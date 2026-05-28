Нощни руски атаки над Полтава, съобщава се за щети по жилищни сгради
Нощни руски атаки над Полтава, съобщава се за щети по жилищни сгради

28 Май, 2026 06:51, обновена 28 Май, 2026 07:00 782 24

Взривове и задействане на противовъздушната отбрана са регистрирани в Харковска, Черниговска, Сумска и Одеска област

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ руските сили извършиха нови въздушни нападения с безпилотни апарати, които засегнаха цивилни зони в няколко украински региона.

При атака с дронове в нощта срещу четвъртък са повредени жилищни сгради в района край Полтава.

Взривове и задействане на противовъздушната отбрана са регистрирани в Харковска, Черниговска, Сумска и Одеска област.

При паралелен артилерийски и ракетен обстрел срещу Корабелния район в град Херсон има един загинал цивилен и трима ранени (майка с две малки деца).

Нападенията идват в контекста на засиления руски натиск и системните заплахи от Москва за удари по ключови центрове, заради което през последните дни украинският президент Володимир Зеленски отправи спешен призив към САЩ за предоставяне на допълнителни ПВО системи Patriot.

За изминалата нощ няма официални съобщения за масирани украински въздушни удари, директно насочени срещу жилищни или цивилни обекти на територията на Руската федерация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рyzки фейкове

    19 4 Отговор
    Всички знаем, че смелите оcpаински защитници прихващат и свалят 120 от 100 изтреляни дрона!

    07:02 28.05.2026

  • 2 Да бе да

    3 3 Отговор
    Чакат да се изнесат

    07:03 28.05.2026

  • 3 Шопо

    23 3 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    07:03 28.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българка 😺-Маца

    17 4 Отговор
    Уудрий Вова,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #7

    07:05 28.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядото

    13 4 Отговор
    нагъл си милене. тези руснаци поне веднаж в писанията ти не успяха да уцелят в укрия,нещо друго освен жилища

    Коментиран от #19

    07:08 28.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само

    10 2 Отговор
    толкова ли, щети по жилищна сграда... разочарован съм, мислех ги за по сериозни.

    07:10 28.05.2026

  • 11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 2 Отговор
    Успяха ли да открият главата 🎃 на Сирски около "гаражите !.Благодаря ви за отговора предварително ,добри хора 👌!

    07:10 28.05.2026

  • 12 Забавна

    9 3 Отговор
    статия! И увлекателна.
    Искаме още такива

    07:11 28.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой си

    8 2 Отговор
    Дискотека!!!!!! Зельо Дека ти е ПВО?

    07:14 28.05.2026

  • 16 Kaлпазанин

    12 2 Отговор
    Аааааа ,Ко става днес ще има ли преврат и ще умират ли пак Путин ?????

    07:14 28.05.2026

  • 17 Елементарно , бе Уотсън !

    13 2 Отговор
    За какво са и на украинската хунта още Пейтриоти ? Видя се , че десетките Пейтриъти , Ирис-и и Смарт-Т , системи нищо не опазват , и за нищо не стават ? Мирише на делка на на киевския режим със западните производители . То нали и без друго украинската хунта нищо не плаща .

    07:15 28.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 То даже "Полтава" беше кино в В.Търново

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "дядото":

    Ако го превземат , ще пускат само руски филми-))

    07:17 28.05.2026

  • 20 Да бе , да !

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Ей , Зеленски ! По-леко с белите линии !

    07:19 28.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

