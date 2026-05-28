Бремер може да напусне Ювентус: Байерн и клубове от Висшата лига следят ситуацията

Глейсон Бремер все по-сериозно се доближава до изхода в Ювентус, пише “La Gazzetta dello Sport”. След неуспешното класиране за Шампионската лига клубът от Торино е принуден да търси приходи чрез ключови продажби, а бразилският централен защитник е сред най-ценните активи.

Ръководството не го смята за напълно непродаваем, като основният аргумент е финансовият баланс – високата му заплата и нуждата от свежи средства за подсилване на състава.

Интерес към Бремер има от няколко посоки. Клубове от Висшата лига следят ситуацията, а и Байерн Мюнхен е сред вариантите, които се обсъждат на пазара.

В същото време в Торино вече се появява и идея за потенциален заместник – Ким Мин-джае, който в момента е част от състава на баварците и би могъл да се превърне в ключова фигура при евентуални размествания в защитите на двата клуба.