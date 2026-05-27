Бенямин Нетаняху: Израелската армия засилва бойните операции в Ливан

Израел "задълбочава операциите си в Ливан", заяви премиерът Бенямин Нетаняху в изявление, цитирано от "Ройтерс".

Остава неясно дали евентуално споразумение за прекратяване на огъня с Иран би спряло боевете между Израел и "Хизбула".

Израелската армия "действа с големи сили на терен и превзема контролиращи райони, каза Нетаняху в изявление. Укрепваме ивицата за сигурност, за да защитим северните общности."

В изявлението се казва още, че Израел работи за намиране на решения за борба с експлозивните дронове на "Хизбула".

Източници съобщиха във вторник, че израелската армия е разширила наземните си операции в Южен Ливан отвъд демаркационната линия, която Израел е установил на няколко километра навътре в ливанската територия след прекратяване на огъня с "Хизбула" на 16 април.

Източниците не дадоха допълнителни подробности за мащаба на напредъка отвъд така наречената "жълта линия".

Тази линия, отделна от обозначената от ООН "Синята линия", маркираща границата между Ливан и Израел след изтеглянето на Израел през 2000 г., е част от предложена буферна зона, простираща се от 5 до 10 км в Южен Ливан, където израелските войски продължават да действат в десетки до голяма степен изоставени села.

Израелски военен представител заяви, че военните "действат целенасочено отвъд предната отбранителна линия, за да премахнат "преките заплахи" за гражданите на Държавата Израел" и израелските войници, "в съответствие с директивите на политическия ешелон".

Нетаняху заяви в понеделник, че Израел ще засили ударите си срещу Хизбула, докато американски представител заяви, че подкрепяната от Иран групировка е игнорирала предупрежденията да спре атаките, които рискуват да подкопаят преговорите за прекратяване на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Във вторник Хизбула заяви, че е атакувала израелските сили, настъпващи към южния ливански град Заутар ал-Шаркия, с експлозивни дронове, ракети и артилерия, докато израелските военни са ударили няколко града в Южен Ливан и долината Бекаа и са издали нови предупреждения за евакуация.

Министерството на здравеопазването на Ливан съобщава, че общият брой на жертвите от израелската офанзива от 2 март е достигнал 3213 загинали и 9737 ранени към 26 май. Израелските военни заявиха, че 10 от техните войници са били убити от прекратяването на огъня на 16 април, шест от които от експлозивни дронове на "Хизбула".

Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че най-малко 608 души в Ливан са били убити при израелски атаки от примирието насам.

"Хизбула" не е публикувала данни за собствените си жертви.