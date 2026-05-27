Volvo улови нов и куриозен навик сред собствениците на електромобили

27 Май, 2026 12:39 1 610 11

Честото висене на бързите зарядни станции заради една бърза закуска или кафе започва да бърка сериозно в джоба на шофьорите

Радослав Славчев

Електрическите превозни средства постепенно и сигурно разчупват оковите на стария и добре познат кошмар, свързан с ограничения пробег. Според стратегическите анализи на шведския автомобилен гигант Volvo обаче, на негово място светкавично се настанява съвсем нов психологически феномен. Оказва се, че съвременните водачи масово пропиляват време и средства, оставяйки колите си на кабела много по-дълго, отколкото реално изисква маршрутът им. От компанията с доза хумор кръстиха това ново явление „тревожност от хот-дог“.

Терминът бе лансиран съвсем неочаквано от техническия директор на Volvo Cars, Андерс Бел, по време на бляскавото американско представяне на новия модел Volvo EX60 в Ню Йорк. Всъщност инженерът нямаше предвид качеството на храната по бензиностанциите, а класическия сценарий при спиране на бърза зарядна станция. Шофьорът включва конектора към автомобила и отскача до тоалетната или за бърза закуска. През това време обаче модерната батерия поглъща огромно количество енергия, което далеч надхвърля нуждите за достигане до крайната дестинация. Резултатът? Финалната сметка за тока се надува осезаемо и напълно безсмислено.

От шведската централа са категорични, че собствениците на ток трябва спешно да пренастроят потребителските си навици. Докато в зората на електрическата мобилност основният страх беше да не закъсаш насред пътя, което караше хората да зареждат „до горе“ при всяка възможност, днес реалността е коренно различна. С навлизането на батерии с по-голям капацитет и свръхмощни зарядни терминали, въпросът вече не е дали токът ще стигне, а колко точно киловатчаса са ни необходими в конкретния момент.

Ярък пример за тази технологична трансформация е именно новото Volvo EX60. Този модерен електрически кросоувър е способен да запълни капацитета на батерията си от 10% до 80% за рекордните 16 минути, стига да е включен към терминал с мощност 350 kW. При подобно светкавично темпо, дългият престой става абсолютно излишен. Ако до дома ви остават някакви си 150 километра и разполагате с гарантирано зареждане там, няма никаква логика да чакате батерията да достигне стандартните 80% на публичната колонка.

Андерс Бел илюстрира ситуацията с проста математика: ако се забавите само няколко минути в търговския обект, докато колата ви е на кабела, тя може необезпокоявано да дръпне ток за още 25 долара. Така едно невинно хапване на крак неусетно се превръща в най-скъпия хот-дог в живота ви.

Разбира се, това правило не бива да се приема като абсолютна аксиома за всеки електромобил по пътищата. От Volvo не споделят мащабни статистически данни и феноменът засяга предимно притежателите на най-високотехнологичните машини на пазара. Моделите, конструирани върху модерна 800-волтова архитектура, буквално „изсмукват“ стотици километри пробег за отрицателно време. Машини като Hyundai Ioniq 5 и KIA EV6 правят упражнението от 10% до 80% за около 20 минути, следващото поколение BMW iX3 добавя близо 300 км за скромните 10 минути, а бруталният Mercedes-AMG GT е готов да приема пикова мощност до умопомрачителните 600 kW.

За масовия парк от електрически возила обаче нещата все още изглеждат по-традиционно. При по-старите модификации на Tesla и редица други популярни градски модели, заветното запълване до 80% отнема между 30 и 40 минути, така че рискът от неволно и скъпо презареждане по време на кратка почивка е минимален. Съветите на шведите едва ли ще докоснат и хората, които живеят в градски апартаменти без достъп до собствен гараж. За тях обществената станция остава основен източник на енергия, поради което стремежът да се запасят с максимален резерв от километри е напълно логичен и оправдан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    Към всички фобии се добави и тази да ти свърши батерията на електрокара насред пътя.

    12:43 27.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    Значи в крайна сметка изживяването да се оглеждаш като гърмян заек за зарядна станция все още си е толкова неприятно колкото и преди - само че вече излиза и по-скъпо!

    Нищо не се е променило! ПАК прекараш целия път в постоянни в сметки колко заряд ти е останал и каква е мощността на близката станция и как ако прекараш 5 мин на тази, която е 20 или 50 кВч и после със зареденото на нея ще стигнеш до другата, която е 300 кВч и ще заредиш там щото ще спестиш 20 минути във висене и че все пак трябва да имаш и резервен вариант щото на картата може да я има ама да не бачка...

    Нямам тоя проблем с дизелачето! Сипвам до горе имам над 1000 км пробег с 1 резервоар и ми отнема 5 минути презареждането - когато спирам е там където искам, там където има нещо интересно, а не да вися търкала в някоя пустош до зарядната...

    Не мерси!

    Коментиран от #4, #6

    12:53 27.05.2026

  • 3 шаа

    този материал и логиката в заключенията не са за тук. разстоянието до вкъщи нищо не значи, ако в това разстояние се включи липса на междинни странции, затапена от ремонт или катастрофа път, лунен терен, забравени ограничителни пътни знаци от последния ремонт преди 30 години и всякакви други екстри.

    12:58 27.05.2026

  • 4 Хахахаха

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    От къде ги мислите тези неща? Кой се оглежда като гръмнат за зарядна? Та тя колата ти дава къде има зарядна и къде да зареждаш. И дали трябва или не трябва да зареждаш.

    12:58 27.05.2026

  • 5 СЗО

    Нямат край несгодите на електричките....като зарежда бавно: защо зарежда бавно. А като зарежда бързо: зарежда много бързо.

    13:05 27.05.2026

  • 8 Георги

    волвото зарежда за 16 минути, бмв-то за 10, а амг-то - още по бързо... но само ако на колонката преди него няма закачен някой спринг, който ще виси там още половин до един час.

    13:11 27.05.2026

  • 9 авто маниак

    Аз като зареждам не ям , най -много нещо за пиене да си взема за по път . Закачил се на кабела , изхарчил 20 кинта за скъпа храна от бензиностанцията , ама спестил от гориво

    Коментиран от #11

    13:18 27.05.2026

  • 10 тъй шъй

    Не е лесен живота на собственика на елкар. Все е на тръни. Най-добре се чувства като стигне до работещо зарядно. Това напрежение не се забравя. И на сън ще ги будят кошмари с 0% ток насред нищото.

    13:31 27.05.2026

  • 11 Хахахаха

    До коментар #9 от "авто маниак":

    Хората може да са спрели да ядат, а не толкова да зареждат бе! Като е с ДВГ, човек не спира ли да яде? Или викаш на пътниците-Ще ядете в Париж, щот аз имам гориво до там?

    14:20 27.05.2026