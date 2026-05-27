Новини
Технологии »
Разработен е изцяло нов тип светодиод

Разработен е изцяло нов тип светодиод

27 Май, 2026 12:46 1 137 4

  • светодиоди-
  • технология

Експерти заобиколиха законите на физиката с иновативната технология LnLED, постигайки невиждана досега ефективност

Разработен е изцяло нов тип светодиод - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Изследователски екип от престижния университет в Кеймбридж успя да вдъхне живот на изцяло нов тип светодиод, стъпвайки върху материали, които до този момент бяха отписвани с лека ръка от научната общност. В основата на това смело иновативно решение стоят специфични лантанидни наночастици – елементи, които по природа притежават феноменални светлинни свойства, но досега страдаха от един огромен, направо фатален недостатък: отчайващо лоша проводимост на електричество.

Вместо обаче да вдигнат ръце пред това физическо препятствие, британските умове решиха да надхитрят природата с брилянтен и елегантен трик. Те внедриха в структурата специализирани органични молекули, чиято основна мисия е да действат като своеобразен високоскоростен мост, пренасящ енергийния заряд директно в сърцето на наночастиците. Революционното изобретение вече получи своето официално технологично кръщение и бе наречено с краткото и звучно LnLED.

Резултатите от първите практически изпитания в лабораториите са просто главозамайващи. Изработените работещи прототипи функционират при изключително ниско напрежение от едва около 5 волта, като в същото време генерират кристално чиста светлина в близкия инфрачервен спектър. Истинската черешка на тортата обаче е коефициентът на полезна дейност – трансферът на енергия вътре в новата система преминава космическата граница от 98%. Подобна ефективност буквално изпраща досегашните алтернативи в историята и се счита за абсолютен прецедент в този технологичен отрасъл.

Но къде всъщност ще намери приложение този нов научен скъпоценен камък? Потенциалът на LnLED е толкова мащабен, че лесно може да промени ежедневието ни. Учените прогнозират, че разработката ще се превърне в гръбнака на следващото поколение прецизни медицински скенери, свръхмодерни оптични комуникационни мрежи и високочувствителни сензори. В сферата на здравеопазването например, технологията ще позволи създаването на апарати за дълбоко тъканно сканиране и ранно улавяне на коварни заболявания. В същото време, благодарение на перфектния светлинен сноп, преносът на колосални обеми от данни по оптичен път ще стане много по-надежден, свеждайки досадното фоново смущение до абсолютната нула.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко каза, ко?

    3 0 Отговор
    Добре

    Коментиран от #2

    12:51 27.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Внимание към коментиращите

    5 2 Отговор
    Тук не е място за първосигнални мозъци и хора с iq под 10!!!

    13:04 27.05.2026

  • 4 Експерти заобиколиха законите на физикат

    2 0 Отговор
    Експерти заобиколиха познатите закони на физиката !

    13:42 27.05.2026