Гришо чака жест от Уимбълдън

Григор Димитров получи уайлд кард за участие на ATP 250 турнира на трева в Майорка, който ще се проведе в седмицата преди Уимбълдън до 27 юни. Тази новина обаче поставя българина в изключително деликатна ситуация и предопределя плана му за сезона на трева по неочакван начин.

Поради сериозния спад в световната ранглиста, където в момента заема 168-о място, Димитров по право трябва да премине през ситото на квалификациите, за да намери място в основната схема на Откритото първенство на Великобритания. Големият проблем обаче идва от факта, че в същата седмица, в която ще се провежда надпреварата в Испания, в Лондон ще се играят пресявките за третия за годината турнир от Големия шлем. С решението си да играе в Майорка до последно, родният тенисист практически се отказва от участие в квалификациите на Уимбълдън.

При това положение единственият шанс за Григор Димитров да запише поредно участие в основната схема на свещената трева остава получаването на специална покана от организаторите. Българските фенове се надяват, че от Уимбълдън ще направят подобен джентълменски жест към него, вземайки предвид тежката контузия, която го сполетя през миналия сезон на същите кортове. Тогава, в мач от осминафиналите, хасковлията изигра феноменални два сета и водеше с 2:0 срещу Яник Синер, преди частично разкъсване на гръден мускул да го принуди да се откаже и да напусне корта със сълзи на очи.

Подобна покана би била заслужено признание за дългогодишното присъствие на българина в световния елит и за малшанса, който му попречи да стигне далеч в Лондон преди година. Дали организаторите ще проявят разбиране и ще подадат ръка на Димитров, или той ще бъде принуден да пропусне престижния турнир, предстои да разберем много скоро.