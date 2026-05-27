Изненада и възторг на "Ролан Гарос": Кимбърли Бирел елиминира Джесика Пегула в драматичен обрат

Светът на тениса стана свидетел на истинска сензация още в първия кръг на Откритото първенство на Франция. Кимбърли Бирел, австралийката, която заема 83-ото място в световната ранглиста, поднесе изненадата на деня, като отстрани петата поставена Джесика Пегула след драматичен обрат – 1:6, 6:3, 6:3.

До този момент Бирел, която е на 28 години, имаше само две победи срещу тенисистки от топ 10, и двете постигнати на родна земя в Бризбейн. Но нито Дария Касаткина през 2018, нито Ема Наваро през миналата година бяха от калибъра на Пегула – американката, която рядко допуска ранни отпадания в турнирите от Големия шлем.

Въпреки че стартира колебливо и загуби първия сет за по-малко от 30 минути, Бирел не се предаде. Дори след пробив в началото на втората част, австралийката намери сили да обърне развоя на мача. Със забележителна концентрация и борбен дух, тя спечели най-важните точки и триумфира след час и 41 минути битка, въпреки че общо спечели по-малко точки от Пегула (76 срещу 80).

"О, не мога да повярвам! Когато видях жребия и името на Джеси, знаех, че ме чака тежко изпитание. Възхищавам ѝ се както като състезател, така и като човек. Просто исках да взема гейм, за да почувствам увереност. Изиграх най-добрия си мач на клей и то на Голям шлем – това е нещо наистина специално," сподели развълнуваната Бирел пред WTA.

Следващото предизвикателство за нея ще бъде срещу Олександра Олиникова, която демонстрира отлична форма, побеждавайки квалификантката Елена Приданкина с убедителното 6:1, 6:2.

Докато Пегула напусна надпреварата преждевременно, сънародничката ѝ Мадисън Кийс не срещна сериозни трудности и разгроми Хане Вандевинкел с 6:3, 6:0. Американката, полуфиналистка от 2018 и поставена под номер 19, ще се изправи срещу хърватката Антония Ружич във втория кръг. Междувременно канадската тийнейджърка Виктория Мбоко стартира с летящ старт, като надигра чехкинята Никола Бартункова с 6:1, 6:2.

В следващата фаза Мбоко ще премери сили с Катаржина Синякова, която елиминира швейцарката Симона Валтерт след оспорван двубой – 6:4, 7:6(4).