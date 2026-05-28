Нощни руски атаки над Полтава, съобщава се за щети по жилищни сгради

Тази нощ руските сили извършиха нови въздушни нападения с безпилотни апарати, които засегнаха цивилни зони в няколко украински региона.
При атака с дронове в нощта срещу четвъртък са повредени жилищни сгради в района край Полтава.
Взривове и задействане на противовъздушната отбрана са регистрирани в Харковска, Черниговска, Сумска и Одеска област.
При паралелен артилерийски и ракетен обстрел срещу Корабелния район в град Херсон има един загинал цивилен и трима ранени (майка с две малки деца).
Нападенията идват в контекста на засиления руски натиск и системните заплахи от Москва за удари по ключови центрове, заради което през последните дни украинският президент Володимир Зеленски отправи спешен призив към САЩ за предоставяне на допълнителни ПВО системи Patriot.
За изминалата нощ няма официални съобщения за масирани украински въздушни удари, директно насочени срещу жилищни или цивилни обекти на територията на Руската федерация.
