Буря във Формула 1: Разногласия около новите двигатели разклащат елита

27 Май, 2026 14:33 1 073 4

Мерцедес и Ред Бул настояват за промени, докато Ферари и Ауди се противопоставят

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В света на Формула 1 напрежението се покачва до червено, след като водещите отбори се оказаха на противоположни полюси относно предстоящите промени в правилата за двигателите, планирани за 2027 година. Докато Мерцедес и Ред Бул категорично подкрепят новите регулации, Ферари и Ауди се обявиха против, създавайки истинска буря в падока.

Спорните промени предлагат ново разпределение на мощността между двигателя с вътрешно горене и електрическата система – 60% в полза на традиционния мотор срещу досегашното съотношение 50/50. Целта е да се намери златната среда между иновациите и класиката, но не всички са убедени в ползите.

След Гран При на Маями изглеждаше, че е постигнато крехко съгласие, но Ферари и Ауди рязко смениха курса и заплашват да блокират реформата. Към тяхната съпротива може да се присъединят и Хонда с Кадилак, което би провалило необходимото квалифицирано мнозинство за приемане на новите правила.

Ситуацията се усложнява допълнително от изявленията на световния шампион Макс Верстапен, който намекна, че може да напусне Формула 1, ако регулациите не отговарят на очакванията му. Това поставя под въпрос не само бъдещето на отделни пилоти, но и цялостната посока на спорта.

Предстоят решаващи седмици, в които ФИА ще трябва да убеди скептиците или да се изправи пред най-голямата трансформация в последните години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аее

    3 1 Отговор
    Да ги бутат на ръка, най-екологично ще е!

    14:38 27.05.2026

  • 2 Сейфтикар

    7 1 Отговор
    Все пак Формула едно е състезания за моторни спортове с ДВГ, а сега автомобилите на практика са хибриди.

    14:40 27.05.2026

  • 3 МП4

    8 0 Отговор
    Да върнат V10 и тогава ще си покаже кой кой е . .

    Коментиран от #4

    14:42 27.05.2026

  • 4 А не

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "МП4":

    Няма да правим половинчати работи. V12 - това е приказката.

    14:49 27.05.2026

