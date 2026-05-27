Станислав Генчев официално пое Ботев Пловдив

27 Май, 2026 18:59 570 1

В щаба на новия старши треньор ще има добре познати имена

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Станислав Генчев се завърна в Пловдив, за да стартира своя втори престой начело на Ботев Пловдив. Специалистът бе официално представен пред медиите от благодетеля на жълто-черния клуб Илиян Филипов. Бившият национал застава на горещия стол с амбицията да изведе канарчетата до нови успехи, заличавайки спомените от предишния си престой.

Първият епизод на Генчев на Колежа през 2023 година в никакъв случай не може да се определи като успешен, тъй като тогава той се задържа на поста съвсем за кратко след поредица от незадоволителни резултати. В своята треньорска кариера до момента наставникът е водил още тимовете на Етър Велико Търново, Лудогорец, Локомотив София и Левски.

В щаба на новия старши треньор ще има добре познати имена. Досегашният наставник на пловдивчани Лъчезар Балтанов остава в клуба и влиза в екипа на Генчев. Заедно с тях в Пловдив ще работят още Живко Миланов и Йордан Господинов, които също ще бъдат част от треньорския състав на Ботев Пловдив за новия сезон.

"За мен и моя екип е изключително голяма чест да застанем начело на такъв голям отбор като Ботев Пловдив. Предстои много работа, вече запознахме с Лъчо Балтанов да вършим неща по селекция, лагери и тн. С мен идват Живко Миланов, Йордан Господинов и Дани Иванов. Лъчо Балтанов остава, също и Илиан Геренски, които бяха част от тима досега.", започна Генчев.

Новият наставник на канарчетата се върна за кратко и към предишния си престой на стадион Христо Ботев, като направи съпоставка с работата си в други клубове от efbet Лига. "Феновете стояха зад нас, а какви проблеми сме имали предишното ръководство не искам да се връщам. Аз загубих реномето си, че бях 6 мача без победа, но пък спечелих голям опит. Бих казал, че научих много повече, дори и например от периода ми в Крумовград, когато имахме доста добри резултати", сподели откровено специалистът.

Той разкри и какви са плановете около лятната селекция на жълто-черните, като обяви, че ядрото на състава е налице и се търсят само точните попълнения. "Очаквам в следващите дни да обявим нови играчи. Задействана е работата, за тези които сме поискали. Когато има подписан договор, веднага ще го разберете. Отборът има изградено ядро и ни трябва само подсилване в определени позиции. Очаквам да привлечем поне трима качествени български футболисти", завърши Станислав Генчев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ботевист

    1 0 Отговор
    Ама, че тъпня! Второ настъпване на мотиката, но с този полупрезидент друго не се и очаква!

    19:48 27.05.2026

