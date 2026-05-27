Каспер Шмайхел затваря вратата на футболната си кариера

27 Май, 2026 15:02 695 0

Легендарният датски страж слага край на славния си път след тежка контузия

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

Светът на футбола се разделя с един от най-ярките си вратари – Каспер Шмайхел. След дълги години на върха, 32-годишният датчанин, наследник на легендарния Питър Шмайхел, официално обяви, че слага край на професионалната си кариера. Последните два сезона той пазеше цветовете на шотландския гранд Селтик, но съдбата му поднесе неочакван обрат.

През 2025 година Шмайхел получи сериозна травма в рамото, която се оказа съдбоносна за бъдещето му на терена. В началото на тази година състоянието му се влоши, а консултациите с водещи медицински специалисти не донесоха добри новини. „След разговори с редица хирурзи и експерти, всички бяха единодушни – връщане към елитния футбол е невъзможно. Дълго обмислях ситуацията, но осъзнах, че е време да затворя тази глава от живота си“, сподели емоционално Шмайхел.

Каспер Шмайхел оставя след себе си внушителна статистика – цели 937 мача на клубно и национално ниво. Той е защитавал вратата на редица отбори, сред които Манчестър Сити, Дарлингтън, Бъри, Фалкърк, Кардиф, Ковънтри, Нотс Каунти, Лийдс, Лестър, Ница, Андерлехт и Селтик. С националния отбор на Дания, известен като „червения динамит“, има 120 двубоя.

Шмайхел може да се похвали с богата колекция от отличия. Най-яркият момент в клубната му кариера безспорно е сензационната титла на Англия с Лестър през 2016 година. Към това добавя и трофеите от ФА Къп и Къмюнити Шийлд през 2021, две шампионски титли на Шотландия, както и трикратното признание за Футболист на годината в Дания (2016, 2019, 2020).


