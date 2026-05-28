Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Gucci влиза във Формула 1: от 2027 г. Alpine става „Gucci Racing Alpine“

Gucci влиза във Формула 1: от 2027 г. Alpine става „Gucci Racing Alpine“

28 Май, 2026 06:45 478 0

  • gucci-
  • формула 1-
  • спорт

Луксът и моторните спортове се сливат в нов проект

Gucci влиза във Формула 1: от 2027 г. Alpine става „Gucci Racing Alpine“ - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

От сезон 2027 г. отборът на „Alpine“ ще премине под ново име и идентичност, след като „Gucci“ става титулярен спонсор на френския тим.

Новото официално наименование на тима ще бъде „Gucci Racing Alpine Formula One Team“, а сделката идва в момент, в който ръководеният от Флавио Бриаторе проект търси ново позициониране на глобално ниво. Партньорството с “BWT” приключва, за да отстъпи място на един от най-разпознаваемите модни брандове в света.

Сътрудничеството обаче няма да се ограничи само до логото върху болида. Gucci обявява създаването на „Gucci Racing“. Това ще бъде нова платформа, която съчетава бизнес, лайфстайл и моторен спорт, с фокус върху представянето, прецизността и дисциплината.

В рамките на проекта модната къща ще поеме и дизайна на екипировката на отбора, както и визията на болида. Очаква се традиционната цветова схема да претърпи сериозна промяна – черно и златно ще заменят досегашните сини и розови нюанси, свързвани с предишния спонсор.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове