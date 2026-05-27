Росен Карадимов: КЗК образува антитръстово производство срещу дружества от групата „Лукойл“

Комисията за защита на конкуренцията наложи активна, публична и ориентирана към преодоляване на деформациите на пазарите регулация. При данни за изкривяване на конкуренцията, Комисията използва всички законови механизми - секторни анализи, производства срещу нелоялни търговски практики, антитръстови производства, производства по разрешаване на концентрации, включително последващ контрол на вече разрешени, по нелоялна конкуренция, предварителни проучвания и проверки на място. Целта е гарантиране на ефективна конкуренция и защита на обществения интерес. Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов при представяне на резултатите от първата година от работата на настоящия състав на антимонополния орган.

„КЗК няма функцията на ценови регулатор. КЗК е орган за ранно идентифициране на пазарни рискове, превенция на пазарни деформации и дисциплиниране на пазарно поведение чрез превантивни регулаторни действия, мониторинг и публичност. Защитата на конкуренцията е едновременно правна, икономическа и обществена задача. Комисията възприе подход на регулация, насочен към своевременно идентифициране, анализиране и решаване на проблемите чрез всички законовите инструменти. Този подход означаваше промяна в логиката на правоприлагането – от реактивно към проактивно регулаторно поведение“, допълни председателят на КЗК.

В началото на мандата КЗК прие приоритети с основен фокус пазарите със съществено социално-икономическо значение – храни, горива, лекарства и обществени поръчки. Профилактично-регулаторната функция ще продължи да бъде приоритет и предвид мащаба на тези пазари – през 2024 г. общият обем на пазарите на храни, горива и фармация надхвърля 23 млрд. евро. Секторът на храните е с приблизително 15 млрд. евро оборот, на горива - около 5 млрд. евро и фармацевтичният сектор - 3 млрд. евро.

КЗК изведе секторните анализи като основен регулаторен инструмент за цялостното функциониране на пазарите и за основа при разработване на държавни политики и регулаторни мерки. Комисията извърши широкомащабен секторен анализ на хранителни продукти от първа необходимост, като изследва цялата верига на доставки – от производство до търговия на дребно. Анализът установи тежки структурни деформации. Работата по него продължи със задълбочено проучване на ценовата политика и търговските условия между търговските вериги и доставчици/производители. На базата на тези данни са образувани производства срещу търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители, както и ревизия на вече разрешена концентрация в млечния сектор – между „Тирбул“ ЕАД и „Обединена Млечна Компания“ ЕАД.

Комисията насочи усилия за разкриване на картели и тръжни манипулации при обществени поръчки предвид значимия публичен ресурс и риска от координирани практики. Извършени са внезапни проверки на място на пет дружества, след съдебно разрешение и със съдействието на МВР, по разследвания на евентуални картели при обществени поръчки за болнична храна, доставка и поддръжка на IT оборудване, както и по процедури с европейски средства. В две отделни производства КЗК обвини в картел общо седем фирми.

Във фармацевтичния сектор започна секторен анализ на пазарите на търговия на едро и дребно с лекарствени продукти с фокус върху недостига на лекарства, паралелния износ и рисковете от изкривяване на пазара. Резултатите от анализа предстои да бъдат представени публично. Наред с това бе разрешена под условие концентрация за придобиване на аптеки и бе образувано производство по застъпничество за конкуренция във връзка с доставката на скъпоструващи лекарства за болници.

Комисията извършва постоянен мониторинг на пазара на горива, като е образувано антитръстово производство срещу дружества от групата „Лукойл“. Във връзка с кризата и усложнената обстановка в Близкия изток КЗК започна предварително проучване на пазара, като бяха анализирани производството, вносът, съхранението и търговията на едро и дребно. За първи път резултатите бяха публично оповестени и бе предложен пакет от 23 антикризисни мерки, насочени към стабилизиране на пазара.

По отношение на обществените поръчки КЗК има двойна функция: като орган по обжалването – следи за законосъобразността на действията на възложителите и като орган по конкуренция, който следи за картели между участници в процедурите. За година КЗК е разгледала 1348 жалби по ЗОП.

Данните за получените сигнали показват повишено доверие в Комисията. Общият брой на сигналите нараства с над 300% – от 155 през 2024 г. до 633 през последната година. Отчетлив е ръстът при сигнали за антитръстови нарушения и за тръжни манипулации. Ако през 2023 г. са подадени едва 2 сигнала от възложители за тръжни манипулации, през 2024 г. – 5, то след началото на новия мандат техният брой достига 25. Ръстът на сигналите чрез анонимния канал също е с близо 300% – от 167 до 653.

Комисията създаде механизми за широк институционален и обществен диалог чрез Обществения съвет към КЗК с участието на национално представените работодателски организации, двата синдиката, сдружения на потребителите и експерти. Целта е повишаване на прозрачността и публичността в дейността на антимонополния орган и изграждане на устойчиви политики за насърчаване на конкуренцията.