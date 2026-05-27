Левски с нова емблема и визуална идентичност

ПФК „Левски“ прави поредна важна стъпка в развитието на клуба, с представянето на нова визуална система, създадена с уважение към историята и с амбицията да отговори на модерните стандарти на голям европейски клуб.

Новата визия е изградена върху разбирането, че символите не трябва да се заменят, а да се пазят, развиват и защитават. Именно затова в основата на проекта стои ясната цел най-разпознаваемите белези на клуба да бъдат съхранени, а визуалният език на „Левски“ да бъде изведен в по-чист, последователен и устойчив вид.

Новата емблема е дестилация на най-силните страни на един от най-разпознаваемите исторически модели, но по-изчистена и укрепена, за да работи едновременно с тежестта на миналото и с изискванията на всяка съвременна среда. До нея застава цялостна визуална система, включваща специално разработени шрифтове, ясно определена цветова палитра и категорични правила за използване на бранда във всеки формат – върху екипи, билети, партньорски материали, фен артикули, в социални мрежи и медии, на стадиона, както и всички останали допирни точки на клуба с неговите привърженици.

Важна част от процеса бяха редицата срещи и разговори с широк кръг привърженици на клуба, представители на фен групи, сдружения и левскари, свързани по различен начин с историята и живота на „Левски“.

„Предизвикателство се оказа премахването на „София“ и „1914“ от оригиналната емблема, защото в някои размери тези елементи бяха неразпознаваеми или нечетими. Успяхме да убедим всички, с които се срещнахме, че това не е жест на отричане, а на доверие в силата на самия символ. Едно от първите неща, които разбрахме ясно, е, че „Левски“ е семейство и религия, а това надхвърля териториалните граници. Най-често чувахме, че „Левски“ е вечен, а вечността не се дефинира с години. Един левскар няма нужда да обяснява откъде е и откога е. Затова търсихме символ, който казва всичко без думи и надписи. И го намерихме в историята“, споделя Христо Гурцов, създател на Fauna Studio – студиото, ангажирано със задачата да изгради новата визуална система на ПФК „Левски“.

Специално внимание е отделено и на типографията, цветовете и допълнителните графични елементи, които изграждат новата система.

„Първите ни срещи с Fauna Studio бяха в края на ноември 2025 година и тайно се надявахме да успеем да представим новата идентичност навреме за жребия за европейските клубни турнири. Не съм сигурен дали влизаме в този срок, понеже отне повече време от планираното, но отговорността е огромна и бяхме длъжни да изпипаме всеки детайл до съвършенство. Истината е, че представянето днес е просто следващата стъпка от процеса, а пълното налагане на тази нова визуална система ще отнеме поне година“, заяви Климент Йончев, директор „Комуникации“ в ПФК „Левски“.

Допълнителните елементи не са разработени като декоративно допълнение, а като част от обща визуална логика, която да даде на клуба последователен облик и да постави ясен стандарт за начина, по който „Левски“ изглежда и комуникира.

„Новото лого най-вероятно ще се появи на мачовите екипи за сезон 2027/2028, а при фен артикулите ще се постараем постепенно да интегрираме новата идентичност, така че преходът да бъде плавен и последователен. Има и чисто нови елементи, които Христо и екипът му разработиха, като един от фаворитите на всички е „1914“, който ще можем да използваме самостоятелно като символ за различни мърч материали. Радвам се, че в този процес успяхме да включим възможно най-много организации и лидери на мнение от левскарската общност и се чувствам уверен, че сме се справили на ниво“, добави маркетинг директорът на клуба Виктор Викторов.

Именно тази обратна връзка през последните месеци помогна новата идентичност да стъпи върху разпознаваемост, памет и приемственост. В процеса бяха съхранени ключови визуални характеристики, които правят „Левски“ незабавно различим, като същевременно бяха направени необходимите промени, за да може клубната визия да бъде по-ясна, по-функционална и по-устойчива в дългосрочен план.

Клубът приема този проект като част от по-голямата си амбиция да се развива последователно на всички нива – със същата вярност към историята, но с инструментите и стандартите, които подобават на модерен европейски клуб.