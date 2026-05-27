Челси затваря вратата пред Барселона: Жоао Педро остава на „Стамфорд Бридж“

В последните дни слуховете за евентуален трансфер на Жоао Педро от Челси към Барселона разпалиха въображението на футболните фенове. Каталунският гранд проявява сериозен интерес към бразилския нападател, но от „Стамфорд Бридж“ са категорични – Педро не се продава. Според уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, лондончани дори не обмислят да влизат в преговори с испанския клуб.

Новият мениджър на Челси, Шаби Алонсо, вижда в лицето на 24-годишния Жоао Педро основен стълб в изграждането на бъдещия отбор. Ръководството на „сините“ е убедено, че бразилецът е незаменим и няма никакво намерение да се разделя с него, независимо от офертите, които могат да пристигнат. За Педро дори не е определена трансферна цена – сигнал, че клубът го смята за абсолютно недосегаем.

През изминалата кампания Жоао Педро се превърна в един от най-ярките футболисти на Челси. Той записа участие в 50 срещи от всички турнири, като реализира 20 попадения и асистира за още 9 гола. За 3694 минути на терена, бразилският национал доказа, че е истински мотор в атаката на лондончани.

Любопитен факт е, че въпреки отличната си форма, Жоао Педро няма да вземе участие на Световното първенство в Канада, САЩ и Мексико. Селекционерът на „селесао“ Карло Анчелоти не го включи в разширения състав, което ще даде възможност на нападателя да си почине и да се подготви за новия сезон с Челси.