Николай Нанков: Министър Шишков да отговори дали ще има финанси за довършване на АМ "Русе-Велико Търново"

Регионалният министър нарича “Русе-Велико Търново” забравената магистрала. Явно е забравил, че през 2022 г., при първия му престой в МРРБ, бяха дадени аванси за участъка, на който днес прави първа копка. Същите практика с плащания на аванси, която преди дни отрече.

Това написа на личната си страница във Фейсбук депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков. Ето какво още сподели той:

"Но, да го оставим да говори - по-добре е от това да спират обектите. Защото през последните години работата по аутобана явно не е прекъсвала - след като разрешението за строеж на трасето от Русе до Бяла беше издадено именно при кабинета “Желязков” - на 18 февруари тази година.

Въпросът, на който трябва да отговори Шишков е дали ще осигурят финансиране за довършване на проекта. За да не потъне наистина в забрава магистралата “Русе - Велико Търново”. И да си остане само с поредната първа копка на един отделен участък от нея….като при Денков".