпаднала необходимост! Денкофф Сорос Мигранта кажи едно нещо в което присъства ваш представител и да няма измама и корупция?

    13:17 27.05.2026

  • 32 Политически чадър има

    8 1 Отговор
    над руско-украинската мафия!
    Помните ли руските руини до Царево?

    Коментиран от #33

    13:18 27.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бай Ставри.

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Дано":

    От кога, го чакам. За добре дошъл!!! Сапун от Ники Верото, съм купил?!

    13:20 27.05.2026

  • 35 604

    6 1 Отговор
    Да да...ся се сети меката китка тя...в панделата за подвеждане на следствието гнусняци...

    13:25 27.05.2026

  • 36 Наистина

    4 2 Отговор
    Това са лъжи на ПП.

    13:27 27.05.2026

  • 37 Анонимен

    11 1 Отговор
    Защо триете коментари? Защото попитах с парите на кого ще се събаря ли?
    Всички неудобни коментари се изтриват!

    13:27 27.05.2026

  • 38 Ха ха ха

    16 1 Отговор
    Значи правилно Благомира Коцев, кмета за който оревахте орталъка да го защитавате е бил в ареста.

    13:27 27.05.2026

  • 39 Бащата на Коцев.

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "ПеПедофил":

    Аз, съм невинен!!! Така де. Ха ха ха. Верваите ми?!

    13:29 27.05.2026

  • 40 Укри

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Зеления":

    На източния фронт репатрира руски танкове за неправилно паркиране

    13:29 27.05.2026

  • 41 ШЕФА

    7 2 Отговор
    То има и потресаващи факти относно педоф... и пед.... на Петрохан свързани с Денкова,Василка розовото фламинго,Белев,Сандова и тн. но тези из.оди са кметове и депутати !

    Коментиран от #47

    13:31 27.05.2026

  • 42 И това е проблем

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Споко, софийската е паметник на културата. Ако и на други места в България има синагоги, за тях не знам. Сигурно полицията ще трябва да ги пази от прекалено емоционални мигранти, минаващи през страната ни.

    Коментиран от #59

    13:31 27.05.2026

  • 43 Наистина

    6 3 Отговор
    Украинци перат пари от Европа
    На Ермак хора

    13:31 27.05.2026

  • 44 За съжаление

    9 2 Отговор
    Радев няма да събере смелост срещу розово - цветната шорош корупция

    13:32 27.05.2026

  • 45 604

    7 1 Отговор
    Коя е тая фирма..от къде има пари..как строи...ей дрането ви е минало...зелявата кохорта си строи незаконни курорти с ес пари...после се чудете що ви тепаме без съд и присъда!

    13:35 27.05.2026

  • 46 Та да не се сърдят и рус., и укр.

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Павел Пенев":

    Значи Станишко подари на руснаците огромен район около устието на Камчия, за да си построят там цял комплекс /доколкото знам, и балнеосанаториум имали там/, а някой след него пък дарил на украинците място за цяло градче близо до Златните пясъци?

    13:37 27.05.2026

  • 47 Кмет на София.

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "ШЕФА":

    А, мен забрави!!! Това си е, обида. На моята личност. Аз съм кмет. Петроханец!!!!!!!!

    13:37 27.05.2026

  • 48 Реалист

    9 2 Отговор
    Айде, айде, Блажката Коцев си е корумпиран.....и се измъкна САМО защото и БГ съда е корумпиран. Публична тайна е във Варна и всеки си мълчи, ЗАЩО?!СРАМНО!!!

    13:39 27.05.2026

  • 49 Тъжно

    8 3 Отговор
    В случая браво на Възраждане. Другите се правят, че не знаят. Стела Николова за какви ли не глупости агитира Другите смешници протестъри все с морската се джебрят а тук изсекли гората и строят нагло и незаконно енвз дато ги храним, и пари им даваме а те нагли. А Коцев и той се прави на луд.

    13:41 27.05.2026

  • 50 Зеления

    8 1 Отговор
    Денков твърди че 100 сгради в един парцел във Варна се строят незаконно без никакви разрешителни.
    2022 г. областен управител на Варна е Благомир Коцев
    2023 г. Благомир Коцев става кмет на Варна.
    И какво излиза - областния управител и кмета /едно и също лице/ не му правят впечатление тези 100 сгради и не се интересува кой строи, всичко наред ли е с документацията...пълен пас
    Та Денков, не можахме да разберем - според теб ДАНС ли дава разрешителни за строеж или кмета?
    И ако мирише на корупция, от къде точно мирише?

    13:41 27.05.2026

  • 51 Казанлъшкия

    4 2 Отговор
    Ние пък всички чухме записа (който варненският кмет дори не отрече ) в който урежда обществена поръчка. "Чистият като сълза" кмет. Просто искаха и ПП да бръкнат в кацата с меда, а с.винчо не даде,защото иска само той да хапва. И последва наказателна акция - арест, за да му покажат на варненец кой е шефа.

    13:43 27.05.2026

  • 52 Пророк Йеремия

    4 2 Отговор
    Спомняте ли си, че преди време някой от руските управляващи беше казал, че биха нахлули в чужда суверенна държава само ако там са били засегнати интересите на техни граждани, т.е. на руснаци? Тогава коментирахме дали затова Станишев е дал на руснаци голям район около устието на Камчия, за да строят там.
    Сега се питам, ако някой капичне този незаконен комплекс от 100 сгради до Златните пясъци, да не вземе тук да нахлуе украинска армия?!

    13:44 27.05.2026

  • 53 докато ги криете имената на тия политиче

    5 0 Отговор
    ...политически чадъри и още ви е страхй от тях, ще лежите вие по арестите тогава по свиделства на техните протектирани мега престъпници

    13:46 27.05.2026

  • 54 Този

    6 2 Отговор
    плъх пак ли изпълзя от дупката си?

    Коментиран от #62

    13:46 27.05.2026

  • 55 Георги

    2 6 Отговор
    какво събаряне, като вече 40 къщи са озаконени и няма как да ги бутнете?

    Коментиран от #57

    13:46 27.05.2026

  • 56 Българин

    7 1 Отговор
    Стотиците милиарди евро от Европейския данъкоплатец дадени на киевския режим е не само за Златни тоалетни но и построяването на цял град в околностите на Златни пясъци. Браво на Герб браво на Бойко който беше казал ще е за три е тази държава и продължава да я затрива!

    13:49 27.05.2026

  • 57 как ще се озаконени като няма ПУП бе

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Георги":

    вие нормални ли сте, толкова за озаконени, колкото ти яот Елените..Дори статута на терена се води горски

    Коментиран от #63, #68

    13:53 27.05.2026

  • 58 Милите

    2 1 Отговор
    Отново из на силенки.

    13:54 27.05.2026

  • 59 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "И това е проблем":

    Във Видин е най-голямата.

    13:55 27.05.2026

  • 60 Някой

    2 2 Отговор
    И Коцев що не го спря това строителство? Или цялата работа е, че не са се разбрали за комисионната?

    13:56 27.05.2026

  • 61 Истината

    3 1 Отговор
    Ще лъснат всички кирливи ризи на гЕРБ и лидера му Борисов и на чадър му Сарафов

    13:56 27.05.2026

  • 62 Сапунджиев.

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Този":

    Аз, съм!!! И сапуна и верото. Мога да, изпълзя от всяка дупка.

    13:58 27.05.2026

  • 63 Зеления

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "как ще се озаконени като няма ПУП бе":

    Като няма ПУП и не са узаконени защо Блажко Коцев се сеща чак сега през 2026 че трябва евентуално, ама в бъдеще да издаде заповед за събаряне ???
    Той е кмет от 2023 - 3 години къде спа че не я издаде тази заповед и досега багерите отдавна да са изравнили терена на нула.
    Значи имал е полза 3 год. да мълчи, сега нещо няма полза и почва да надува свирката че било незаконно строителство

    Коментиран от #65

    13:58 27.05.2026

  • 64 Тежък проблем

    3 0 Отговор
    БГ има тежък проблем с:.върховенството на закона, корупцията, селективното прилагане на правосъдие, използване на институции за политически или икономически цели.

    13:59 27.05.2026

  • 65 Възмутен

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Зеления":

    Много е лесно да се пита “къде е спал 3 години”, но удобно се пропуска как работят подобни схеми. Незаконно строителство не се бута с един подпис и багер на следващия ден. Има процедури, проверки, обжалвания, институции и често – чадъри от години назад, още преди Коцев да стане кмет.

    По-важният въпрос е: защо държавата, РДНСК, прокуратурата и предишната местна власт са допускали това с години? Ако строежите са незаконни, виновни са не само тези, които сега говорят, а и всички, които преди това са си затваряли очите.

    А и е доста “интересно” как темата за незаконното строителство избухва точно покрай арести, свидетели и политически натиск. Вместо да се обсъждат фактите за строежите, вниманието се измества към това кой кога проговорил.

    14:00 27.05.2026

  • 66 Истината

    3 1 Отговор
    Истината е, че такива схеми обикновено са трупани с години и с участие на различни институции. Един кмет не може магически да събори 100 сгради за месец, особено когато има обжалвания, съдилища и вероятно политически чадъри.

    14:01 27.05.2026

  • 67 каунь

    1 0 Отговор
    във Варна се строй като за последно мафията и оркаинци перат пари под чадър! Нема държава. Абдекирала!

    14:12 27.05.2026

  • 68 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "как ще се озаконени като няма ПУП бе":

    отваряш гуглето и пишеш forest club, от техния сайт направо ти излиза локацията. После отваряш кадастъра и гледаш какво има нанесено на това място ... о-чудо! има нанесени постройки в кадастъра. Колко по озаконено от това?

    14:21 27.05.2026

