Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Гришо чака жест от Уимбълдън

Гришо чака жест от Уимбълдън

27 Май, 2026 18:00 637 5

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • уимбълдън

Григор Димитров по право трябва да премине през ситото на квалификациите, за да намери място в основната схема на Откритото първенство на Великобритания

Гришо чака жест от Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров получи уайлд кард за участие на ATP 250 турнира на трева в Майорка, който ще се проведе в седмицата преди Уимбълдън до 27 юни. Тази новина обаче поставя българина в изключително деликатна ситуация и предопределя плана му за сезона на трева по неочакван начин.

Поради сериозния спад в световната ранглиста, където в момента заема 168-о място, Димитров по право трябва да премине през ситото на квалификациите, за да намери място в основната схема на Откритото първенство на Великобритания. Големият проблем обаче идва от факта, че в същата седмица, в която ще се провежда надпреварата в Испания, в Лондон ще се играят пресявките за третия за годината турнир от Големия шлем. С решението си да играе в Майорка до последно, родният тенисист практически се отказва от участие в квалификациите на Уимбълдън.

При това положение единственият шанс за Григор Димитров да запише поредно участие в основната схема на свещената трева остава получаването на специална покана от организаторите. Българските фенове се надяват, че от Уимбълдън ще направят подобен джентълменски жест към него, вземайки предвид тежката контузия, която го сполетя през миналия сезон на същите кортове. Тогава, в мач от осминафиналите, хасковлията изигра феноменални два сета и водеше с 2:0 срещу Яник Синер, преди частично разкъсване на гръден мускул да го принуди да се откаже и да напусне корта със сълзи на очи.

Подобна покана би била заслужено признание за дългогодишното присъствие на българина в световния елит и за малшанса, който му попречи да стигне далеч в Лондон преди година. Дали организаторите ще проявят разбиране и ще подадат ръка на Димитров, или той ще бъде принуден да пропусне престижния турнир, предстои да разберем много скоро.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванчо Иванов

    5 1 Отговор
    Три жени провалят:тениса,щангата и Формула 2!Вземайте се в ръце!

    18:07 27.05.2026

  • 2 Демек

    5 0 Отговор
    Среден пръст.

    18:20 27.05.2026

  • 3 Тончо

    5 0 Отговор
    ГришУ вече разчита само на WC! В Испания му дадоха, защото турнирът там е от сравнително ниска АТР категория. Уимбълдън обаче е друга бира... трябва да свиква с това, че ще играе със слабаци, които могат и да го бият!

    18:21 27.05.2026

  • 4 шаа

    3 0 Отговор
    чакаме жест на милост. друго не ни остана.

    18:26 27.05.2026

  • 5 Перо

    3 0 Отговор
    170-ят няма ли да се прибира в Хаскьой?

    18:28 27.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове