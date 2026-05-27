Буря във Формула 1: Разногласия около новите двигатели разклащат елита

В света на Формула 1 напрежението се покачва до червено, след като водещите отбори се оказаха на противоположни полюси относно предстоящите промени в правилата за двигателите, планирани за 2027 година. Докато Мерцедес и Ред Бул категорично подкрепят новите регулации, Ферари и Ауди се обявиха против, създавайки истинска буря в падока.

Спорните промени предлагат ново разпределение на мощността между двигателя с вътрешно горене и електрическата система – 60% в полза на традиционния мотор срещу досегашното съотношение 50/50. Целта е да се намери златната среда между иновациите и класиката, но не всички са убедени в ползите.

След Гран При на Маями изглеждаше, че е постигнато крехко съгласие, но Ферари и Ауди рязко смениха курса и заплашват да блокират реформата. Към тяхната съпротива може да се присъединят и Хонда с Кадилак, което би провалило необходимото квалифицирано мнозинство за приемане на новите правила.

Ситуацията се усложнява допълнително от изявленията на световния шампион Макс Верстапен, който намекна, че може да напусне Формула 1, ако регулациите не отговарят на очакванията му. Това поставя под въпрос не само бъдещето на отделни пилоти, но и цялостната посока на спорта.

Предстоят решаващи седмици, в които ФИА ще трябва да убеди скептиците или да се изправи пред най-голямата трансформация в последните години.