Станислав Генчев се завръща начело на Ботев (Пловдив)

Станислав Генчев отново поема кормилото на Ботев (Пловдив). По информация на Sportal.bg, специалистът вече е пристигнал в емблематичния квартал "Каменица", където ще започне втория си престой начело на "жълто-черните".

След краткия си епизод на "Колежа" през 2023 година, бившият национал се завръща с амбиция да изведе отбора към нови успехи. Генчев, който е добре познат на футболната общественост с работата си в Левски, Лудогорец, Етър и Локомотив (София), ще бъде официално представен пред медиите и феновете по-късно днес.

Всички погледи са насочени към предстоящото официално представяне, което обещава да бъде едно от най-очакваните събития в пловдивския футболен живот тази седмица.