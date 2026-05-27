Челси затваря вратата пред Барселона: Жоао Педро остава на „Стамфорд Бридж“

27 Май, 2026 14:06 485 2

Лондончани категорични – бразилската звезда е недосегаема част от бъдещето на клуба

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни слуховете за евентуален трансфер на Жоао Педро от Челси към Барселона разпалиха въображението на футболните фенове. Каталунският гранд проявява сериозен интерес към бразилския нападател, но от „Стамфорд Бридж“ са категорични – Педро не се продава. Според уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, лондончани дори не обмислят да влизат в преговори с испанския клуб.

Новият мениджър на Челси, Шаби Алонсо, вижда в лицето на 24-годишния Жоао Педро основен стълб в изграждането на бъдещия отбор. Ръководството на „сините“ е убедено, че бразилецът е незаменим и няма никакво намерение да се разделя с него, независимо от офертите, които могат да пристигнат. За Педро дори не е определена трансферна цена – сигнал, че клубът го смята за абсолютно недосегаем.

През изминалата кампания Жоао Педро се превърна в един от най-ярките футболисти на Челси. Той записа участие в 50 срещи от всички турнири, като реализира 20 попадения и асистира за още 9 гола. За 3694 минути на терена, бразилският национал доказа, че е истински мотор в атаката на лондончани.

Любопитен факт е, че въпреки отличната си форма, Жоао Педро няма да вземе участие на Световното първенство в Канада, САЩ и Мексико. Селекционерът на „селесао“ Карло Анчелоти не го включи в разширения състав, което ще даде възможност на нападателя да си почине и да се подготви за новия сезон с Челси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

