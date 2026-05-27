Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
Бенямин Нетаняху: Израелската армия засилва бойните операции в Ливан

Бенямин Нетаняху: Израелската армия засилва бойните операции в Ливан

27 Май, 2026 16:17 630 5

  • израел-
  • цахал-
  • бенямин нетаняху-
  • ливан-
  • хизбула-
  • хамас-
  • иран

В изявлението се казва още, че Израел работи за намиране на решения за борба с експлозивните дронове на "Хизбула"

Бенямин Нетаняху: Израелската армия засилва бойните операции в Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Израел "задълбочава операциите си в Ливан", заяви премиерът Бенямин Нетаняху в изявление, цитирано от "Ройтерс".

Остава неясно дали евентуално споразумение за прекратяване на огъня с Иран би спряло боевете между Израел и "Хизбула".

Израелската армия "действа с големи сили на терен и превзема контролиращи райони, каза Нетаняху в изявление. Укрепваме ивицата за сигурност, за да защитим северните общности."

В изявлението се казва още, че Израел работи за намиране на решения за борба с експлозивните дронове на "Хизбула".

Източници съобщиха във вторник, че израелската армия е разширила наземните си операции в Южен Ливан отвъд демаркационната линия, която Израел е установил на няколко километра навътре в ливанската територия след прекратяване на огъня с "Хизбула" на 16 април.

Източниците не дадоха допълнителни подробности за мащаба на напредъка отвъд така наречената "жълта линия".

Тази линия, отделна от обозначената от ООН "Синята линия", маркираща границата между Ливан и Израел след изтеглянето на Израел през 2000 г., е част от предложена буферна зона, простираща се от 5 до 10 км в Южен Ливан, където израелските войски продължават да действат в десетки до голяма степен изоставени села.

Израелски военен представител заяви, че военните "действат целенасочено отвъд предната отбранителна линия, за да премахнат "преките заплахи" за гражданите на Държавата Израел" и израелските войници, "в съответствие с директивите на политическия ешелон".

Нетаняху заяви в понеделник, че Израел ще засили ударите си срещу Хизбула, докато американски представител заяви, че подкрепяната от Иран групировка е игнорирала предупрежденията да спре атаките, които рискуват да подкопаят преговорите за прекратяване на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Във вторник Хизбула заяви, че е атакувала израелските сили, настъпващи към южния ливански град Заутар ал-Шаркия, с експлозивни дронове, ракети и артилерия, докато израелските военни са ударили няколко града в Южен Ливан и долината Бекаа и са издали нови предупреждения за евакуация.

Министерството на здравеопазването на Ливан съобщава, че общият брой на жертвите от израелската офанзива от 2 март е достигнал 3213 загинали и 9737 ранени към 26 май. Израелските военни заявиха, че 10 от техните войници са били убити от прекратяването на огъня на 16 април, шест от които от експлозивни дронове на "Хизбула".

Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че най-малко 608 души в Ливан са били убити при израелски атаки от примирието насам.

"Хизбула" не е публикувала данни за собствените си жертви.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Австрийски акварелист газификатор

    13 2 Отговор
    Днес гледах много хубави клипчета от ФПВ дронове на Хизбула. Направо пръскат еврейчетата като безДара еврошитнизия

    16:20 27.05.2026

  • 2 Баба Гошка

    9 2 Отговор
    А с Газза какво става? "Приятелските" вз ривявания на многоетажни сгради барабар с децата и жените вътре продължават ли? Ненаядни пляччкатории. И ни ги вретте в очите всеки Божи ден. Да ги нямааа. Най- мраз еноро племме

    16:25 27.05.2026

  • 3 Шопо

    6 0 Отговор
    Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    16:43 27.05.2026

  • 4 СКОРО И ВАШЕТО

    7 0 Отговор
    ЦАРСТВО ЩЕ ПРИКЛЮЧИ И ПОСЛЕ ЩЕ ГЛЕДАМЕ ФИЛМА"НЕМИЛИ НЕДРАГИ СЕ СКИТАМЕ"

    16:44 27.05.2026

  • 5 Мюфтията

    2 3 Отговор
    Глас от отвъдното?

    16:51 27.05.2026