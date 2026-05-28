Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бремер може да напусне Ювентус: Байерн и клубове от Висшата лига следят ситуацията

Бремер може да напусне Ювентус: Байерн и клубове от Висшата лига следят ситуацията

28 Май, 2026 07:00 380 0

  • глейсон бремер-
  • футбол-
  • шампионска лига

Финансовият натиск в Торино отваря вратата за продажба на бразилския защитник, а „бианконерите“ вече обмислят варианти за заместник

Бремер може да напусне Ювентус: Байерн и клубове от Висшата лига следят ситуацията - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Глейсон Бремер все по-сериозно се доближава до изхода в Ювентус, пише “La Gazzetta dello Sport”. След неуспешното класиране за Шампионската лига клубът от Торино е принуден да търси приходи чрез ключови продажби, а бразилският централен защитник е сред най-ценните активи.

Ръководството не го смята за напълно непродаваем, като основният аргумент е финансовият баланс – високата му заплата и нуждата от свежи средства за подсилване на състава.

Интерес към Бремер има от няколко посоки. Клубове от Висшата лига следят ситуацията, а и Байерн Мюнхен е сред вариантите, които се обсъждат на пазара.

В същото време в Торино вече се появява и идея за потенциален заместник – Ким Мин-джае, който в момента е част от състава на баварците и би могъл да се превърне в ключова фигура при евентуални размествания в защитите на двата клуба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове