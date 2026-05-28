Винисиус: „Искам да остана в Реал Мадрид цял живот, но не бързам с нов договор“

Винисиус Жуниор ясно заяви привързаността си към „Реал Мадрид“, но също така подчерта, че не възнамерява да прибързва с нов договор. Бразилското крило, който е част от клуба от 2018 г. след трансфера си от „Фламенго“, има контракт с мадридчани до юни 2027 година.

В интервю за бразилската стрийминг платформа “CazeTV” 25-годишният футболист сподели, че се чувства спокоен както той, така и клубът относно бъдещето му.

„Не бързам да подновя договора си. До 2027 г. има много време да обсъдим всичко с Реал. Клубът е спокоен, аз също съм спокоен. Президентът Флорентино Перес ми има доверие, а и аз имам доверие в него. Никога не съм си представял, че ще бъда извън Реал Мадрид. Искам да остана тук цял живот“, каза Винисиус.

През изминалия сезон бразилецът отбеляза 16 гола в Ла Лига, като „Реал“ остана на второ място зад „Барселона“. По-резултатен от него в първенството за мадридчани беше единствено Килиан Мбапе с 25 попадения.

Статистически това бе вторият най-силен сезон в кариерата на Винисиус с екипа на „кралския клуб“, като най-доброто му постижение остава кампанията 2021/22, когато реализира 17 гола.

Той коментира и ролята си в съблекалнята, където все по-често влиза в лидерска позиция след напускането на няколко опитни футболисти в последните сезони.

„Сега съм един от капитаните на отбора. Въпреки че съм толкова млад, това е нещо важно, което се случва много рядко“, добави той.