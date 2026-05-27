Денков оповести данни за политически чадър, свързан със строителна фирма, и ареста на Благомир Коцев

Във Варна има потресаващи факти за незаконно строителство, което не само трябва да бъде спряно, но и трябва да бъде разрушено. Това заяви акад. Николай Денков от "Продължаваме промяната" пред журналисти в кулоарите на НС, цитиран от novini.bg.
По думите му без никакви разрешителни са построени или са в строеж около 100 сгради в района, който е съседен на природен парк "Златни пясъци". " Важно е да се каже, че на 3 юли миналата година, единият от ръководителите на фирмата, която осъществява тези строежи, получава забрана да влиза в България. Има заповед за екстрадиция и тази заповед идва от ръководството на ДАНС. На 7 юли - 4 дни по-късно тази заповед е отменена, а на 8 юли е арестуван кметът Благомир Коцев и няколко дни по-късно идва информацията, че има защитен свидетел, който ще свидетелства срещу него. По медийни публикации този защитен свидетел е именно въпросният ръководител на фирмата, която осъществява строителството. Междувременно дойде информация, че зам.-кметът на Варна, който беше привлечен по това дело, е бил заплашван директно от ръководството на Антикорупционната комисия. Не е казано официално кой е защитеният свидетел и затова не искам да казвам имена, допълни Денков.
Имало е политически чадър, които е свързан със строителството на тази фирма и ареста на Благомир Коцев. Имаме изпратени сигнали в прокуратурата и все още нямаме информация какво се е случвало с тях. Предишното ръководство на Антикорупционната комисия трябва да бъде разследвано, да бъде извадена официална информация. Ще поискаме изслушване в Комисията за контрол върху службите. Ние не сме разследващ орган, очакваме информация от институциите, които имат нови ръководства, допълни още Николай Денков.
4 ПеПедофил
Коментиран от #39
12:44 27.05.2026
8 Красимир Петров
12:49 27.05.2026
13 Зеления
Нещо много гузно се крие след случката с доставчика.
Коментиран от #19, #21, #40
12:52 27.05.2026
19 На Дедо
До коментар #13 от "Зеления":Десанчика демо-крат Мирчев! По бащина линия комунист. Мирчев сега разнася пици.
12:56 27.05.2026
20 хе хе
Ако това може да бъде доказано би било невероятен имиджов удар.
Но аз имам един въпрос: Академик Денков сливи ли е имал в устата до сега , че не гое казал, дори когато съратника му беше в пандиза???
Коментиран от #25
12:57 27.05.2026
21 Георги
До коментар #13 от "Зеления":покрил се е, че стана неудобно, да си прави ПР на гърба на обикновен работник, който е принуден да спира неправилно за да може такива като мирчев да не се разхождат до пицарията. Не, че жълтопаветните го осъзнаха, ама те са има-няма 8% с шашмите и заигравката с чичо румен.
13:00 27.05.2026
23 Дано
Милите
13:54 27.05.2026
13:02 27.05.2026
24 Павел Пенев
Истината
13:56 27.05.2026
13:03 27.05.2026
25 Георги
До коментар #20 от "хе хе":това е толкова изкривено, коцев е кмет от август 23та, строежите са започнали 24-25та, а кметя го арестуваха юли 25та. През тая година и половина къде е бил? Тук не става въпрос за нярушение спрямо строителните документи, а за пълна липса на такива. Последните 8 месеца защо не казаха нищо за връзката? Да не би да са чакали обещетение ?
13:03 27.05.2026
27 честен бизнесмен
До коментар #1 от "честен ционист":собственикът на фирмата - украински честен бизнесмен с протекции от ЕС и кой знае къде още. На ПП май им е неудобно да споменават такива факти.
13:04 27.05.2026
32 Политически чадър има
Помните ли руските руини до Царево?
Коментиран от #33
13:18 27.05.2026
34 Бай Ставри.
До коментар #23 от "Дано":От кога, го чакам. За добре дошъл!!! Сапун от Ники Верото, съм купил?!
13:20 27.05.2026
37 Анонимен
Всички неудобни коментари се изтриват!
13:27 27.05.2026
39 Бащата на Коцев.
До коментар #4 от "ПеПедофил":Аз, съм невинен!!! Така де. Ха ха ха. Верваите ми?!
13:29 27.05.2026
40 Укри
До коментар #13 от "Зеления":На източния фронт репатрира руски танкове за неправилно паркиране
13:29 27.05.2026
42 И това е проблем
До коментар #1 от "честен ционист":Споко, софийската е паметник на културата. Ако и на други места в България има синагоги, за тях не знам. Сигурно полицията ще трябва да ги пази от прекалено емоционални мигранти, минаващи през страната ни.
Коментиран от #59
13:31 27.05.2026
43 Наистина
На Ермак хора
13:31 27.05.2026
46 Та да не се сърдят и рус., и укр.
До коментар #24 от "Павел Пенев":Значи Станишко подари на руснаците огромен район около устието на Камчия, за да си построят там цял комплекс /доколкото знам, и балнеосанаториум имали там/, а някой след него пък дарил на украинците място за цяло градче близо до Златните пясъци?
13:37 27.05.2026
47 Кмет на София.
До коментар #41 от "ШЕФА":А, мен забрави!!! Това си е, обида. На моята личност. Аз съм кмет. Петроханец!!!!!!!!
13:37 27.05.2026
50 Зеления
2022 г. областен управител на Варна е Благомир Коцев
2023 г. Благомир Коцев става кмет на Варна.
И какво излиза - областния управител и кмета /едно и също лице/ не му правят впечатление тези 100 сгради и не се интересува кой строи, всичко наред ли е с документацията...пълен пас
Та Денков, не можахме да разберем - според теб ДАНС ли дава разрешителни за строеж или кмета?
И ако мирише на корупция, от къде точно мирише?
13:41 27.05.2026
52 Пророк Йеремия
Сега се питам, ако някой капичне този незаконен комплекс от 100 сгради до Златните пясъци, да не вземе тук да нахлуе украинска армия?!
13:44 27.05.2026
54 Този
Коментиран от #62
13:46 27.05.2026
55 Георги
Коментиран от #57
13:46 27.05.2026
57 как ще се озаконени като няма ПУП бе
До коментар #55 от "Георги":вие нормални ли сте, толкова за озаконени, колкото ти яот Елените..Дори статута на терена се води горски
Коментиран от #63, #68
13:53 27.05.2026
59 честен ционист
До коментар #42 от "И това е проблем":Във Видин е най-голямата.
13:55 27.05.2026
62 Сапунджиев.
До коментар #54 от "Този":Аз, съм!!! И сапуна и верото. Мога да, изпълзя от всяка дупка.
13:58 27.05.2026
63 Зеления
До коментар #57 от "как ще се озаконени като няма ПУП бе":Като няма ПУП и не са узаконени защо Блажко Коцев се сеща чак сега през 2026 че трябва евентуално, ама в бъдеще да издаде заповед за събаряне ???
Той е кмет от 2023 - 3 години къде спа че не я издаде тази заповед и досега багерите отдавна да са изравнили терена на нула.
Значи имал е полза 3 год. да мълчи, сега нещо няма полза и почва да надува свирката че било незаконно строителство
Коментиран от #65
13:58 27.05.2026
65 Възмутен
До коментар #63 от "Зеления":Много е лесно да се пита “къде е спал 3 години”, но удобно се пропуска как работят подобни схеми. Незаконно строителство не се бута с един подпис и багер на следващия ден. Има процедури, проверки, обжалвания, институции и често – чадъри от години назад, още преди Коцев да стане кмет.
По-важният въпрос е: защо държавата, РДНСК, прокуратурата и предишната местна власт са допускали това с години? Ако строежите са незаконни, виновни са не само тези, които сега говорят, а и всички, които преди това са си затваряли очите.
А и е доста “интересно” как темата за незаконното строителство избухва точно покрай арести, свидетели и политически натиск. Вместо да се обсъждат фактите за строежите, вниманието се измества към това кой кога проговорил.
14:00 27.05.2026
68 Георги
До коментар #57 от "как ще се озаконени като няма ПУП бе":отваряш гуглето и пишеш forest club, от техния сайт направо ти излиза локацията. После отваряш кадастъра и гледаш какво има нанесено на това място ... о-чудо! има нанесени постройки в кадастъра. Колко по озаконено от това?
14:21 27.05.2026