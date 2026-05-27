Станислав Генчев се завръща начело на Ботев (Пловдив)

Станислав Генчев отново поема кормилото на Ботев (Пловдив). По информация на Sportal.bg, специалистът вече е пристигнал в емблематичния квартал "Каменица", където ще започне втория си престой начело на "жълто-черните".
След краткия си епизод на "Колежа" през 2023 година, бившият национал се завръща с амбиция да изведе отбора към нови успехи. Генчев, който е добре познат на футболната общественост с работата си в Левски, Лудогорец, Етър и Локомотив (София), ще бъде официално представен пред медиите и феновете по-късно днес.
Всички погледи са насочени към предстоящото официално представяне, което обещава да бъде едно от най-очакваните събития в пловдивския футболен живот тази седмица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грамофон свири майка плаче.
12:53 27.05.2026
2 Иван
12:54 27.05.2026
3 мрежа
Този е същия,като Велислав Вуцов. Много приказки и пози, никакви резултати.
Толкова си могат хората.
13:14 27.05.2026
4 Артилерист
13:25 27.05.2026