Напук на феновете: Мбапе е Играч на сезона в Реал Мадрид

27 Май, 2026 18:37 361 3

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов — Автор във Fakti.bg

Нападателят Килиан Мбапе беше провъзгласен за Играч на сезона в Реал Мадрид, след като стана водещ реализатор на отбора за втора поредна кампания.

Френският национал заби изумителните 42 гола в 44 мача във всички турнири, добавяйки 7 асистенции. Така той стана голмайстор номер 1 както в Шампионската лига (15 попадения), така и в Ла Лига (25 попадения). Въпреки това 27-годишният играч продължава да има само един отборен трофей с “лос бланкос” - Суперкупата на Европа през 2024 година.

Наградата на Мбапе идва на фона на недоволството на огромен брой фенове на Реал Мадрид. Подписка в интернет с призив за напускане на голмайстора събра подкрепата на десетки милиони привърженици, а в едно от последните домакинства на тима звездата получи освирквания от публиката на “Бернабеу”.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 НОВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕАЛ

    2 0 Отговор
    ЩЕ РЕШИ ПРОБЛЕМИТЕ.ТОЗИ ВЕЧЕ Е АМОРТИЗИРАН И ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ОТ КРЕДИТИ НАЛИВА БЕСНИ ЦИФРИ И НАПРАВИ ГРЕШКИ.ЕФЕКТЪТ Е СЛАБ.

    19:22 27.05.2026

  • 3 Тъмничкия е

    0 0 Отговор
    набеден играч и понеже е карък никога няма да вдигне КЕШ.Цената която плати Реал е вече наполовина надолу.Що за математика?!

    19:25 27.05.2026

