Volvo улови нов и куриозен навик сред собствениците на електромобили

Електрическите превозни средства постепенно и сигурно разчупват оковите на стария и добре познат кошмар, свързан с ограничения пробег. Според стратегическите анализи на шведския автомобилен гигант Volvo обаче, на негово място светкавично се настанява съвсем нов психологически феномен. Оказва се, че съвременните водачи масово пропиляват време и средства, оставяйки колите си на кабела много по-дълго, отколкото реално изисква маршрутът им. От компанията с доза хумор кръстиха това ново явление „тревожност от хот-дог“.

Терминът бе лансиран съвсем неочаквано от техническия директор на Volvo Cars, Андерс Бел, по време на бляскавото американско представяне на новия модел Volvo EX60 в Ню Йорк. Всъщност инженерът нямаше предвид качеството на храната по бензиностанциите, а класическия сценарий при спиране на бърза зарядна станция. Шофьорът включва конектора към автомобила и отскача до тоалетната или за бърза закуска. През това време обаче модерната батерия поглъща огромно количество енергия, което далеч надхвърля нуждите за достигане до крайната дестинация. Резултатът? Финалната сметка за тока се надува осезаемо и напълно безсмислено.

От шведската централа са категорични, че собствениците на ток трябва спешно да пренастроят потребителските си навици. Докато в зората на електрическата мобилност основният страх беше да не закъсаш насред пътя, което караше хората да зареждат „до горе“ при всяка възможност, днес реалността е коренно различна. С навлизането на батерии с по-голям капацитет и свръхмощни зарядни терминали, въпросът вече не е дали токът ще стигне, а колко точно киловатчаса са ни необходими в конкретния момент.

Ярък пример за тази технологична трансформация е именно новото Volvo EX60. Този модерен електрически кросоувър е способен да запълни капацитета на батерията си от 10% до 80% за рекордните 16 минути, стига да е включен към терминал с мощност 350 kW. При подобно светкавично темпо, дългият престой става абсолютно излишен. Ако до дома ви остават някакви си 150 километра и разполагате с гарантирано зареждане там, няма никаква логика да чакате батерията да достигне стандартните 80% на публичната колонка.

Андерс Бел илюстрира ситуацията с проста математика: ако се забавите само няколко минути в търговския обект, докато колата ви е на кабела, тя може необезпокоявано да дръпне ток за още 25 долара. Така едно невинно хапване на крак неусетно се превръща в най-скъпия хот-дог в живота ви.

Разбира се, това правило не бива да се приема като абсолютна аксиома за всеки електромобил по пътищата. От Volvo не споделят мащабни статистически данни и феноменът засяга предимно притежателите на най-високотехнологичните машини на пазара. Моделите, конструирани върху модерна 800-волтова архитектура, буквално „изсмукват“ стотици километри пробег за отрицателно време. Машини като Hyundai Ioniq 5 и KIA EV6 правят упражнението от 10% до 80% за около 20 минути, следващото поколение BMW iX3 добавя близо 300 км за скромните 10 минути, а бруталният Mercedes-AMG GT е готов да приема пикова мощност до умопомрачителните 600 kW.

За масовия парк от електрически возила обаче нещата все още изглеждат по-традиционно. При по-старите модификации на Tesla и редица други популярни градски модели, заветното запълване до 80% отнема между 30 и 40 минути, така че рискът от неволно и скъпо презареждане по време на кратка почивка е минимален. Съветите на шведите едва ли ще докоснат и хората, които живеят в градски апартаменти без достъп до собствен гараж. За тях обществената станция остава основен източник на енергия, поради което стремежът да се запасят с максимален резерв от километри е напълно логичен и оправдан.