Лошото време не спря Новак Джокович за победа на "Ролан Гарос"

Големият Новак Джокович постигна трудна четирисетова победа над французина Валентен Ройе с 6:3, 6:2, 6:7(7), 6:3 и се класира за третия кръг на "Ролан Гарос".

24-кратният шампион от Големия шлем трябваше да се справя както с тежките метеорологични условия в Париж, така и с вдъхновената игра на представителя на домакините. Джокович контролираше първите два сета, но Ройе вдигна публиката на крака, след като спечели драматичен тайбрек в третата част.

В четвъртия сет сърбинът показа класата си в ключовите моменти. След впечатляващ форхенд от почти невъзможна позиция той стигна до решаващ пробив за 3:1 и затвори мача след близо три часа игра.

„Това беше мач при много трудни условия. Валентен заслужава бурни аплодисменти за представянето си“, заяви Джокович след двубоя.

В следващия кръг той ще срещне победителя от мача между Жоао Фонсека и Дино Призмич.