Росен Карадимов: КЗК образува антитръстово производство срещу дружества от групата „Лукойл“

27 Май, 2026 16:21 745 13

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията наложи активна, публична и ориентирана към преодоляване на деформациите на пазарите регулация. При данни за изкривяване на конкуренцията, Комисията използва всички законови механизми - секторни анализи, производства срещу нелоялни търговски практики, антитръстови производства, производства по разрешаване на концентрации, включително последващ контрол на вече разрешени, по нелоялна конкуренция, предварителни проучвания и проверки на място. Целта е гарантиране на ефективна конкуренция и защита на обществения интерес. Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов при представяне на резултатите от първата година от работата на настоящия състав на антимонополния орган.

„КЗК няма функцията на ценови регулатор. КЗК е орган за ранно идентифициране на пазарни рискове, превенция на пазарни деформации и дисциплиниране на пазарно поведение чрез превантивни регулаторни действия, мониторинг и публичност. Защитата на конкуренцията е едновременно правна, икономическа и обществена задача. Комисията възприе подход на регулация, насочен към своевременно идентифициране, анализиране и решаване на проблемите чрез всички законовите инструменти. Този подход означаваше промяна в логиката на правоприлагането – от реактивно към проактивно регулаторно поведение“, допълни председателят на КЗК.

В началото на мандата КЗК прие приоритети с основен фокус пазарите със съществено социално-икономическо значение – храни, горива, лекарства и обществени поръчки. Профилактично-регулаторната функция ще продължи да бъде приоритет и предвид мащаба на тези пазари – през 2024 г. общият обем на пазарите на храни, горива и фармация надхвърля 23 млрд. евро. Секторът на храните е с приблизително 15 млрд. евро оборот, на горива - около 5 млрд. евро и фармацевтичният сектор - 3 млрд. евро.

КЗК изведе секторните анализи като основен регулаторен инструмент за цялостното функциониране на пазарите и за основа при разработване на държавни политики и регулаторни мерки. Комисията извърши широкомащабен секторен анализ на хранителни продукти от първа необходимост, като изследва цялата верига на доставки – от производство до търговия на дребно. Анализът установи тежки структурни деформации. Работата по него продължи със задълбочено проучване на ценовата политика и търговските условия между търговските вериги и доставчици/производители. На базата на тези данни са образувани производства срещу търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители, както и ревизия на вече разрешена концентрация в млечния сектор – между „Тирбул“ ЕАД и „Обединена Млечна Компания“ ЕАД.

Комисията насочи усилия за разкриване на картели и тръжни манипулации при обществени поръчки предвид значимия публичен ресурс и риска от координирани практики. Извършени са внезапни проверки на място на пет дружества, след съдебно разрешение и със съдействието на МВР, по разследвания на евентуални картели при обществени поръчки за болнична храна, доставка и поддръжка на IT оборудване, както и по процедури с европейски средства. В две отделни производства КЗК обвини в картел общо седем фирми.

Във фармацевтичния сектор започна секторен анализ на пазарите на търговия на едро и дребно с лекарствени продукти с фокус върху недостига на лекарства, паралелния износ и рисковете от изкривяване на пазара. Резултатите от анализа предстои да бъдат представени публично. Наред с това бе разрешена под условие концентрация за придобиване на аптеки и бе образувано производство по застъпничество за конкуренция във връзка с доставката на скъпоструващи лекарства за болници.

Комисията извършва постоянен мониторинг на пазара на горива, като е образувано антитръстово производство срещу дружества от групата „Лукойл“. Във връзка с кризата и усложнената обстановка в Близкия изток КЗК започна предварително проучване на пазара, като бяха анализирани производството, вносът, съхранението и търговията на едро и дребно. За първи път резултатите бяха публично оповестени и бе предложен пакет от 23 антикризисни мерки, насочени към стабилизиране на пазара.

По отношение на обществените поръчки КЗК има двойна функция: като орган по обжалването – следи за законосъобразността на действията на възложителите и като орган по конкуренция, който следи за картели между участници в процедурите. За година КЗК е разгледала 1348 жалби по ЗОП.

Данните за получените сигнали показват повишено доверие в Комисията. Общият брой на сигналите нараства с над 300% – от 155 през 2024 г. до 633 през последната година. Отчетлив е ръстът при сигнали за антитръстови нарушения и за тръжни манипулации. Ако през 2023 г. са подадени едва 2 сигнала от възложители за тръжни манипулации, през 2024 г. – 5, то след началото на новия мандат техният брой достига 25. Ръстът на сигналите чрез анонимния канал също е с близо 300% – от 167 до 653.

Комисията създаде механизми за широк институционален и обществен диалог чрез Обществения съвет към КЗК с участието на национално представените работодателски организации, двата синдиката, сдружения на потребителите и експерти. Целта е повишаване на прозрачността и публичността в дейността на антимонополния орган и изграждане на устойчиви политики за насърчаване на конкуренцията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Оставям с впечатлението,че не трябва да му вярвам.
    А Германските гастрономи, кога?

    16:24 27.05.2026

  • 2 80 години роби на руснаците

    2 4 Отговор
    Бензина, тока, плащаме на руснаците!

    Коментиран от #8

    16:26 27.05.2026

  • 3 Другарят

    7 0 Отговор
    от комсомола се яви !

    Коментиран от #7

    16:33 27.05.2026

  • 4 Сталин

    2 2 Отговор
    Пилота започна да чисти държавата от криминалната хунта на Тиквата,наред са всички кметове от Гроб да бъдат вкарани в пандиза,всеки който е от Гроб трябва да бъде третиран като криминал

    16:34 27.05.2026

  • 5 Никой

    2 2 Отговор
    Голяма работа ще се случи.

    16:35 27.05.2026

  • 6 Миндич

    5 0 Отговор
    За тия дето не помнят,тоя евроатлантик бе председател на ДКМС...последния ако не се лъжа.СССР=ЕСССР.....

    16:36 27.05.2026

  • 7 Исторически факти

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Другарят":

    Пръдлю

    16:37 27.05.2026

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "80 години роби на руснаците":

    моля спрете да ползвате ток за да не плащате на руснаците

    16:43 27.05.2026

  • 9 Хайде стига

    3 0 Отговор
    Най добра оценка за работата на КЗК е инфлацията, която бясно расте. Това е и мнението на експертите по средствата за масово осведомяване.

    16:48 27.05.2026

  • 10 Даа!

    2 0 Отговор
    А трите мобилни оператора,кога? Или там ще ви бият през ръцете.Чист картел1001%.Парцелираха си държавата по 1/3 за всеки.Вдигат цени,както им хрумне,без да им мигне окото.Защото държат милиони абонати за гърлото.Къде ще ходиш без телефон, интеренет, Телевизия? Ако не при мен,отивай при другия.От крокодил на алигатор.Какво още се ослушваш Карадимов,там изтичат не милиони,а милиарди,и вече в евро.

    16:54 27.05.2026

  • 11 Досега

    2 0 Отговор
    чий го крепеше, чакаше радковия

    17:01 27.05.2026

  • 12 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Росен Карадимов,или Росен Черния,когато и колкото години затвор да му дадат все ще са му малко,но за съжаление Полиция не съществува в нашата родина.

    17:17 27.05.2026

  • 13 Анлнимем

    0 0 Отговор
    Този няма работа там трябва да си ходи

    17:43 27.05.2026

