Gucci влиза във Формула 1: от 2027 г. Alpine става „Gucci Racing Alpine“

От сезон 2027 г. отборът на „Alpine“ ще премине под ново име и идентичност, след като „Gucci“ става титулярен спонсор на френския тим.

Новото официално наименование на тима ще бъде „Gucci Racing Alpine Formula One Team“, а сделката идва в момент, в който ръководеният от Флавио Бриаторе проект търси ново позициониране на глобално ниво. Партньорството с “BWT” приключва, за да отстъпи място на един от най-разпознаваемите модни брандове в света.

Сътрудничеството обаче няма да се ограничи само до логото върху болида. Gucci обявява създаването на „Gucci Racing“. Това ще бъде нова платформа, която съчетава бизнес, лайфстайл и моторен спорт, с фокус върху представянето, прецизността и дисциплината.

В рамките на проекта модната къща ще поеме и дизайна на екипировката на отбора, както и визията на болида. Очаква се традиционната цветова схема да претърпи сериозна промяна – черно и златно ще заменят досегашните сини и розови нюанси, свързвани с предишния спонсор.