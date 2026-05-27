Новини
Спорт »
Бг футбол »
Станислав Генчев се завръща начело на Ботев (Пловдив)

Станислав Генчев се завръща начело на Ботев (Пловдив)

27 Май, 2026 12:50 583 4

  • станислав генчев-
  • ботев (пловдив)-
  • квартал каменица-
  • жълто-черните-
  • колежа-
  • футбол

Опитният треньор ще бъде представен днес

Станислав Генчев се завръща начело на Ботев (Пловдив) - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Станислав Генчев отново поема кормилото на Ботев (Пловдив). По информация на Sportal.bg, специалистът вече е пристигнал в емблематичния квартал "Каменица", където ще започне втория си престой начело на "жълто-черните".

След краткия си епизод на "Колежа" през 2023 година, бившият национал се завръща с амбиция да изведе отбора към нови успехи. Генчев, който е добре познат на футболната общественост с работата си в Левски, Лудогорец, Етър и Локомотив (София), ще бъде официално представен пред медиите и феновете по-късно днес.

Всички погледи са насочени към предстоящото официално представяне, което обещава да бъде едно от най-очакваните събития в пловдивския футболен живот тази седмица.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грамофон свири майка плаче.

    13 1 Отговор
    На този,така и не му намериха отбор, е га ти измисленият треньор

    12:53 27.05.2026

  • 2 Иван

    11 1 Отговор
    Тоя никой в отбора не го иска. А онзи "финансовия благодетел" да стане изпълнителен директор на фабриката за свирки....

    12:54 27.05.2026

  • 3 мрежа

    6 1 Отговор
    Тежко им и горко с този треньор!
    Този е същия,като Велислав Вуцов. Много приказки и пози, никакви резултати.
    Толкова си могат хората.

    13:14 27.05.2026

  • 4 Артилерист

    7 0 Отговор
    В какъв смисъл Генчев е ОПИТЕН треньор? Това, че той е сменил като треньор няколко клуба или че вече доста години е заемал такъв пост? Това ли вие наричате опит? Опитът най-общо казано е съзнателно усъвършенстване във времето за по-качествено извършване на дадена дейност. С какво Генчев е показал, че има подобрение в треньорската си практика? С това, че е престоявал в даден клуб и са го изгонвали ли? Аз познавам много школници, уредени да останат на служба като офицери, които с годините ставаха все по-приличащи на стари войници или фатмаци, но те никога не се добраха до офицерски манталитет...

    13:25 27.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове