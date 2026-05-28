Скандал преди Мондиал 2026: прокуратурите на Ню Йорк и Ню Джърси подхванаха ФИФА за билетите

28 Май, 2026 06:12 697 0

Президентът Инфантино се оправда с развития пазар в САЩ и високите цени като цяло

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

ФИФА се озова в центъра на нов огромен скандал преди Световното първенство през 2026 година. Главните прокурори на щатите Ню Йорк и Ню Джърси започнаха официално разследване срещу световната футболна централа заради съмнителни практики при продажбата на билети.

Основният проблем е новият модел на „динамично ценообразуване“, който доведе до шокиращо поскъпване на пропуските – на места цените са скочили няколко пъти спрямо предишни Мондиали.

Освен това фенове се оплакват, че са получили места, различни от тези, за които първоначално са платили. Според властите има съмнения за подвеждаща информация, манипулации и изкуствено завишаване на цените.

Разследването е насочено основно към мачовете на стадион „MetLife“, където ще се играе и финалът на Световното първенство на 19 юли 2026 година.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити високите цени с аргумента, че американският пазар е „най-развитият в света“, но недоволството сред феновете продължава да расте.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

