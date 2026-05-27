Истина или мит: Гори ли повече колата с включен климатик?

27 Май, 2026 16:10 1 664 16

Дългогодишно схващане, което през годините се променя

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дългогодишният мит за климатика в колата, който увеличава разхода на гориво, остава една от най-дълбоко вкоренените истории в автомобилния фолклор, предавана от поколение на поколение шофьори. Макар тази автомобилна легенда да е възникнала от реални инженерни факти от епохата на тежките, паразитни компресори с карбураторни двигатели от 70-те и 80-те години, съвременните системи за термично управление напълно пренаписаха физиката на охлаждането в купето.

Да се принуждавате да се потите през лятната жега, за да спестите няколко милилитра гориво, е компромис, коренящ се в стари стереотипи, а не в действителни телеметрични данни, тъй като съвременната инженерна мисъл в областта на задвижващите системи е намалила това някога тежко паразитно натоварване до незначително ниво.

В традиционна конфигурация компресорът на климатика разчита на ремък, често свързан директно с коляновия вал на двигателя, който изтегля част от въртящия момент на двигателя, за да нагнети хладилния агент и да задвижи цикъла на охлаждане. Когато автомобилът работи на празен ход, това натоварване предизвиква леко, автоматично повишение на оборотите на двигателя, за да се поддържа стабилността, докато на магистралата изисква двигателят да работи малко по-усилено, за да поддържа скоростта на движение. В бързо разрастващия се сектор на електрическите автомобили елементът на вътрешното горене е напълно премахнат, като високоволтови батерии изпращат постоянен ток към високоефективен компресор, безпроблемно заменяйки малък процент от общия пробег с комфорт в кабината, без да се използва и капка изкопаемо гориво.

Когато се подлагат на строги лабораторни тестове от международни контролни органи като Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) и европейската ADAC, реалната финансова тежест от използването на съвременна климатична система е далеч по-малка от драматичните истории, разказвани в интернет форумите. При средни цикли на шофиране съвременната климатична система увеличава разхода на гориво само с 0,2 до 0,5 литра на 100 километра. Тежестта на този разход зависи силно от работния обем под капака. Компактен градски автомобил с малък 1,0-литров атмосферен двигател ще усети по-остро паразитното натоварване на компресора, като горивната му ефективност ще спадне с до десет процента в градски условия с често спиране и потегляне. От друга страна, при модерен четирицилиндров двигател с турбокомпресор или V6 двигател с голям работен обем, загубата при работа е практически незабележима, като се колебае между три до пет процента.

Класическата контрамярка, популяризирана от шофьорите, които се съобразяват с бюджета си, а именно изключване на климатика и отваряне на прозорците, всъщност има обратен ефект поради законите на динамиката на течностите. Макар отварянето на прозорците да може да доведе до незначително повишаване на ефективността при бавно движение или в тежки задръствания, финансовата сметка се обръща напълно, веднага щом автомобилът излезе от градските граници и ускори над 60 км/ч. При скорости по магистралата отворените прозорци разрушават аеродинамичния профил на автомобила, превръщайки купето в парашут с голямо съпротивление, който принуждава двигателя да изразходва значително повече гориво, за да се движи, отколкото компресорът на климатика би изисквал.

В крайна сметка, съвременната автомобилна архитектура е превърнала този класически стереотип в нещо без значение. Автомобилите от премиум и среден клас вече се предлагат стандартно с интелигентни компресори с променлив работен обем, които непрекъснато променят вътрешния си ход въз основа на данни за околната среда в реално време, извличайки само точното количество механична енергия, необходимо за поддържане на зададената температура в интериора, вместо да работят на пълна мощност. Хибридните задвижващи системи правят тази ефективност още по-голяма, като напълно отделят охладителния кръг от ремъка на спомагателните агрегати, за да работят с локализирана мощност от електродвигателя по време на фазите на движение по инерция или забавяне. Психологическото усещане за бавна реакция на педала на газта при по-старите автомобили може да поддържа легендата жива, но съвременните инженерни данни доказват, че поддържането на прохлада вече не е лукс, който опразва портфейла.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авто сервиз

    28 2 Отговор
    Не знам дали гори повече , обаче на електричката много бързо и пада батерията с включен климатик

    16:16 27.05.2026

  • 2 Ах не бе

    33 0 Отговор
    А включеният климатик в къщи гори ли повече ток или не гори ??

    Коментиран от #5, #9

    16:18 27.05.2026

  • 3 Гениален !

    4 0 Отговор
    Въпрос !

    16:24 27.05.2026

  • 4 Зевс

    24 0 Отговор
    Автора е измислил нова физика, в която да свършиш някаква работа не се изисква да вложиш енергия. Предлагам да му свържем един компресор от климатик към велоергометър, да повърти малко и да види, че тая работа не е като драскането на глупости.

    Коментиран от #12

    16:29 27.05.2026

  • 5 Неуместен пример

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ах не бе":

    Климатикът в къщи черпи ток от електическата ти мрежа, докато този в колата използва ремъчната предавка от двигателя. Това утежнява до известна степен работата му и разхода няма как да не се покачи.

    16:32 27.05.2026

  • 6 Мит или немит

    8 1 Отговор
    Ако колата гори, се ползва пожарогасител, а не климатик.

    16:38 27.05.2026

  • 7 антрашпиц

    5 0 Отговор
    Авторе,специалистъре,прочетох заглавието и това ми стига.Карам Туран 1.9 тди ,ми арчи ми повече с климатик.Не ме убеждавай ,че не харчи...

    16:48 27.05.2026

  • 8 мислех те за по-умено момче

    0 0 Отговор
    заменяйки малък процент от общия пробег с комфорт в кабината, без да се използва и капка изкопаемо гориво.

    та откъде идва тока? ако ли не от ТЕЦ-а

    или се надяваш на перките които правят ток без вятър?
    без ТЕЦ и атом ток не става , всички уния перки и соларки ся бош лаф, видя се какво стана във испания, седяха без ток и се чудеха що тъй стана ха ха ха

    16:52 27.05.2026

  • 9 ганчев галин новия инженер-пародия

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ах не бе":

    включения климатик във къщи нищо не гори , дори връща електромера наобратно, лично съм гледал как енергото ми върнаха едни пари щото ползвах цяло лято климатика

    16:53 27.05.2026

  • 10 къде ще ви крием се чудя

    2 0 Отговор
    галине, галине и новите инженери са такива капацитети като теб срамноТЪПИ

    ЖАЛКО ЗА СТАРОТО ПОКОЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРИ ПРАВЕЩИ ИСТИНСКИ КОЛИ и съсздали дори климатика, вие сега нищо не се измислили или създали, нищо! факт! ползвате само старите разразботки

    16:55 27.05.2026

  • 11 голям смях

    2 1 Отговор
    реалната финансова тежест от използването на съвременна климатична система е далеч по-малка от драматичните истории, разказвани в интернет форумите.


    дори автобуса тоя голям V8 турбо мотор! се затормозява като включа климатика на автобуса
    а ти ще ми пишеш за смешните 3 цилиндрови дрелки че не се тормозят, ай стига смешки

    16:57 27.05.2026

  • 12 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Щях да напиша по друг начин същото, че от нищо нещо не става и противоречи на физическите закони. Освен при сблъсък на частици с антиматерия, но това са други случаи.

    16:58 27.05.2026

  • 13 оле майко само бисери встатията

    0 0 Отговор
    При скорости по магистралата отворените прозорци разрушават аеродинамичния профил

    ти видял ли си някой по магистралата да кара със 120 км на отворени прозорци?

    два пръста отворен да ама това какво точно ще промени от аеродинамиката на автомобила?

    нормално е да караш със товорени прозорци но до 40-50км после духа гадно

    кажи сега за кабриолетите как е там парашути ли са ? ха ха ха

    17:01 27.05.2026

  • 14 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Добре де, защо беше нужно да се пишат такива статии, че и дългогодишни изследвания, след като може само да се превключат показанията на автомобила за моментен разход на горивото и както МПС-то е в покой, само със стартиран двигател и се вижда и от слепците, че разходът на гориво, с включен климатик, се повишава.
    При 1.9 ТДИ, този разход, по показание на компютъра, при двигател в работна температура, е с около 100-200 милилитра на час.
    Примерно: от 0,5 става 0,6-0,7 на час в зависимост дали е лято или зима.

    17:10 27.05.2026

  • 15 Място за мизерници

    0 0 Отговор
    Всяка пета статия е как да спестим, как да икономисаме, как да мизерстваме без климатик за няма и 50 цента и естествено- по хиляда коментара под статията. Ми седнете и времето за писане го ПОХАРЧЕТЕ в мислене, как да изкарвате повече. Тогава, не само няма да четете ами няма и да коментирате подобни статии.

    17:12 27.05.2026

  • 16 МП4

    0 0 Отговор
    И гори и не върви , ако е 500 коня е друга бира

    17:18 27.05.2026